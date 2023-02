EV Resources Limited: Wolframgehalte von bis zu 15,9 % bei Wolfram-Zinn-Projekt Christina

Höhepunkte:

– Umfassendes Kartierungs- und Probennahmeprogramm bei Christina abgeschlossen – restliche 339 Proben analysiert

– 2.500 m umfassendes Diamantbohrprogramm geplant, um abwärtsgerichtete Erweiterungen von mineralisierten Quarzerzgängen und interpretierte strukturelle Grubenstandorte zu erproben

– Analyseergebnisse von Probennahmen enthalten Werte von bis zu 15,9 % Wolfram (W) und 1,41 % Zinn (Sn). Die besten Ergebnisse beinhalten:

o Probe ZX23-7,60 % W

o Probe ZX305-15,90 % W

o Probe ZX424-3,49 % W

o Probe ZX425-15,90 % W

o Probe ZX426-3,65 % W

o Probe ZX428-14,70 % W

o Probe ZX/G13-4,59 % W

– Die Kartierung zeigt eine 1 bis 3 km mächtige, von Nordwesten nach Südosten verlaufende Zone mit mineralisierten, von Osten nach Westen verlaufenden Quarzerzgängen und Anhäufungen von Mikroerzgängen, die sich von der nördlichen Grenze über 8 km bis zum südlichen Ende der Konzessionen erstreckt.

– Die Dichte der Quarzerzgänge und die Analyseergebnisse von W und Sn sind im zentralen Teil der Konzessionen am höchsten und werden das Ziel für den Großteil der geplanten ersten Bohrungen darstellen.

– Für einen Teil des 48 km² großen Projektgebiets wurde bereits eine Abbaukonzession erteilt, wobei die endgültigen Umweltgenehmigungen unmittelbar bevorstehen.

27. Februar 2023 /IRW-Press / – EV Resources Limited (EVR oder das Unternehmen) freut sich, ein Update hinsichtlich der Analyseergebnisse von weiteren 339 Gesteinsproben bekannt zu geben, die im Rahmen eines umfassenden Probennahmeprogramms beim Zinn-Wolfram-Projekt Christina in Marokko sowohl an der Oberfläche als auch untertage entnommen wurden.

Es wurden insgesamt 439 Proben von Quarzerzgängen mit einer Mächtigkeit von Zentimetern bis Metern (manche Proben mit sichtbarer Wolframit- und Scheelitmineralisierung), von Mikroerzgängen mit einer Mächtigkeit von Millimetern bis Zentimetern sowie von Zwei-Glimmer-Muttergranit in unmittelbarer Nähe der Erzgänge entnommen. Zahlreiche Erzgänge von den vielversprechendsten Abschnitten der Konzessionen wurden kartiert, untersucht und beschrieben.

Die Ergebnisse von 100 der 439 Proben wurden am 17. November 2022 gemeldet (siehe ASX-Pressemitteilung Further High Grade Results at the Christina Tin-Tungsten Project), während die restlichen 339 Probenergebnisse in dieser Pressemitteilung bekannt gegeben werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69439/EVResources_270223_DEPRCOM.001.jpeg

Abb. 1: Standort von Projekt Christina, Position der Proben, Wolframanalyseergebnisse, Quarzerzgänge

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69439/EVResources_270223_DEPRCOM.002.jpeg

Abb. 2: Standort von Projekt Christina, Position der Proben, Zinnanalyseergebnisse, Quarzerzgänge

Geologischer Bericht

Das Zinn- und Wolfram-Basisexplorationsprojekt Christina liegt etwa 120 km östlich von Casablanca in Marokko. EVR hat sich eine Option auf ein umfassendes Gebiet von 48 km² im Rahmen einer Konzession gesichert, wovon ein Teil zu einer Abbaukonzession umgewandelt wird.

Im Projektgebiet wurde in den 1930er- bis zu den frühen 1980er-Jahren sporadisch Bergbau betrieben – in einigen nahezu vertikalen Schächten bis zu 120 m unterhalb der Oberfläche und in mindestens drei horizontalen Stollen mit einer Länge von bis zu 150 m. Das Erz wurde von Hand sortiert – es war nie eine Anlage in Betrieb. Innerhalb der Konzessionen wurde keine moderne Exploration durchgeführt.

Die Lagerstätte befindet sich im südlichen Teil des granitischen Harzintrusionskomplexes Zaer. Die Mineralisierung steht mit einem grobkörnigen Zwei-Glimmer-Granit in Zusammenhang, der häufig greisenisiert ist, eine kalihaltige Alteration aufweist und eine lokal hohe Dichte an quarzigen Mikroerzgängen aufweist.

Der Schwerpunkt der Kartierung der Struktur und Geologie lag zunächst auf den besser bekannten zentralen Bereichen der Konzessionen (siehe Abb. 1), wo der Großteil des historischen Abbaus und der Gewinnung stattgefunden hatte. Die Kartierungs- und Probennahmearbeiten wurden anschließend auf den Norden und Süden erweitert, wobei mehrere mineralisierte Erzgänge entdeckt wurden, die anscheinend noch nie erkundet oder abgebaut worden waren.

Die Kartierungen haben einen von Nordwesten nach Südosten verlaufenden, 1 bis 3 km mächtigen Korridor mit ungefähr in Ost-West-Richtung verlaufenden Quarzerzgängen und Mikroerzgängen nachgewiesen, die häufig mineralisiert sind. Es gibt nur sehr wenige Erzgänge, die nicht in Ost-West-Richtung verlaufen. Der südwestliche Teil der Konzessionen liegt oberhalb von Biotitgranit, der eine geringere Höffigkeit für eine Mineralisierung aufzuweisen scheint. Die nordöstlichen und östlichen Teile der Konzessionen liegen zwar oberhalb des äußerst vielversprechenden Zwei-Glimmer-Granits, wurden jedoch aufgrund der landwirtschaftlichen Deckschicht in dieser Phase nicht untersucht.

