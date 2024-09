IT-Asset-Management-Software: Funktionen, Vorteile und Auswahlkriterien

IT Asset Management Software optimiert die Verwaltung von IT-Ressourcen, senkt Kosten und reduziert Risiken. Hier erfahren Sie die wichtigsten Funktionen und Auswahlkriterien für die beste Lösung.

Die Verwaltung von IT-Assets stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Hardware, Software und Cloud-Dienste müssen effizient überwacht und gesteuert werden, um Kosten zu senken und Sicherheitsrisiken zu minimieren. Ohne eine passende IT-Asset-Management-Software kann schnell der Überblick verloren gehen, was zu unnötigen Ausgaben und Compliance-Problemen führen kann.

Eine durchdachte IT-Asset-Management-Software bietet Ihnen die Möglichkeit, sämtliche IT-Ressourcen zentral zu verwalten. Sie unterstützt dabei, den gesamten Lebenszyklus der Assets im Blick zu behalten – von der Beschaffung über die Nutzung bis hin zur Entsorgung. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Funktionen, Vorteile und Auswahlkriterien bei der Wahl der richtigen IT-Asset-Management-Software entscheidend sind.

Wesentliche Funktionen einer ITAM-Software

Eine effektive IT-Asset-Management-Software (ITAM) ist unverzichtbar, um den Überblick über alle IT-Ressourcen in einem Unternehmen zu behalten. Die Software automatisiert wichtige Prozesse und bietet eine zentrale Plattform zur Verwaltung von Hardware, Software und Cloud-Assets. In diesem Abschnitt stellen wir Ihnen die wichtigsten Funktionen vor, die eine ITAM-Software bieten sollte, damit Sie den vollen Nutzen aus Ihren IT-Assets ziehen können.

Automatisiertes Asset-Tracking

Eine der grundlegendsten und gleichzeitig wichtigsten Funktionen einer ITAM-Software ist das automatisierte Asset-Tracking. Hierbei werden sämtliche IT-Ressourcen – von physischen Geräten wie Computern und Servern bis hin zu Softwarelizenzen – zentral erfasst und verfolgt. Mit dieser Funktion wissen Sie stets, welche Assets sich in Ihrem Unternehmen befinden, wo sie eingesetzt werden und in welchem Zustand sie sind.

Durch die Verwendung von Technologien wie Barcodes, RFID-Tags oder automatisierte Inventarisierungstools wird die Nachverfolgung und Verwaltung von Assets erheblich vereinfacht. Sie vermeiden Fehler, die bei manuellen Prozessen häufig auftreten, und sparen gleichzeitig Zeit. Automatisiertes Tracking hilft Ihnen auch dabei, verwaiste oder ungenutzte Assets schnell zu identifizieren, sodass Sie Ihre IT-Ressourcen optimal einsetzen können.

Lizenzmanagement

Eine weitere zentrale Funktion ist das Lizenzmanagement. Hier geht es darum, den Überblick über Ihre Softwarelizenzen zu behalten und sicherzustellen, dass diese stets den Lizenzvereinbarungen entsprechen. Fehlerhafte Lizenzierung oder unautorisierte Software-Nutzung können nicht nur hohe Kosten verursachen, sondern auch rechtliche Risiken mit sich bringen.

Mit einer ITAM-Software können Sie Ihre Lizenzen effizient verwalten und sicherstellen, dass Sie keine überflüssigen Lizenzen kaufen oder Strafen wegen Lizenzverletzungen riskieren. Ein gutes Lizenzmanagement hilft Ihnen außerdem dabei, teure Überlizenzierungen zu vermeiden, und gewährleistet, dass alle Mitarbeiter die erforderlichen Zugänge zu den richtigen Software-Tools haben.

Lebenszyklusmanagement

IT-Assets durchlaufen einen klar definierten Lebenszyklus, der von der Beschaffung über die Nutzung bis hin zur Entsorgung reicht. Eine leistungsstarke ITAM-Software ermöglicht Ihnen das Lebenszyklusmanagement sämtlicher IT-Ressourcen. Dies umfasst die Beschaffung, die Inbetriebnahme, die Wartung und schließlich die Ausmusterung der Assets.

Mit einem klar strukturierten Lebenszyklusmanagement behalten Sie den Überblick über den Zustand Ihrer Assets und können so rechtzeitig Wartungen oder Upgrades planen. Dadurch vermeiden Sie unnötige Ausfallzeiten und stellen sicher, dass Ihre IT-Umgebung stets auf dem neuesten Stand ist. Zudem hilft Ihnen diese Funktion, veraltete oder ineffiziente Geräte frühzeitig zu identifizieren und zu ersetzen, bevor sie zu einem Kostenfaktor werden.

