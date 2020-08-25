IsoEnergy: 43.160 cps bei Hurricane – Tony M rückt an die Neustartentscheidung!

8.000-Meter-Programm erweitert die hochgradige Story. Parallel liefert der 2.100-Tonnen-Großversuch reale Betriebsdaten, während die abgeschlossene Übernahme einen dritten Wachstumspfad eröffnet.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 04.08.2026, 5:35 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von IsoEnergy Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC Swiss Resource Capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-/Marketingberatervertrag mit IsoEnergy Ltd. · Ersteller/Herausgeber: SRC Swiss Resource Capital AG · Verantwortlich: Marc Ollinger · Erstveröffentlichung: 04.08.2026, 5:31 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Ausbau der Kernenergie gewinnt weltweit weiter an Dynamik. Nach aktueller Übersicht der World Nuclear Association befinden sich rund 80 Leistungsreaktoren im Bau und etwa 120 weitere sind konkret geplant. In den USA erzeugen 94 Reaktoren mit knapp 97 Gigawatt Leistung weiterhin rund 19 % des Stroms. Neue Reaktoren, Laufzeitverlängerungen und der Wiederaufbau westlicher Brennstoffketten erhöhen den strategischen Wert gesicherter Uranquellen.

In diesem Umfeld hat sich IsoEnergy Ltd. (WKN: A412Q0) zu einer global diversifizierten Uranplattform entwickelt. Die Investmentstory ruht inzwischen auf drei Zeitachsen: Hurricane als außergewöhnlich hochgradige Langfristoption in Kanada, Tony M als möglicher kurzfristiger US-Neustart und Wiluna als zusätzlicher Entwicklungspfad in Australien.

Hurricane: außergewöhnlicher Gehalt, aber noch keine Reserve

Das zu 100 % kontrollierte Larocque-East-Projekt liegt im östlichen Athabasca Basin in Saskatchewan. Hurricane befindet sich ungefähr 40 Kilometer nordwestlich der McClean-Lake-Mühle und etwa 325 Meter unter der Oberfläche. Die Nähe zu Straßen-, Strom- und Verarbeitungsinfrastruktur ist…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

o Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

o Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/, https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

o Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

o Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

o SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen und Informationsstand

IsoEnergy Ltd.: Unternehmensmeldungen vom 7. Januar, 7. April, 23. April, 12. Mai, 25. Juni, 8. Juli und 13. Juli 2026; Q1-2026-Finanzbericht und MD&A; Larocque-East Technical Report 2022; Unternehmensangaben zu Tony M und Wiluna. World Nuclear Association: Plans for New Reactors Worldwide, Aktualisierung 28. Juli 2026. U.S. Energy Information Administration: US nuclear fleet data. Informationsstand: 3. August 2026. Die offizielle IsoEnergy-Nachrichtenübersicht enthielt zu diesem Zeitpunkt keine neuere Unternehmensmeldung als den Nachhaltigkeitsbericht vom 13. Juli 2026. Quelle-Intro-Bild: Business Goal Achievement Concept – Arrow Hitting Target in Hand; Von Temba

Methodik und technische Grundlage: Die Darstellung beruht auf öffentlichen Unternehmensmeldungen, technischen Berichten und Finanzunterlagen. Ressourcen, Bohrdaten, Radioaktivitätsmessungen, Kosten und Zeitpläne wurden nicht eigenständig verifiziert oder neu berechnet. Cps-Werte sind keine Laboranalysen. Bohrabschnitte sind, soweit nicht anders angegeben, Bohrlochlängen und keine wahren Mächtigkeiten.

Einsatz KI-gestützter Systeme: Bei Erstellung und Bearbeitung können KI-gestützte Systeme als redaktionelle Hilfsmittel für Recherche, Auswertung, Strukturierung und sprachliche Überarbeitung eingesetzt werden. Sämtliche zur Veröffentlichung bestimmten Inhalte werden substanziell menschlich und redaktionell geprüft, erforderlichenfalls überarbeitet und durch die verantwortliche Redaktion freigegeben. Die redaktionelle Verantwortung verbleibt uneingeschränkt beim Herausgeber.