Analyseergebnisse

In Tab. 1 ist eine Zusammenstellung der Analyseergebnisse von Wolfram- und Zinnelementen in allen 439 Proben aufgeführt, die während des gesamten Kartierungs- und Probennahmeprogramms entnommen wurden. Die Nummern, Beschreibungen und Koordinaten für den letzten Satz von 339 Proben sind in Hellblau hervorgehoben.

Wolfram (W):

Von den 339 Proben, die von den Quarzerzgängen des Projekts Christina entnommen wurden, wiesen 22 Werte von über 1 % W auf, während weitere 37 Proben zwischen 0,1 und 1 % W ergaben.

Von den insgesamt 439 Proben, die während des Programms entnommen wurden, wiesen 36 Werte von über 1 % W auf (einschließlich vier Proben, die die obere RFA-Erfassungsgrenze von 15,9 % W überschritten haben) und weitere 51 Proben ergaben Werte zwischen 0,1 und 1 % W. Der Durchschnittswert aller 439 Proben wurde mit 0,45 % W berechnet, einschließlich der unproduktiven Granitproben.

Zinn (Sn):

Von den 339 neuen Proben wiesen sechs Werte von über 0,5 % Sn auf, mit einem Höchstwert von 1,4 % Sn, während weitere 23 Proben Werte in einem Bereich von 0,1 bis 0,5 % Sn ergaben.

Von den insgesamt 439 entnommenen Proben wiesen sechs Werte von über 0,5 % Sn und 37 Werte von über 0,1 bis 0,5 % Sn auf. Der Durchschnittswert aller 439 Proben liegt bei 0,04 % Sn, einschließlich der Proben von unproduktivem Granit.

Nächste Schritte

Es wurde ein Erkundungs-Diamantenexplorationsprogramm auf etwa 2.500 m konzipiert, um die abwärtsgerichteten Erweiterungen der mineralisierten Quarzerzgänge zu erproben und in interpretierte strukturelle Gruben zu bohren, die möglicherweise eine Mineralisierung beherbergen.

Gemäß dem Abkommen von EVR hinsichtlich des Erwerbs des Projekts Christina hat EVR das Recht, seine Option auf den Erwerb von 60 % von Skiait Mining, dem 100-%-Eigentümer des Zinn-Wolfram-Projekts Sokhret Allal (Christina), auszuüben. (Siehe ASX-Pressemitteilung EVR to Acquire Christina Tin – Tungsten Project in Morocco vom 26. Mai 2022).

Das Unternehmen wurde darüber informiert, dass die endgültige Umweltgenehmigung für die Abbaukonzession unmittelbar bevorsteht. Die Bohrungen werden so bald wie möglich nach dem Erhalt dieser Genehmigung beginnen.

Bevorstehende Neuigkeiten

Es ist davon auszugehen, dass die folgenden Aktivitäten in den nächsten Monaten beim Projekt Christina stattfinden werden, vorbehaltlich von Änderungen oder Verzögerungen, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen könnten.

– März 2023: Erteilung von Umweltgenehmigung

– April 2023: Beginn von Bohrungen

Link zur englischen Originalmeldung: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02636526-6A1138112?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4

Diese ASX-Meldung wurde vom Board von EV Resources Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen bezüglich der Pläne von EVR in Bezug auf seine Mineralgrundstücke und Programme sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Pläne von EVR für die Erschließung seiner Mineralgrundstücke wie derzeit erwartet verlaufen werden. Es kann auch nicht zugesichert werden, dass EVR in der Lage sein wird, das Auftreten zusätzlicher Mineralressourcen zu bestätigen, dass sich eine Mineralisierung als wirtschaftlich erweisen wird oder dass eine Mine auf einem der Mineralgrundstücke von EVR erfolgreich entwickelt werden wird. Die Leistung von EVR kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens und seiner Directors, Mitarbeiter und Auftragnehmer liegen. Diese Aussagen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen über die zukünftige Produktion, Ressourcen oder Reserven und Explorationsergebnisse. Alle diese Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert bzw. prognostiziert wurden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: (i) jene, die sich auf die Interpretation von Bohrergebnissen, die Geologie, den Gehalt und die Kontinuität von Mineralvorkommen und die Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen beziehen, (ii) Risiken, die sich auf mögliche Schwankungen der Reserven, des Gehalts, der geplanten Bergbauverwässerung und des Erzverlustes oder der Gewinnungsraten sowie auf Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne beziehen, (iii) das Potenzial für Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsaktivitäten oder beim Abschluss von Machbarkeitsstudien, (iv) Risiken im Zusammenhang mit Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, (v) Risiken im Zusammenhang mit dem Versäumnis, rechtzeitig und zu akzeptablen Bedingungen eine adäquate Finanzierung zu erhalten, oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten und (vi) andere Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Aussichten, Liegenschaften und der Geschäftsstrategie des Unternehmens. Unsere Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Datum dieses Dokuments gelten, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu überarbeiten und zu verbreiten, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments oder das Eintreten oder Nichteintreten von Ereignissen zu berücksichtigen.

Erklärung der sachkundigen Person

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Baker Khudeira, einem Mitglied des Australian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM Nummer 230652), zusammengestellt wurden. Herr Khudeira ist ein Berater von EVR. Herr Khudeira verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, um die es hier geht, sowie für die Tätigkeit, die er ausübt, relevant sind, um als sachkundige Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des „Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“ qualifiziert zu sein. Herr Khudeira erklärt sich damit einverstanden, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen in der Form und in dem Zusammenhang, in dem sie erscheinen, wiedergegeben werden.

Compliance-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält Informationen über das Wolfram-Zinn-Projekt Christina, die einer ASX-Börsenmeldung vom 21. September 2022 und 17. November 2022 entnommen wurden und in Übereinstimmung mit der Ausgabe 2012 des „Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“ („2012 JORC Code“) berichtet werden. EVR bestätigt, dass ihr keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen ASX Pressemitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen.