Sicherheitsfunktionen und Risikomanagement

Heutzutage ist es unerlässlich, dass Ihre ITAM-Software über umfangreiche Sicherheitsfunktionen verfügt. Ein wichtiger Aspekt hierbei ist die Fähigkeit der Software, Schatten-IT zu erkennen und zu verhindern. Schatten-IT entsteht, wenn Mitarbeiter unautorisierte Geräte oder Software verwenden, was erhebliche Sicherheitsrisiken und Compliance-Probleme nach sich ziehen kann.

Eine ITAM-Software ermöglicht es Ihnen, die IT-Infrastruktur Ihres Unternehmens umfassend zu überwachen und unautorisierte Geräte oder Anwendungen sofort zu identifizieren. Dadurch können Sie Sicherheitslücken frühzeitig schließen und gewährleisten, dass Ihre IT-Assets den internen Sicherheitsrichtlinien und gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

Integration mit bestehenden Systemen

Eine ITAM-Software sollte sich nahtlos in Ihre vorhandene IT-Infrastruktur integrieren lassen. Dies umfasst die Verknüpfung mit anderen Unternehmenssystemen wie ERP- und CRM-Software. Eine gute Integration ermöglicht es Ihnen, Daten zwischen verschiedenen Systemen effizient auszutauschen und eine konsistente Informationsbasis über Ihre IT-Assets zu schaffen.

Die nahtlose Integration führt zu einer besseren Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen und trägt dazu bei, Prozesse zu optimieren. Besonders wichtig ist dies bei großen Unternehmen mit komplexen IT-Strukturen, da eine fragmentierte Datenlandschaft den Überblick über IT-Assets erschwert und zu ineffizienten Abläufen führen kann.

Vorteile der ITAM-Software

Eine IT-Asset-Management-Software (ITAM) bringt zahlreiche Vorteile, die über die einfache Verwaltung von IT-Ressourcen hinausgehen. Sie ermöglicht eine bessere Kontrolle über sämtliche IT-Assets und sorgt dafür, dass Sie Ressourcen effizienter nutzen und Risiken minimieren können. In diesem Kapitel werden die wichtigsten Vorteile einer ITAM-Software erläutert.

Präzise Kostenkontrolle: Mit einer ITAM-Software behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre IT-Ressourcen. Dies hilft Ihnen, Kosten zu senken, indem Sie Doppelanschaffungen vermeiden und die Nutzung vorhandener Assets optimieren. Die zentrale Verwaltung bietet Ihnen die Möglichkeit, nicht genutzte oder veraltete Geräte zu identifizieren und deren Kostenpotenzial besser auszuschöpfen. Durch die Übersicht über den gesamten Lebenszyklus eines Assets können Sie zudem die Gesamtkosten (TCO) besser steuern.

Effizienzsteigerung: Die Automatisierung vieler IT-Management-Aufgaben durch ITAM führt zu einer erheblichen Effizienzsteigerung. Prozesse wie die Inventarisierung von Assets oder das Lizenzmanagement werden durch die Software wesentlich einfacher und schneller. Dadurch reduzieren sich manuelle Arbeitsaufwände und die IT-Abteilung kann sich auf wichtigere strategische Aufgaben konzentrieren. Gleichzeitig sorgen automatisierte Berichte und Analysen dafür, dass Entscheidungen auf fundierten Daten basieren.

Sicherstellung der Compliance: Eine ITAM-Software sorgt dafür, dass Ihre Compliance-Vorgaben jederzeit eingehalten werden. Dies umfasst insbesondere die Verwaltung von Softwarelizenzen, die genaue Einhaltung von Lizenzvereinbarungen und die Vermeidung von Strafen aufgrund von Lizenzverstößen. Durch regelmäßige Audits und Berichte bleibt Ihre IT-Landschaft immer auf dem neuesten Stand der gesetzlichen Vorgaben und internen Richtlinien.

Reduzierung von Sicherheitsrisiken: Eine der größten Stärken einer ITAM-Software ist die Fähigkeit, Sicherheitsrisiken zu minimieren. Sie ermöglicht die frühzeitige Erkennung von veralteten Systemen oder Schatten-IT, die in einem Unternehmen zu erheblichen Sicherheitslücken führen können.

Fundierte strategische Entscheidungen: Durch die gesammelten Daten und Berichte bietet Ihnen eine ITAM-Software wertvolle Einblicke in die Nutzung Ihrer IT-Ressourcen. Sie können besser planen, welche Systeme und Geräte in Zukunft benötigt werden, und Investitionen gezielt steuern. Diese datenbasierte Entscheidungsfindung führt zu einer besseren Planung und optimiert langfristig den Einsatz Ihrer IT-Ressourcen.

