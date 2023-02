Mit LESEN mehr vom LEBEN haben…

Die Aktion der Leseschau „Kauf 1, bekomme 2“ wird vorerst unbegrenzt fortgesetzt.

„Lies doch mal ein Buch!“ Du wirst sehen, es kann tolle Dinge bewirken: es sorgt für Entspannung, regt dein Gehirn an, lässt dich neue Dinge erfahren, verbessert dein Allgemeinwissen und kann auch mal eine gute Ausrede sein, sich vor der Hausarbeit zu drücken … weil: „Ich muss erst noch dieses Kapitel bis zum Ende lesen“.

Na wenn das nichts ist. Wer sich also nun vorgenommen hat, mehr zu lesen, findet mit dem Angebot der Leseschau die perfekte Möglichkeit. Wer ein Buch nach Wahl kauft, bekommt ein zweites als Überraschungsbuch dazu. Das kann ein Roman, Kochbuch, Märchenbuch oder Ratgeber sein.

Besonderes beliebt ist unsere Ungarnreihe. Das Land der „Lebenskünstler“ verzaubert immer wieder.

So hat die Leseschau hier unter anderem einen Ratgeber, ein Kochbuch, ein Lernwörterbuch sowie einen überaus beliebten Roman im Programm:

Willkommen in Ungarn:

https://www.leseschau.de/30

PIKANT & WÜRZIG Deutsch-Ungarische Familienrezepte:

https://www.leseschau.de/165

DEUTSCH-UNGARISCH Das „kleine“ Lern-Wörterbuch:

https://www.leseschau.de/220

Sonne, Lángos & Familie:

https://www.leseschau.de/189

Weiterhin haben wir das neue Buch der Autorin Marlies Kemptner im Programm: „Drei Frauen in der Nacht“. In einer langen, unheimlichen Nacht lassen drei Frauen tief in ihren Seelengrund blicken. Im Schutz der Dunkelheit vertrauen sie einander erschütternde Geheimnisse an. Ein Roman über Schuld, Scham und die Abgründe in uns.

https://www.leseschau.de/221

Für Kinder ist die „Flynn-Reihe“ der Autorin Mirjam Jasmin Strube ein magischer Anziehungspunkt. Flynn, der kleine Bär, zeigt den kleinen Lesern, wie man in der großen Welt seinen Weg findet und überrascht mit so manchen „bärigen“ Gedanken. Man muss ihn einfach lieben. Und weil man beim vielen LESEN auch mal Hunger bekommt, gibt es dazu das passende Backbuch!

Das kleine Buch über den großen Mut und wo man ihn findet:

https://www.leseschau.de/131

Flynn und die Gedankenmonster:

https://www.leseschau.de/156

Flynn – Die erste Liebe und ganz viele andere Gefühle:

https://www.leseschau.de/179

Flynn und das kleine Stück vom großen Glück:

https://www.leseschau.de/190

Flynn und das Wunder des Lebens:

https://www.leseschau.de/219

BACKEN & NASCHEN mit Flynn:

https://www.leseschau.de/214

Für alle Liebhaber der Natur haben wir noch ein ganz besonderes Buch:

„Mach mit! – Natur und Umwelt selbst entdecken“

Jeder redet von „Klima“. Das nervt mittlerweile manchmal etwas. Unsere Autorin Anne Grünwald hat das Thema von eine ganz anderen Seite angepackt. Sie will mit ihrem 16-Tage-Buch die kleinen Dinge von Natur und Umwelt mit ganz einfach ansprechen. Es sind Dinge, die Kinder und Jugendliche wissen sollten. Wichtig ist es, die Dinge zu erkennen, zu beobachten und ihnen Aufmerksamkeit zu schenken. Dieses Buch ist nur ein winziger Ausschnitt der Möglichkeiten. Auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist – es ist ein Schritt in die richtige Richtung.

https://www.leseschau.de/143

Neben diesem sehr bunten Einblick gibt es noch weitere Bücher in der www.Leseschau.de

Viel Spaß beim Stöbern.

Und nicht vergessen, wer 1 Buch kauft, bekommt ein 2. Buch dazu!!!!!!!

Eure Katalin Ehrig

www.Leseschau.de