Table 1. Assay Results for 439 Samples from the Christina Project

Sample No. Description Easting Northing Sn W

w = wolframite; sch = scheelite; fsp = feldspar X Y ppm ppm

ZX 001 major vein from trench, with w -6.742668 33.194482 2500 19850

ZX 002 major vein from trench level, greyish quartz with w -6.742917 33.194553 490 23900

ZX 003 massive quartz vein, 130cm, traces of w -6.743308 33.194587 130 32

ZX 004 quartz vein, 40cm, finely disseminated w? -6.741815 33.194565 17 12

ZX 005 40cm wide corridor of quartz, granite, traces of w (2,5m distance from -6.741811 33.194534 29 34

ZX004)

ZX 006 anastomosing quartz veins, 4-48cm, minor w -6.743372 33.194604 918 4730

ZX 007 quartz vein, traces of w -6.743678 33.194711 4150 593

ZX 008 quartz vein, 1cm -6.744520 33.194600 25 7

ZX 009 quartz vein, w -6.744955 33.195192 2950 21900

ZX 010 quartz vein, 1,5cm -6.745090 33.194380 25 21

ZX 011 quartz vein, traces of w -6.745950 33.195378 759 976

ZX 012 quartz, mica and fsp vein structure, not mineralised; crosscuted by -6.745278 33.194086 19 20

fracture

(N40E)

ZX 013 quartz vein, with w -6.746088 33.195635 153 14

ZX 014 grey quartz lens, up to 15cm, millimetric w -6.745227 33.194290 160 21100

ZX 015 quartz vein, traces of w -6.746634 33.195688 43 13

ZX 016 quartz vein, traces of w, corresponds to a system of veins of 1-10cm -6.745534 33.194494 3860 241

ZX 017 quartz vein, with w -6.746836 33.195416 2010 29900

ZX 018 quartz, muscovite and fsp vein, 5cm -6.745937 33.194595 31 19

ZX 019 quartz vein in granite -6.745178 33.194162 31 18

ZX 020 quartz vein in granite -6.745658 33.193993 41 29

ZX 021 quartz vein, with w -6.747281 33.195423 240 12250

ZX 022 brecciated grey quartz vein, up to 40cm, traces of millimetric w and sch -6.746979 33.195670 17 18

ZX 023 quartz vein, with w -6.747857 33.195453 7250 76000

ZX 024 grey-white quartz vein structure, 3-11cm, with geodes -6.747711 33.195760 38 27

ZX 025 quartz vein, traces of w -6.748469 33.195514 17 17

ZX 026 lenticular structure with quartz, mica and fsp, 2-3cm -6.748800 33.195694 28 16

ZX 027 quartz vein, traces of w -6.748330 33.195347 72 29

ZX 028 quartz vein, with granite breccia, 56cm -6.747723 33.195158 92 29

ZX 029 mineralised veins with quartz, oxidised -6.748750 33.195312 544 564

ZX 030 grey quartz vein, brecciated, with w and malachite, 34cm -6.747525 33.194942 571 708

ZX 031 faintly mineralised veins with quartz, oxidised -6.749125 33.195390 12 17

ZX 032 granitic host rock -6.747756 33.195227 17 6

ZX 033 granitic host rock -6.749117 33.195223 23 24

ZX 034 grey quartz vein, brecciated, with w and malachite, 34cm -6.747952 33.194966 2110 16850

ZX 035 faintly mineralised veins with quartz, oxidised -6.749536 33.195600 44 82

ZX 036 massive quartz vein, up to 10cm -6.748463 33.195006 32 11

ZX 037 mineralised veins with quartz, oxidised -6.750170 33.195862 240 2550

ZX 038 grey quartz vein, lenticular, 3-20cm -6.748609 33.194937 105 2620

ZX 039 quartz vein, 3-15cm, vein walls are are greisenised -6.749269 33.195009 445 42

