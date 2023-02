Irish Dance in Hannover – neue Trainingsmöglichkeiten

Egal wie alt: Irish Dance bietet allen Liebhabern der grünen Insel und ihrer Musik die Möglichkeit, sich zu mitreißender Musik zu bewegen, auf der Bühne zu stehen, oder an Wettkämpfen teilzunehmen.

Irish Dance hat eine lange Tradition: Sind noch vor einhundert Jahren sogenannte „Dance Master“ von Dorf zu Dorf gezogen, um gegeneinander Wettstreite über die Kreativität ihrer Schritte auszutragen und die Dorfbewohner in der Kunst des Tanzens zu unterrichten, haben seit Anfang der 90er Jahre große Tanzshows, wie „Riverdance“ oder „Lord of the Dance“, die Bühnen erobert und begeistern seit mittlerweile 25 Jahren ein Millionenpublikum. Ihr Zauber liegt neben der wundervollen Musik, von keltisch-mystisch bis mitreißend, in der Synchronität der vielen Tänzer, die rhythmisch steppend oder leichtfüßig fliegend die Bühnen mit Leben erfüllen.

Aus den Wettstreits haben sich über die Jahre Wettbewerbe mit hohen sportlichen Ansprüchen entwickelt. Jährlich finden nationale Wettkämpfe und internationale Meisterschaften statt, die von verschiedenen Organisationen ausgetragen werden. Dabei treten die Tänzer in unterschiedlichen Altersgruppen einzeln gegeneinander und vor Wettkampfrichtern an. Mittlerweile erfreuen sich die Wettbewerbe so großer Beliebtheit, dass es auf vielen Wettkämpfen Altersgruppen für über 40- oder sogar 50jährige gibt.

Ab März trainieren wir in Hannover jeden Montag und Donnerstag. Willkommen ist jeder, ob mit oder ohne Erfahrung, egal in welchem Alter. Du möchtest gerne auf der Bühne stehen und Publikum begeistern? Dann bist Du richtig bei uns. Du möchtest Dich nach der Arbeit auspowern und Dich auf Wettkämpfen vergleichen? Dann bist Du auch richtig bei uns! Du möchtest nach der Arbeit Gleichgesinnte treffen, einfach nur Spaß zu irischer Musik haben und fitter werden? Auch dann bist Du richtig bei uns! Irishdance Hannover und The Arc of Irish Dance freuen sich auf alle Tänzerinnen und Tänzer und alle, die es werden möchten!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Irishdance Hannover

Frau Esther Mitterbauer

Leiblstr. 13

30655 Hannover

Deutschland

fon ..: 01520-1954004

web ..: http://www.irishdance-hannover.de

email : info@irishdance-hannover.de

„Irishdance Hannover“ ist jetzt Abteilung des Vereins „The Arc of Irish Dance e.V.“ und wir vereinen, was gut ist und Spaß macht: die jahrelange Erfahrung als Tanzlehrerin mit der geballten Power des stetig wachsenden Vereins mit ständig neuen Möglichkeiten für Auftritte, Wettkämpfe und nettem Beisammensein beim Training oder bei Freizeitaktivitäten in ungezwungener Atmosphäre.

Ab März bieten wir neue Trainingsmöglicheiten in Hannover an und freuen uns auf jede/n, der Spaß an Bewegung zu irischer Musik hat. „Schnuppern“ ist jederzeit möglich, gerne nach vorheriger Anmeldung.



