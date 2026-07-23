ISW Grundschutz++ Cockpit: Neues Werkzeug macht den BSI IT-Grundschutz aus OSCAL lesbar und steuerbar

BSI Grundschutz++ endlich steuerbar: Das ISW Cockpit führt je Zielobjekt von Strukturanalyse, Schutzbedarf und Modellierung bis zum Check und prüffähigen Bericht. Lokal, ohne Cloud-Zwang.

IT-Service Walter stellt eine Windows-Anwendung vor, die den modernisierten BSI IT-Grundschutz („Grundschutz++„) von der Strukturanalyse bis zum prüffähigen Bericht führt – lokal, ohne Cloud-Zwang und in deutscher Sprache.

Euskirchen, 23. Juli 2026 – Der modernisierte IT-Grundschutz des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erscheint im maschinenlesbaren OSCAL-Format. Das ist ein Fortschritt für Automatisierung und Werkzeuge – für den Menschen, der den Grundschutz umsetzen soll, ist eine OSCAL-Datei mit hunderten verschachtelten Anforderungen, internen Kennungen und Parameter-Platzhaltern jedoch kaum zu gebrauchen. Genau hier setzt das neue ISW Grundschutz++ Cockpit von IT-Service Walter an: Es öffnet die OSCAL-Kataloge des BSI, zeigt jede Anforderung im Klartext und macht aus dem reinen Katalog ein steuerbares Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS).

„Ein gelebtes ISMS besteht nicht aus Lesen, sondern aus Planen, Zuständigkeiten verteilen, Fristen einhalten, Nachweise sammeln und der Leitung berichten“, sagt Jörn Walter, Inhaber von IT-Service Walter. „Bisher behalf man sich mit Katalog-PDF, Excel-Tracker und Berichtsvorlage – drei getrennten Werkzeugen mit dreifacher Pflege. Das Cockpit vereint das in einer Oberfläche.“

Das komplette BSI-Vorgehen je Zielobjekt

Kernstück ist das klassische BSI-Vorgehensmodell mit einzelnen Zielobjekten. In fünf Schritten führt das Cockpit von der Struktur bis zum Bericht: In der Strukturanalyse werden die Zielobjekte des Informationsverbunds erfasst – etwa Anwendungen, IT-Systeme, Räume oder Organisationseinheiten. Je Zielobjekt wird der Schutzbedarf für Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit festgestellt; den höchsten Schutzbedarf ermittelt das Programm automatisch nach dem Maximumprinzip. In der Modellierung ordnet der Anwender jedem Zielobjekt die passenden Grundschutz-Bausteine zu. Anschließend wird der IT-Grundschutz-Check je Zielobjekt durchgeführt – mit eigenem Umsetzungsgrad. Zum Abschluss lassen sich Statusbericht, Erklärung zur Anwendbarkeit (SoA) und Maßnahmenplan für jedes einzelne Zielobjekt oder für die gesamte Institution erzeugen.

Auswertung, Nachweise und Berichte auf Knopfdruck

Pro Anforderung erfasst das Cockpit Umsetzungsstatus, Priorität, Bearbeiter, Fälligkeit, geschätzten Aufwand, Bemerkungen, Nachweise und echte Dateianhänge. Daraus verdichtet es Führungskennzahlen: Umsetzungsgrad in Prozent, Aufwand in Stunden und Personentagen, Statusverteilung und Fälligkeiten – gesamt oder je Zielobjekt. Ein Maßnahmenplan bündelt die offenen Anforderungen zur priorisierten Arbeitsliste, überfällige Fristen werden rot markiert. Für die Revision sorgen Nachweisfelder, Dateianhänge, ein lückenloses Änderungsprotokoll und die Erklärung zur Anwendbarkeit. Management-Statusbericht, Maßnahmenplan, SoA, Katalog-Report und Einzelnachweise entstehen per Klick als PDF, HTML oder CSV/Excel – auf Wunsch direkt per E-Mail versendet und im Branding des jeweiligen Kunden, mit Firmenname und Logo im Kopf aller Ausgaben.

Update-fest und ohne Cloud-Zwang

Erfasste Bewertungen überstehen BSI-Katalog-Updates: Beim Laden eines neuen Katalogstands werden sie automatisch übernommen, ein strukturierter Änderungsbericht zeigt, was hinzugekommen, entfallen oder geändert ist. Eine Referenzprüfung gleicht den geladenen Katalog gegen die offizielle BSI-Edition 2023 ab. Alle Daten bleiben lokal: Das Cockpit läuft als eigenständige Windows-Anwendung wahlweise auf einem Einzelplatz oder gemeinsam über einen Netzwerkordner, in dem mehrere Bearbeiter am selben Katalog arbeiten. SMTP-Passwörter werden AES-256-verschlüsselt gespeichert, Online-Zugriffe beschränken sich auf die optionale BSI-Update-Prüfung. Unterstützt wird OSCAL 1.1.3 (BSI Grundschutz++ und Edition 2023 mit 111 Bausteinen); der Grundschutz++-Katalog wird mitgeliefert.

Verfügbarkeit

Das ISW Grundschutz++ Cockpit ist ab sofort als lizenzpflichtige Windows-Anwendung erhältlich, inklusive mitgeliefertem BSI-Grundschutz++-Katalog und Handbuch. Details, Lizenzierung und Bestellung unter

https://www.isw-adtools.de/isw-grundschutz-cockpit/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IT-Service Walter

Herr Jörn Walter

Mittelstraße 65

53879 Euskirchen

Deutschland

fon ..: 015256500550

web ..: https://grundschutz-cockpit.de/

email : info@it-service-walter.de

IT-Service Walter mit Sitz in Euskirchen ist ein IT-Dienstleister von Jörn Walter mit Schwerpunkt auf Windows-Infrastruktur, IT-Sicherheit und Informationssicherheits-Management. Unter der Marke ISW ADTools entwickelt das Unternehmen Werkzeuge für Administratoren und Informationssicherheitsbeauftragte. Weitere Informationen unter www.isw-adtools.de und www.it-service-walter.com.

Pressekontakt:

IT-Service Walter

Herr Jörn Walter

Mittelstraße 65

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