ZX 040 quartz veins, traces of w, oxidised -6.749698 33.195130 20 30

ZX 041 2 quartz veins, traces of w, oxidised -6.749985 33.194893 23 4

ZX 042 grey quartz, oxidation -6.750442 33.195102 25 92

ZX 043 quartz veins, traces of w, oxidised -6.750036 33.195050 12 5

ZX 044 grey quartz, 5cm, croscuted by fault N170 -6.746815 33.194636 180 929

ZX 045 quartz vein, w -6.747567 33.194582 180 21200

ZX 046 grey quartz, 5cm -6.747145 33.194712 84 8

ZX 047 quartz veins, oxidation -6.748344 33.194492 3450 1855

ZX 048 quartz vein, 3cm -6.747662 33.194752 20 19

ZX 049 quartz veins, traces of oxidation -6.749888 33.194600 17 16

ZX 050 pegmatite with quartz, feldspar and micas, 4cm -6.745774 33.193527 15 3

ZX 051 quartz vein with traces of iron oxides -6.750133 33.194721 203 9

ZX 052 quartz, some w -6.746342 33.193578 104 249

ZX 053 quartz vein, traces of iron oxides -6.744718 33.193566 394 49

ZX 054 quartz vein, traces of cassiterite -6.746115 33.193548 7010 25

ZX 055 quartz vein with iron oxides -6.744905 33.193926 18 5

ZX 056 granitic host rock -6.746284 33.193621 15 2

ZX 057 quartz vein with iron oxides -6.745164 33.193467 282 8230

ZX 058 granitic host rock -6.746380 33.193511 16 9

ZX 059 quartz vein with iron oxides -6.747060 33.195480 25 17

ZX 060 quartz vein with iron oxides -6.744351 33.193109 57 17

ZX 061 quartz-iron oxides, tension gashes -6.745874 33.193624 505 938

ZX 062 quartz vein with iron oxides -6.743709 33.193288 15 4

ZX 063 granitic host rock -6.745874 33.193735 14 19

ZX 064 quartz, slight oxidation -6.745302 33.192648 724 188

ZX 065 granitic host rock -6.746115 33.193653 16 5

ZX 066 quartz vein with iron oxides -6.743156 33.192888 25 34

ZX 067 quartz vein with iron oxides -6.746426 33.193746 288 4

ZX 068 quartz vein with iron oxides -6.744647 33.192641 2930 1400

ZX 069 quartz vein with iron oxides -6.746094 33.193879 34 24

ZX 070 quartz vein with iron oxides -6.743780 33.192913 30 8

ZX 071 mineralized veins with quartz and oxidation -6.747180 33.194201 330 9190

ZX 072 granitic host rock -6.744149 33.193083 18 1

ZX 073 quartz vein with iron oxides -6.746743 33.193701 2380 1035

ZX 074 pegmatite with quartz, fsp and micas, 3cm -6.744025 33.192211 19 9

ZX 075 mineralized veins with quartz and oxidation -6.744046 33.192527 279 2580

ZX 076 quartz vein, 10cm, 4 m in length -6.743487 33.192048 3770 214

ZX 077 quartz vein with iron oxides -6.743518 33.192629 25 9

ZX 078 granitic host rock, cut by fractures (F1 : N70E; F2 : N30E) -6.743448 33.192469 23 8

ZX 079 quartz vein with iron oxides -6.742840 33.192538 27 45

ZX 080 grey quartz, w (5mm aggregate), 10cm -6.743381 33.192194 598 902

ZX 081 pegmatite with quartz, 10cm -6.743281 33.192780 43 5

ZX 082 quartz vein with iron oxides -6.746421 33.193273 17 8

ZX 083 granitic host rock -6.742805 33.192846 17 6

ZX 084 quartz vein with iron oxides -6.746920 33.193273 12 5

ZX 085 quartz, with iron oxidation, 20cm -6.747246 33.193245 59 32

ZX 086 grey quartz, traces of w, 2cm -6.747643 33.193149 21 30

ZX 087 quartz vein with iron oxides -6.747254 33.193597 342 34

ZX 088 grey quartz vein, 2cm, intersected by N-S fracture -6.748103 33.193192 17 16

ZX 089 mineralized veins with quartz and oxidation -6.747176 33.193539 19 187

ZX 090 granitic host rock -6.747783 33.193400 14 3

ZX 091 mineralized veins with quartz and oxidation -6.744030 33.196270 850 14

ZX 092 granitic host rock -6.748660 33.196070 16 6

ZX 093 quartz vein with iron oxides, 50cm -6.746064 33.197905 4 19

ZX 094 veins with iron oxides and indicatopn of w, 5cm -6.753334 33.200139 32 9

ZX 095 parallel veins of quartz, 3cm -6.754156 33.199262 41 52

ZX 096 parallel veins of quartz within brecciated granite of 5-10 cm -6.752330 33.200488 45 5

ZX 097 quartz vein, 6cm -6.752015 33.201159 3240 9010

ZX 098 major vein in trench, greyish quartz, traces of w -6.759325 33.198487 283 279

ZX 099 major quartz vein with iron oxidation -6.748748 33.200566 412 44

ZX 100 major quartz vein with iron oxidation, > 30cm -6.752078 33.197410 4 42

ZX 101 two quartz veins with iron oxidation, < 2cm -6.751006 33.197933 6 5

ZX 102 grey granite with muscovite and biotite -6.751490 33.197774 11 15

ZX 103 massive granite, two micas -6.749149 33.198691 20 10

ZX 104 quartz veins, 3-5cm, w -6.746496 33.200228 46 5030

ZX 105 quartz vein, w, granite -6.745233 33.200936 4030 74300

ZX 106 quartz vein, with malachite and iron oxides -6.745207 33.200921 1370 985

ZX 107 quartz micro vein -6.744199 33.200826 31 22

ZX 108 quartz vein with iron oxides, two-mica granite, indication of malachite -6.747685 33.198111 133 67

ZX 109 three grey quartz veins @ 2cm -6.750147 33.202116 20 19

ZX 110 quartz vein, 2-3cm, within granitic host rock -6.747965 33.201022 19 20

ZX 111 quartz vein, > 20cm -6.747586 33.200788 2 264

ZX 112 quartz vein, 1-3cm -6.747272 33.200796 84 39

ZX 113 quartz vein, 3-5cm, oxidised -6.748029 33.200900 45 37

ZX 114 two quartz veins, traces of w, in granite -6.748860 33.199054 11 187

ZX 115 major vein with grey quartz and w, 80cm -6.752778 33.198887 270 601

ZX 116 major quartz vein, w, 70 cm -6.753349 33.198946 2110 28400

ZX 117 quartz vein, 15cm -6.753854 33.198448 20 9

ZX 118 quartz vein, 4cm -6.754291 33.197460 168 20

ZX 119 quartz vein, 12cm -6.752872 33.197883 16 6

ZX 120 major vein with grey quartz and oxides, pyrite, 70cm -6.754448 33.201714 50 12750