Offenlegung, Risikohinweise und Haftungsausschluss

Art des Inhalts: Diese Veröffentlichung ist eine bezahlte Marketingmitteilung beziehungsweise ein werblicher Promotiontext im Auftrag von IsoEnergy Ltd. Sie ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und enthält keine formale Kauf-, Halte- oder Verkaufseinstufung sowie kein Kursziel.

Vergütung und Interessenkonflikte: SRC Swiss Resource Capital AG unterhält eine entgeltliche, nicht erfolgsabhängige IR-/Marketingbeziehung mit IsoEnergy Ltd. Nach den für diese Fassung übernommenen Angaben halten SRC und Autor keine Long- oder Short-Position und keine Netto-Position von mindestens 0,5 % in den besprochenen Finanzinstrumenten. In den vergangenen zwölf Monaten bestanden keine Market-Making-, Co-Lead-Manager- oder Investmentbanking-Rollen; eine Beteiligung des Emittenten von mindestens 5 % an SRC besteht nicht. Diese Angaben sind vor Veröffentlichung nochmals zu bestätigen.

Ressourcen, historische Schätzungen und Wirtschaftlichkeit: Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbaubarkeit. Einzelne Projekte des Portfolios enthalten historische Schätzungen, die nicht als aktuelle Mineralressourcen behandelt werden dürfen. Für Hurricane liegt keine Wirtschaftlichkeitsstudie vor. Die Tony-M-PEA befindet sich in Vorbereitung und kann von bisherigen Annahmen wesentlich abweichen.

Wesentliche technische Einschränkungen: Radiometrische cps-Messungen sind Feldindikatoren und keine chemischen Laboranalysen. Bohrlochlängen entsprechen nicht zwingend wahren Mächtigkeiten. Hohe Gehalte, einzelne Abschnitte, Vergleiche mit benachbarten Projekten und die Nähe zu Infrastruktur beweisen weder Kontinuität noch Zugangsrechte, metallurgische Gewinnbarkeit, Wirtschaftlichkeit oder spätere Produktion.

Wesentliche Risiken: Explorations-, Ressourcen-, Genehmigungs-, Umwelt-, Waldbrand-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Projektentwicklungs-, Bau-, Betriebs-, Aufbereitungs-, Rohstoffpreis-, Wechselkurs-, Länder-, Markt-, Liquiditäts- und Totalverlustrisiken. IsoEnergy besitzt derzeit keine produzierende Mine und erzielt keine operativen Umsätze aus Uranproduktion.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen zu Bohrprogrammen, Ressourcenerweiterungen, Laboranalysen, Tony-M-PEA, Neustartentscheidungen, Wiluna-Integration, Genehmigungen und möglicher Produktion beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen. Tatsächliche Ergebnisse und Zeitpläne können erheblich abweichen.

Regulatorischer Hinweis: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht als deutscher Ersteller von Anlageempfehlungen unter der Unternehmensbezeichnung JS Research GmbH nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. SRC orientiert sich freiwillig an Transparenz- und Offenlegungsstandards gemäß Art. 20 MAR und Delegierter Verordnung (EU) 2016/958, soweit diese auf eine werbliche Marketingmitteilung übertragbar sind. Dies stellt keine Prüfung oder Billigung durch eine Aufsichtsbehörde dar.

Haftung und keine Anlageberatung: Alle Informationen wurden mit Sorgfalt aus Quellen zusammengestellt, die zum Erstellungszeitpunkt als zuverlässig angesehen wurden. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird nicht übernommen. Zwischen Leser, Autor und Herausgeberin kommt kein Beratungsvertrag zustande. Vor Anlageentscheidungen sollten unabhängige Quellen geprüft und erforderlichenfalls qualifizierte Beratung eingeholt werden.

Verbreitungsbeschränkung: Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist – insbesondere USA, Kanada, Australien und Japan – sowie an US-Persons im Sinne der Regulation S ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gilt, soweit einschlägig, FSMA 2000 in Verbindung mit der Financial Promotion Order 2005.

Urheberrecht und Verantwortlichkeit: © Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung, Weiterverbreitung oder Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ · Verantwortlich im Sinne von § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gerrit Kringel aus Neukölln – Bürgermeisterkandidat mit Niveau Ist Ihr Unternehmen bei ChatGPT, Google AI und anderen KI-Systemen noch sichtbar?