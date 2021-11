„Inventur der Zellen“ – Gesundheit neu gedacht

OAR im Selbstversuch beim Institut für Natürliche Gesundheit.

Die Gesundheits- und Wellnesslandschaft der Insel Rügen hat einen weiteren hochinteressanten Baustein bekommen: das Institut für Natürliche Gesundheit in Sellin. Was genau dort angeboten wird und warum das Institut sich für gesundheitsbewusste Menschen zu einem absoluten Hotspot entwickeln dürfte, hat die Redaktion des RügenInsider-Blogs von Ostseeappartements Rügen (OAR) jüngst im Selbstversuch getestet.

Grundlage des umfangreichen Beratungs- und Therapieangebots des Instituts ist ein Zell-Check, bei dem mit einem speziellen medizinischen Laser die Hand des Probanten durchleuchtet wird und so in wenigen Minuten ein umfangreiches und äußerst detailliertes Analyseergebnis hinsichtlich der Versorgung der Körperzellen mit Mineralien und Vitaminen, zu möglichen stillen Entzündungen, zur Schwermetallbelastung und weiteren Parametern vorliegt.

Das Institutsteam um Dr. med. Frank Ingwersen, der auf eine langjährige Expertise in den Bereichen Sport- und Umweltmedizin, Innere Medizin, Psychosomatik und Psychiatrie zurückgreifen kann, leitet in der Folge bei Bedarf weitere Untersuchungen ein oder empfiehlt entsprechende Therapieangebote. Dabei hat man sich dem Ansatz einer ganzheitlichen, präventiven Gesundheitsmedizin verschrieben. Speziell die eigens entwickelten Weten-Vitalstoffe, und das sog. Kanwasser, welche Ingwersen je nach individuellem Bedarf empfiehlt, verbinden moderne Naturheilkunde und Wissenschaftsmedizin in einzigartiger Weise miteinander.

Damit dürfte das Institut im Seepark Sellin gute Chancen haben, den Nerv von interessierten Urlaubern und Einheimischen zu treffen. Und während FRAU oder MANN sich mal so richtig durchchecken lässt, kann der Rest der Familie ja direkt in der Nähe eine Runde Minigolf spielen oder im AHOI! Rügen herumplanschen.

Selbstverständlich erschöpft sich mit dem Zell-Check und den Weten-Vitalstoffen die Leistungspalette des Instituts für Natürliche Gesundheit noch lange nicht. So können Privatpatienten und Selbstzahler mit klassischen Laboruntersuchungen und ärztlichen Sprechstunden die gewonnenen Erkenntnisse vertiefen lassen.

Messungen der Herzratenvariabilität (HRV) liefern darüber hinaus Anhaltspunkte, wie dynamisch und anpassungsfähig das Herz ist, ein Stresslevel-Check sozusagen. Innovativ auch der Zellen-Refresher, eine Schallwellentherapie zur Tiefenentspannung und Regeneration. Das baut Belastungsstörungen ab und fördert die natürlichen Regenerationsprozesse der Körperzellen, ganz aktuell zum Beispiel bei Patienten nach einer Covid-19-Erkrankung.

Nachzulesen ist der komplette Artikel im RügenInsider-Blog von Ostseeappartements Rügen unter http://oar2.de/Q1

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG

Frau Yvonne Heyden

Granitzer Straße 8

18586 Ostseebad Sellin

Deutschland

fon ..: 038303-90940

fax ..: 038303-90944

web ..: https://www.ostseeappartements-ruegen.de

email : info@oar1.de

Die Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG (OAR) mit Agenturen im Ostseebad Sellin und im Ostseebad Binz vermittelt Ferienhäuser, Appartements und Ferienwohnungen auf der Insel Rügen. Dabei zeichnen sich die überwiegend in Privatbesitz befindlichen Objekte im Portfolio von OAR durch ihre exklusive Lage und eine hochwertige, individuelle Einrichtung und Ausstattung aus und können auf der firmeneigenen Website mit zahlreichen Bildern und Videos ausführlich besichtigt und bequem online gebucht werden.

Mit breit aufgestellten Aktivitäten im Bereich Social Media, der eigenen OAR-App und dem RügenInsider-Blog ist Ostseeappartements Rügen auch in Sachen Kundenbindung sehr aktiv. Die Immobiliensparte des Unternehmens – Ostseeappartements Rügen Immobilien – bietet darüber hinaus allen Immobilienkäufern und -verkäufern kompetente und vertrauensvolle Unterstützung.

www.ostseeappartements-ruegen.de

Pressekontakt:

Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG

Frau Yvonne Heyden

Granitzer Straße 8

18586 Ostseebad Sellin

fon ..: 038303-90940

email : marketing@oar1.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kensho Psarou erneut ausgezeichnet