ZX 121 quartz vein, 27cm -6.756435 33.200314 34 51

ZX 122 quartz vein, traces of w, 4-8cm -6.757215 33.199443 176 268

ZX 123 major vein, 60cm -6.756860 33.197746 4 2

ZX 124 massive quartz vein, 5cm -6.755570 33.197281 522 24

ZX 125 quartz vein, 7cm -6.756152 33.197230 32 86

ZX 126 massive quartz vein, w, 20cm -6.755256 33.199134 1170 118000

ZX 127 major vein in trench, w, 80cm -6.758174 33.197047 2390 13200

ZX 128 lens structure with grey quartz, up to 20cm -6.759620 33.197565 26 18

ZX 129 major vein, 100cm -6.760299 33.197761 31 17

ZX 130 quartz vein, oxidised, 12cm -6.756644 33.196435 48 14

ZX 131 quartz vein, 10cm, w, iron oxide -6.757104 33.195930 1845 7610

ZX 132 quartz vein, 12cm, iron oxide -6.757058 33.196175 411 458

ZX 133 micro-vein, 2cm, w, iron oxide -6.757510 33.196199 1455 9560

ZX 134 quartz vein, 10cm, iron oxide -6.757629 33.195971 40 36

ZX 135 quartz vein, 12cm, iron oxide -6.759213 33.195563 4 33

ZX 136 quartz vein, 7cm, iron oxide -6.759310 33.195675 10 11

ZX 137 micro-vein, 7cm, grey quartz, iron oxide -6.759474 33.196061 8 5

ZX 138 micro-vein, 7cm, grey quartz, iron oxide -6.757904 33.196403 305 560

ZX 139 Vein of 20 cm gray quartz and iron oxide -6.761137 33.192787 31 6

ZX 140 quartz vein, 30cm, w, iron oxide -6.754432 33.193068 3760 7160

ZX 141 granite -6.755741 33.193386 15 3

ZX 142 granite -6.755752 33.193413 15 5

ZX 143 micro-vein, 3cm, grey quartz, iron oxide -6.755769 33.193322 42 815

ZX 144 major vein with grey quartz, w and malachite, 50cm -6.758010 33.193232 91 5610

ZX 145 micro-vein with quartz and iron oxidation -6.752628 33.191348 4 11

ZX 146 micro-vein with quartz and iron oxidation -6.753256 33.191018 4 4

ZX 147 micro-vein with quartz and iron oxidation -6.754913 33.190037 6 12

ZX 148 corridor of micro veins, with quartz and iron oxidation -6.755087 33.190103 3 3

ZX 149 micro-vein with quartz and iron oxidation -6.754971 33.189951 52 5

ZX 150 micro-vein with quartz and iron oxidation -6.755324 33.189938 7 3

ZX 151 micro-vein with quartz and iron oxidation -6.756089 33.190071 16 6

ZX 152 major vein with grey quartz, w, 65cm -6.749541 33.193528 1440 159000

ZX 153 major vein with grey quartz, w, 50cm -6.752055 33.192106 597 5860

ZX 154 micro-vein with quartz and iron oxidation -6.753986 33.190669 2 6

ZX 155 micro-vein with quartz and iron oxidation -6.755697 33.189840 21 27

ZX 156 micro-vein with quartz and iron oxidation -6.756094 33.189297 28 84

ZX 157 major vein with grey quartz, w, 50cm -6.757621 33.186114 3410 159000

ZX 158 quartz veins, oxidised -6.758024 33.186938 80 56700

ZX 159 major vein with grey quartz, some w, 50cm -6.758935 33.187875 283 1920

ZX 160 major vein with grey quartz, traces of w, iron oxides, 60cm -6.745006 33.191595 23 62

ZX 161 micro-vein with quartz, w, 5cm, heavily veined within 3-5m -6.745907 33.191378 26 8700

ZX 162 major vein, network of micro-veins in granite, traces of w, iron oxides, -6.742508 33.190990 91 22

60cm

ZX 163 micro-vein in coarse pink granite, 3cm -6.741961 33.191326 17 10

ZX 164 micro-vein, indication of w, 5-10cm, in tension gash -6.739445 33.193556 24 10

ZX 165 major vein, network of micro-veins in granite, iron oxides, corridor -6.736465 33.193155 7 30

width of 4m

ZX 166 major vein, traces of w, iron oxides, 40cm -6.734147 33.193008 498 24

ZX 167 micro-vein filling, 3-5cm -6.731586 33.193644 8 20

ZX 168 major vein, 50cm -6.759567 33.188928 16 10

ZX 169 major vein, 50cm -6.762200 33.192730 222 15

ZX 170 quartz vein, with iron oxides -6.758986 33.190352 49 10

ZX 171 tension gash, with quartz, iron oxidation, w -6.758054 33.190379 12 1905

ZX 172 quartz vein, oxidised -6.756862 33.190465 14 6

ZX 173 quartz vein, oxidised -6.754294 33.189149 11 50

ZX 174 major vein, grey quartz, iron oxides, 10cm -6.751223 33.201097 75 10

ZX 175 micro quartz vein, with oxidation, 1,5cm -6.751362 33.201179 21 4

ZX 176 micro vein, with quartz and iron oxidation, 1cm -6.749850 33.200437 364 96

ZX 177 quartz vein, w, oxidised, malachite coating, 7cm -6.749490 33.200030 5220 12200

ZX 178 quartz vein, iron oxidation, 6cm -6.750200 33.201200 59 26

ZX 179 quartz vein, oxidised -6.750820 33.202430 26 8

ZX 180 major vein (#1), frequent traces of w, 65cm -6.737788 33.197780 1 2

ZX 181 major vein (#1), frequent traces of w, 50cm -6.736567 33.197054 1 4

ZX 182 major vein (#2), with brecciated quartz and pyrite and iron oxides, 70cm -6.738037 33.196651 21 4

ZX 183 major vein (#2), with brecciated quartz and pyrite and iron oxides, 100cm -6.735219 33.196022 9 5

ZX 184 major vein (#1), 50cm -6.735211 33.196379 2 15

ZX 185 granite between major veins #1 and #2 -6.735664 33.196675 15 3

ZX 186 granite between major veins #1 and #2 -6.734635 33.195787 14 2

ZX 187 major vein (#2) occurring as corridor of veins with quartz, pyrite and -6.733652 33.195823 19 4

iron oxides,

100cm

ZX 188 micro-veins with pyrite and iron oxides, 15cm -6.753796 33.188564 9 12

ZX 189 quartz vein, 20cm -6.754468 33.188024 30 6

ZX 190 micro-veins, 3-10cm -6.754259 33.187532 25 8

ZX 191 major vein, iron oxides, 100cm -6.758917 33.194163 1 18

ZX 192 major vein, iron oxides, 40cm -6.761055 33.194265 73 35

ZX 193 quartz vein, iron oxides, 20cm -6.760363 33.195102 11 15

ZX 194 quartz vein, iron oxides, muscovite, 30cm -6.761237 33.196450 6 7

ZX 195 major vein, iron oxides, 100cm -6.760960 33.195556 1 7

ZX 196 corridor of veins, iron oxides, w and probably sch, 10cm -6.762471 33.195505 300 37200

