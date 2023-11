Irish Dance Meisterklassen in Hannover mit dem RIVERDANCE Solisten Colin Dunne

Zum ersten Mal gibt es in Hannover die Möglichkeit, bei dem weltbekannten Tänzer, Choreograph und Lehrer Colin Dunne Meisterklassen zu belegen.

Im Dezember kommt der international bekannte Tänzer, Choreograph und Lehrer Colin Dunne zum ersten Mal für eine Reihe von Unterrichtsklassen im traditionellen Irischen Tanz nach Hannover.

Colin Dunne ist weltbekannt für seine Rollen und Choreographien in Riverdance-The Show und Dancing on dangerous grounds. Seit Verlassen der Shows ist er als Solist kreativ unterwegs und wird für Shows wie Out of Time und CONCERT an renommierten Orten wie dem Baryshnikov Arts Centre NYC, Barbican London und Biennale de la Danse Lyon gefeiert.

Als Lehrmeister fokussieren sich Colins Klassen auf Timing, Rhythmus, Musikalität und die Lösung unnötiger Spannungen im Körper. Ziel ist es, die Musik für jeden Tänzer erlebbar zu machen, um sie im Tanz genießen zu können.

Wir haben Colin in vergangenen Workshops als zuvorkommenden, empathischen und engagierten Lehrer kennen gelernt, der sich jedes einzelnen Schülers aufmerksam annimmt und durch seine gezielten Korrekturen fördert.

Wir freuen uns, Colin im Dezember in Hannover begrüßen zu können!

Die Teilnahme steht Tänzerinnen und Tänzern jeder Organisation ab 12 Jahren offen und wir freuen uns über kurzfristige Anmeldungen. Weitere Infos auf www.irishdance-hannover.de, unter info@irishdance-hannover.de oder per WhatsApp unter 01520-1954004.

Wann: 01. – 03.12.2023

Wo: Turnhalle der GS Kastanienhof, Hannover-Limmer

Esther Mitterbauer,

Irishdance Hannover/The Arc of Irish Dance e.V.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Irishdance Hannover

Frau Esther Mitterbauer

Leiblstr. 13

30655 Hannover

Deutschland

fon ..: 015201954004

web ..: http://www.irishdance-hannover.de

email : info@irishdance-hannover.de

Irishdance Hannover ist eine Abteilung des Vereins The Arc of Irish Dance e.V. und bietet Irish Dance Unterricht für Menschen ab 6 Jahren. Wir trainieren in soft und hard shoes, für Auftritte und Wettkämpfe und einfach aus Spaß.



