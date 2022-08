Irena Markovic: Die Adresse für Wiens Luxusimmobilien

Irena Markovic hat sich in Österreichs Immobilienbranche mittlerweile einen Namen gemacht. Die Society-Ikone vermittelt mit ihrem Unternehmen Lifestyle Properties die luxuriösesten Objekte der Stadt.

Egal, ob man Gewerbefläche, Büroflächen, Luxus-Apartments oder Räumlichkeiten für einen Club sucht – bei Irena Markovic ist man immer an der richtigen Adresse. Die Österreicherin macht mit ihrer Immobilienkanzlei Lifestyle Properties den Traum von der perfekten Immobilie wahr und achtet dabei stets darauf, ihren Kunden nur das Beste anzubieten. Mittlerweile ist sie als Immobilienexpertin in Wien bekannt und gibt an dieser Stelle Tipps für einen gelungenen Kauf.

o Wiens Immobilienmarkt erlebt Preisboom

o Zwei- bis Dreizimmerwohnungen lohnen sich am meisten

o Eine gute Infrastruktur ist entscheidend

o Diskretion und Feingefühl sind das oberste Gebot

WIENS IMMOBILIENMARKT ERLEBT PREISBOOM

Irena Markovic zufolge kann man in der Wiener Immobilienbranche nach wie vor einen starken Preisboom beobachten, vor allem wenn es um Eigentumswohnungen in der Innenstadt und im direkten Umland geht. Wie die Expertin erklärt, liegt das daran, dass das Angebot derzeit kleiner ist als die Nachfrage. Während man vor einigen Jahren noch davon ausging, dass sich die Preise stabilisieren könnten, sind durch die Pandemie- und Kriegssituation nun erstmal keine sinkenden Preise zu erwarten. Umso wichtiger ist es, bei der Suche einen Immobilienexperten wie Irena Markovics Kanzlei Lifestyle Properties an der Seite zu haben.

ZWEI- BIS DREIZIMMERWOHNUNGEN LOHNEN SICH AM MEISTEN

Wer eine Wohnung als Anlage oder Altersrückversicherung erwerben möchte, sollte laut Irena Markovic vor allem die Zwei- bis Dreizimmerwohnungen ins Auge fassen. Diese sind nach wie vor sehr gefragt, wobei die Raumaufteilung und ein guter Grundriss entscheidend für einen zukünftigen Erfolg in Bezug auf einen Weiterverkauf oder eine Weitervermietung sind. Irena Markovic empfiehlt darüber hinaus, auf die Größe der Wohnungen zu achten: Idealerweise sollte diese bei Zweizimmerwohnungen zwischen 40 und 50 Quadratmeter betragen.

EINE GUTE INFRASTRUKTUR IST ENTSCHEIDEND

Egal, ob man eine Immobilie als Eigenheim oder Anlage erwirbt – um damit glücklich zu werden, ist die Einbettung in eine gute Infrastruktur essenziell, betont Irena Markovic. Das bedeutet, dass sich die Wohnung am besten in einer Lage befinden sollte, in der öffentliche Nahverkehrsmittel fußläufig gut zu erreichen sind. Ebenso wichtig ist es, dass sich Lebensmittelläden, Schulen, Ärzte und Freizeitangebot in der Nähe befinden, da diese Aspekte über die Wohnqualität entscheiden. Wie Irena Markovic hervorhebt, sollte man bei einem Kauf allerdings auch grundsätzlich den baulichen Zustand des Objekts überprüfen, um nicht von bevorstehenden Arbeiten oder Reparaturen überrascht zu werden.

DISKRETION UND FEINGEFÜHL SIND DAS OBERSTE GEBOT

Irena Markovic weiß, dass jeder Kunde andere Bedürfnisse hat und setzt diese bei ihrer Arbeit als Immobilienmaklerin stets in den Fokus. Das bedeutet, dass zu ihrem Job eine große Portion Fingerspitzengefühl und Diskretion gehört, vor allem, wenn sie bekannte Kunden aus der Glamourszene, Politik oder Wirtschaft betreut. Irena Markovics Geheimrezept bei der Immobilienvermittlung lautet aber auch, auf Sympathie und Humor zu setzen – denn die Zusammenarbeit soll nicht nur den Alltag der Kunden erleichtern, sondern auch für alle Beteiligten zu einem positiven Erlebnis werden.