ZX 197 corridor of veins, iron oxides, w, traces of malachite, 200cm -6.764518 33.195538 300 16100

ZX 198 major vein, iron oxides,w, 60cm -6.763344 33.194354 430 15100

ZX 199 quartz veins, iron oxides, 25cm -6.765200 33.193953 4 3

ZX 200 major vein, iron oxides, 80cm -6.763952 33.196438 63 4

ZX 201 major vein, iron oxides, 100cm -6.765960 33.196761 7 45

ZX 202 quartz vein, 3cm -6.754389 33.197252 89 112

ZX 203 quartz vein, 15cm -6.754666 33.197451 3 4

ZX 204 quartz vein, traces of iron oxide, w, 5cm -6.755696 33.199188 1360 24500

ZX 205 major vein, some w, 100cm -6.757181 33.196647 287 3660

ZX 206 quartz vein, 1-12cm -6.756872 33.197189 3 9

ZX 207 major vein, w, 60cm -6.756146 33.196941 1205 3880

ZX 208 quartz vein, w, 7-20cm -6.757816 33.195762 14050 6450

ZX 209 granitic host, 3m N of ZX208 -6.757813 33.195744 18 5

ZX 210 granitic host, 3m S of ZX208 -6.757820 33.195835 16 4

ZX 211 quartz vein, 5-10cm -6.758460 33.195603 3 26

ZX 212 quartz vein, traces of iron oxide, 15cm -6.752884 33.199137 23 4

ZX 213 major vein, 80cm, some sulphides -6.759622 33.193120 26 9

ZX 214 major vein, 70cm -6.760388 33.193299 135 60

ZX 215 major vein, 60cm, iron oxides -6.760983 33.193263 364 14

ZX 216 major vein, 50cm -6.761778 33.193078 3 44

ZX 217 major vein, white quartz, iron oxides -6.736441 33.190227 12 59

ZX 218 major vein, white quartz, iron oxides -6.735684 33.189536 7 4

ZX 219 major vein, white quartz, iron oxides -6.736028 33.188706 1055 55

ZX 220 major vein, white quartz, iron oxides -6.737319 33.188331 17 6

ZX 221 major vein, white quartz, iron oxides, dextral movement -6.737707 33.187734 28 5

ZX 222 major vein, white quartz, iron oxides -6.734337 33.188769 2 2

ZX 223 major vein, white quartz, iron oxides -6.733298 33.189693 10 14

ZX 224 major vein, white quartz, iron oxides -6.737502 33.189481 3200 16

ZX 225 micro-vein, 3cm, iron oxides -6.751133 33.186227 22 17

ZX 226 micro-vein, 3cm, rare w, iron oxides -6.750430 33.185769 25 342

ZX 227 quartz vein, 8-10cm, masive w, sulphides and iron oxides -6.751138 33.186015 290 21700

ZX 228 quartz vein, 10cm -6.752355 33.185221 63 21

ZX 229 major vein, brecciated quartz and iron oxides -6.754745 33.182675 12 9

ZX 230 quartz vein, large muscovite flakes and orthoclase clasts, 1m corridor -6.756245 33.182204 13 7

with multiple

veins

ZX 231 micro-vein, iron oxides -6.754993 33.181708 2 3

ZX 232 micro-vein, iron oxides -6.751875 33.181886 7 63

ZX 235 major vein, iron oxides, 60cm -6.767420 33.196886 2 16

ZX 236 cm-thick vein, 2-3cm -6.765473 33.198522 8 9

ZX 237 tension gash with quartz and traces of iron oxides, 15cm -6.765198 33.200413 1270 2130

ZX 238 quartz vein array, iron oxides, average 10cm -6.765058 33.200832 8 548

ZX 239 quartz vein, iron oxides, pyrite stains, w, 15cm -6.765223 33.201239 30 4560

ZX 240 quartz vein, iron oxides, w, intense hydrothermal alteration, 10cm -6.762991 33.200836 320 4470

ZX 241 quartz vein, iron oxides, w, intense hydrothermal alteration, 5cm -6.763570 33.200453 1790 332

ZX 242 network of quartz veins, iron oxides, 5cm average -6.764266 33.200971 3 3

ZX 243 quartz vein, traces of iron oxide, 10-20cm -6.753268 33.199336 138 26

ZX 244 anastomosing quartz veins, traces of w, 2-10cm -6.754052 33.199921 471 1055

ZX 245 quartz vein, 3-7cm -6.755148 33.199812 12 5

ZX 246 quartz vein, rare w, 10-15cm -6.755249 33.200975 30 1025

ZX 247 major vein, 35cm -6.755935 33.200509 17 22

ZX 248 major vein, 30cm -6.759986 33.199566 2 3

ZX 249 quartz vein, w, 4cm -6.760032 33.199784 616 5140

ZX 250 quartz vein, iron oxides, rare w, 10cm -6.760090 33.200812 135 102

ZX 251 quartz vein, feldspar clasts, w, 10cm -6.761138 33.201113 1330 21500

ZX 252 quartz vein, traces of iron oxides, some w, 1-8cm -6.761084 33.201504 82 764

ZX 253 major vein, 80cm, iron oxides -6.917475 32.899586 4 3

ZX 254 micro-vein, 6cm -6.740154 33.203102 8 7

ZX 255 micro-vein, 4cm, iron oxides -6.740735 33.204094 48 16

ZX 256 major vein, 50cm, iron oxides -6.739435 33.205022 1 2

ZX 257 micro-vein, 5cm, iron oxides -6.740807 33.205702 20 25

ZX 258 micro-vein, 7cm, iron oxides -6.743751 33.205864 29 12

ZX 259 micro-vein, 6cm, iron oxides -6.742865 33.203909 14 11

ZX 260 major vein, quartz Iron oxides -6.741219 33.202049 88 127

ZX 261 major vein, 30cm, iron oxides -6.740765 33.201968 36 14

ZX 262 micro-vein, 8cm, iron oxides -6.743916 33.202034 35 9

ZX 263 micro-vein network, tension gash, iron oxides, 60cm -6.753387 33.187545 15 6

ZX 264 quartz vein, iron oxides, w, 40cm -6.752773 33.187670 98 1570

ZX 265 micro-vein array, iron oxides, 20cm -6.751675 33.187140 161 189

ZX 266 major vein, forming a 3m wide coridor with micro-veins -6.751465 33.186288 27 491

ZX 267 micro-vein, 20cm -6.752114 33.186712 8 406

ZX 268 granite,coarse, pink -6.752111 33.186756 18 12

ZX 269 granite,coarse, pink -6.751999 33.186918 15 5

ZX 270 micro-veins in a fault coridor, 0,5m -6.742004 33.174568 6 3

ZX 271 major vein, high content of iron oxides, 0,8m -6.742474 33.172772 4 11

ZX 272 major vein, high content of Iron oxides, 0,7m -6.742111 33.171149 19 1205

ZX 273 quartz vein, iron oxidation, 2,5cm -6.750350 33.201670 21 6

ZX 274 major vein, 3-10cm -6.749790 33.200250 60 257

ZX 275 4 quartz veins @ 2cm -6.749570 33.200250 83 26

ZX 276 major vein, 8cm -6.748580 33.200160 92 32

ZX 277 major vein, w, 38cm -6.749280 33.200050 117 1815

ZX 278 quartz vein, iron oxides, granite -6.748480 33.200060 753 1655

ZX 279 micro-vein, in pink granite -6.749910 33.202300 17 19

ZX 280 major quartz vein, 300cm, no visible mineralisation -6.736111 33.172500 1 1

ZX 281 major vein, 50cm -6.736389 33.117222 1 6

ZX 282 major vein, 80cm -6.737500 33.173056 3 73

ZX 283 major vein, 50cm, rare w -6.737778 33.174167 1 912

ZX 284 micro-vein, 4cm, rare w -6.740000 33.175000 125 715

ZX 285 micro-vein, 3cm, in pink granite with high K feldspar content -6.739444 33.175833 34 6

ZX 286 major vein, 80cm -6.740833 33.176111 23 19

ZX 287 major vein, 20cm -6.741111 33.175278 21 9

ZX 288 quartz vein, 12cm, iron oxides -6.741667 33.175000 25 7

ZX 289 micro-vein, 4cm, rare w, iron oxides -6.738056 33.174444 1155 433

ZX 290 quartz vein, 40cm, iron oxides -6.736912 33.203347 12 6

ZX 291 quartz vein, 40cm, iron oxides -6.738216 33.205273 11 26

ZX 292 quartz vein, 30cm, iron oxides -6.739999 33.205743 1 4

ZX 293 micro-veins of 2-10cm, iron oxides -6.740706 33.206817 4 11

ZX 294 quartz vein, 12cm, iron oxides -6.742082 33.207037 1 2

ZX 295 micro-vein, 5cm, w, iron oxides -6.744477 33.204394 650 14950

ZX 296 quartz vein, 8cm, iron oxides -6.744319 33.203309 15 18

ZX 297 quartz vein, 8cm, w, sulphides and iron oxides -6.742508 33.200762 4310 8000

ZX 298 quartz vein, 15cm, w, iron oxides -6.740838 33.199831 8 5810

ZX 299 major vein, 100cm -6.738256 33.200107 72 260

ZX 300 micro-veins of 2cm, iron oxides -6.749131 33.185375 15 4

ZX 301 micro-veins of 2cm, iron oxides -6.748813 33.184858 134 12

ZX 302 micro-veins of 2-3cm, iron oxides -6.747790 33.183889 175 59

ZX 303 quartz vein, 30cm, w, iron oxides -6.746493 33.184126 189 1970

ZX 304 micro-vein, 3-9cm, w, chalcopyrite, azurite and iron oxides -6.747340 33.183053 264 4000

ZX 305 major vein, 180cm, massive w, iron oxides -6.748271 33.179430 2630 159000

ZX 306 quartz vein, 25cm, pyrite, chalcopyrite and iron oxides -6.744883 33.177249 663 94

ZX 307 major vein, 80cm, iron oxides -6.744042 33.177989 30 119

ZX 308 micro-vein, 2cm, iron oxides -6.747292 33.181480 690 92

ZX 309 micro-vein, 2cm, iron oxides -6.746516 33.181688 98 23

ZX 310 micro-vein, 5cm, K feldspar and iron oxides -6.744159 33.178783 10 6

ZX 311 micro-veins of 3-4cm, pyrite, chalcopyrite, azurite and iron oxides -6.745295 33.177388 32 54

ZX 312 quartz vein, 25cm, iron oxides -6.746670 33.175879 27 11

ZX 313 micro-veins, total of 45cm, iron oxides, cross-cutting each other, -6.748222 33.174172 22 14

sinistral

ZX 314 major vein, 180cm, iron oxides -6.747977 33.172855 8 121

ZX 315 quartz vein, w, 25cm, iron oxides -6.750173 33.173065 465 3590

ZX 316 granite between 2 quartz veins -6.741982 33.171043 14 7

ZX 317 major vein, high content of iron oxides, 0,6m -6.741949 33.170333 574 75

ZX 318 major vein of quartz with high content of Iron oxides, 0,7m -6.745314 33.169805 1715 77

ZX 319 massive quartz next to contact with granite, less iron oxides -6.748245 33.169708 2 2

ZX 320 system of quartz veins, on average of 4cm, iron oxides -6.765477 33.201709 1 4

ZX 321 major vein, iron oxides, Intense hydrothermal alteration, 40cm -6.766519 33.201956 6 4

ZX 322 tension gash filled with grey quartz and iron oxides, 5cm, length of gash -6.767579 33.201594 4 8

30cm

ZX 323 major vein, iron oxides, Intense hydrothermal alteration, 100cm -6.768272 33.201685 6 3

ZX 324 major vein, malachite, iron oxides, intense hydrothermal alteration, 80cm -6.769017 33.202193 343 26

ZX 325 tension gash filled with grey quartz and iron oxides, 15cm, length of 30cm-6.769398 33.201269 15 3

ZX 326 granite host rock -6.764556 33.201630 16 4

ZX 327 granite host rock -6.763329 33.201487 22 9

ZX 328 quartz vein, w, iron oxides, 10cm -6.765805 33.203000 45 8390

ZX 329 large gash filled with grey quartz, w, hydrothermal alteration, 30cm, -6.766820 33.203101 27 8530

length of 2,5

m

ZX 330 quartz vein, iron oxides, traces of dark mineral, 6cm -6.766567 33.203624 5 57

ZX 331 2 parallel quartz veins 15cm from each other, iron oxides, 10cm each vein -6.767169 33.203277 3 6

ZX 332 major vein, brecciated, iron oxides, 80cm -6.768180 33.203598 9 3

ZX 333 major vein, brecciated, iron oxides, 95cm -6.768718 33.203570 10 4

ZX 334 major vein, iron oxides, 100cm -6.769525 33.204331 30 5

ZX 335 major vein, fractured grey quartz, and brecciated iron oxides, 80cm -6.768163 33.204735 127 6

ZX 336 major vein, fractured grey quartz, and brecciated iron oxides, 80cm -6.767652 33.204690 124 27

ZX 337 major vein, hydrothermal alteration, 100cm -6.767482 33.203916 20 27

ZX 338 major vein, high content of iron oxides -6.750721 33.170039 6 10

ZX 339 sand with black mineral grains -6.748840 33.199053 17 11

ZX 340 major vein, iron oxides and some w, 30cm, -6.762154 33.200506 898 3730

ZX 341 major vein, iron oxides and rare w, 10cm, -6.762075 33.199421 10 214

ZX 342 quartz vein, w, 4cm -6.761687 33.198188 1455 1615

ZX 343 major vein, iron oxides, some w, 15-20cm -6.761269 33.197635 670 2830

ZX 344 major vein, white quartz, 4-6m -6.762444 33.196604 5 11

ZX 345 major vein, 2m -6.763623 33.196410 117 9

ZX 346 major vein, malachite, w, 15cm -6.762600 33.199005 3420 31700

ZX 347 major vein, 20cm -6.762912 33.199650 74 444

ZX 348 granite host rock -6.762829 33.200419 20 15

ZX 349 quartz vein, 8cm -6.761961 33.201268 19 1365

ZX 350 major vein, 50cm -6.762813 33.203177 3 9

ZX 351 quartz vein 3cm -6.763347 33.203886 14 12

ZX 352 quartz vein network of 2-3cm in microgranular granite -6.763559 33.204728 14 4

ZX 353 quartz vein, 4cm -6.764421 33.205649 9 6

ZX 354 quartz vein, black unidentified mineral, 8cm -6.764510 33.207438 12 6

ZX 355 major vein, oxides, malachite, 80cm -6.772020 33.210091 22 6

ZX 356 major vein with dark quartz, 50cm -6.773462 33.211216 6 3

ZX 357 3 veins of 10-15cm each -6.772508 33.211784 1 5

ZX 358 major vein, tectonised, oxides in pink granite -6.773095 33.214593 22 5

ZX 359 major vein with dark quartz, 1m -6.774627 33.211903 5 4

ZX 360 major vein, iron oxides, 400m length -6.740120 33.176240 28 12

ZX 361 major vein, 30cm -6.741220 33.176820 15 82

ZX 362 major vein, 2m, in pink granite -6.742450 33.177360 21 25

ZX 363 micro-vein,3-4cm, 2m in length -6.746640 33.176610 16 7

ZX 364 quartz vein, 3-4cm, 2m in length -6.747400 33.175420 16 4

ZX 365 quartz vein, 3-4cm, 2m in length -6.746550 33.175630 29 15

ZX 366 quartz vein, 2-4cm, 40m in length -6.745890 33.175520 27 7

ZX 367 quartz vein, 1-2cm, 10m in length -6.748420 33.203110 31 17

ZX 368 quartz vein, 2-20cm, 20m in length -6.747810 33.202790 714 814

ZX 369 4 quartz veins, 5cm each, iron oxides -6.743710 33.174650 86 13

ZX 370 quartz vein, iron oxides, w, 1-2cm, 10m in length -6.746580 33.202330 431 1525

ZX 371 quartz veins, iron oxides, w, 2-20cm, 5m in length -6.747390 33.202310 325 322

ZX 372 quartz veins, iron oxides, 2-4cm, 5m in length -6.748740 33.202210 19 18

ZX 373 quartz veins, iron oxides, <2cm, 10m in length -6.746530 33.201370 27 4

ZX 374 pink granite -6.755797 33.188530 22 11

ZX 375 two-mica granite -6.748855 33.172907 13 4

ZX 376 major vein, iron oxides -6.748855 33.172907 54 439

ZX 410 quartz vein, 5cm, w traces -6,775634 33,224697 10 530

ZX 411 major vein, 15cm, iron oxides -6,774133 33,223148 2 4

ZX 412 major vein, 10cm, w traces -6,776979 33,223003 4 103

ZX 413 major vein, 10cm, rich in iron oxides -6.772690 33.221672 23