Auswahlkriterien für ITAM-Software

Die Auswahl der richtigen IT-Asset-Management-Software (ITAM) ist entscheidend für den Erfolg Ihrer IT-Verwaltung. Nicht jede Lösung passt zu den individuellen Anforderungen eines Unternehmens, und daher sollten Sie sich genau überlegen, welche Funktionen und Merkmale für Sie wichtig sind. In diesem Kapitel stellen wir Ihnen die zentralen Kriterien vor, die Sie bei der Auswahl einer ITAM-Software berücksichtigen sollten.

Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit

Eines der wichtigsten Kriterien bei der Auswahl einer ITAM-Software ist die Benutzerfreundlichkeit. Eine Software, die intuitiv und leicht zu bedienen ist, wird von Ihren Mitarbeitern schneller akzeptiert und genutzt. Komplexe ITAM-Systeme mit unübersichtlichen Benutzeroberflächen können hingegen den Arbeitsfluss hemmen und zu Fehlern führen. Achten Sie darauf, dass die Lösung klar strukturiert ist und einfache Navigationsmöglichkeiten bietet.

Besonders vorteilhaft sind Lösungen, die flexibel anpassbar sind und sich an die Arbeitsweisen Ihrer IT-Abteilung anpassen lassen. Testen Sie, ob sich die Software leicht in bestehende Abläufe integrieren lässt und die Benutzer sich schnell zurechtfinden.

Automatisierung und Skalierbarkeit

Eine gute ITAM-Software sollte über umfangreiche Automatisierungsfunktionen verfügen. Automatisierung ist der Schlüssel zur Effizienzsteigerung, da viele IT-Management-Prozesse, wie die Inventarisierung, das Lizenzmanagement oder das Patch-Management, automatisiert werden können. Dies spart Zeit, reduziert den manuellen Arbeitsaufwand und minimiert Fehler.

Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Software skalierbar ist. Unternehmen wachsen, und Ihre ITAM-Lösung sollte in der Lage sein, mit diesem Wachstum Schritt zu halten. Achten Sie darauf, dass die Software auch dann noch effizient arbeitet, wenn Ihre IT-Umgebung komplexer und umfangreicher wird. Eine skalierbare ITAM-Lösung stellt sicher, dass Sie Ihre IT-Ressourcen langfristig im Griff behalten, ohne zusätzliche Investitionen in neue Systeme tätigen zu müssen.

Integrationsfähigkeit

Die Integrationsfähigkeit ist ein weiteres entscheidendes Auswahlkriterium. Die ITAM-Software sollte sich nahtlos in Ihre bestehende IT-Infrastruktur integrieren lassen. Dies umfasst die Verknüpfung mit Systemen wie ERP-Software, CRM-Systemen oder Netzwerkmanagement-Tools. Eine gut integrierte ITAM-Software ermöglicht den Datenabgleich zwischen verschiedenen Systemen und sorgt dafür, dass Informationen zu IT-Assets zentral und aktuell bleiben.

Eine starke Integration verbessert nicht nur den Informationsfluss im Unternehmen, sondern minimiert auch redundante Dateneingaben. Wenn die ITAM-Software in Ihre bestehende Umgebung passt, wird die Verwaltung effizienter und es kommt zu weniger Fehlern.

Reporting und Analytik

Um fundierte Entscheidungen zu treffen, benötigen Sie präzise Daten. Eine ITAM-Software sollte daher über starke Reporting- und Analysefunktionen verfügen. Diese ermöglichen es Ihnen, detaillierte Berichte über den Zustand Ihrer IT-Assets zu erstellen und wichtige Nutzungsmuster zu analysieren.

Ein gutes Reporting-Tool bietet nicht nur Standardberichte, sondern auch die Möglichkeit, individuelle Berichte zu erstellen, die auf die spezifischen Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind. Dies hilft Ihnen, Optimierungspotenziale zu identifizieren und die IT-Ressourcen strategisch zu planen. Durch eine umfassende Analyse der Daten können Sie Investitionen besser steuern und unnötige Kosten vermeiden.

Support und Updates

Ein weiterer Aspekt, der oft übersehen wird, ist die Qualität des Supports und die Häufigkeit der Updates. Eine ITAM-Software ist eine langfristige Investition, und es ist wichtig, dass der Anbieter einen verlässlichen Support bietet. Achten Sie darauf, ob Schulungen für Ihre Mitarbeiter angeboten werden und wie gut der technische Support verfügbar ist.

Genauso wichtig sind regelmäßige Updates, um die Software auf dem neuesten Stand zu halten. Updates stellen sicher, dass die Software mit den neuesten Sicherheitsstandards und gesetzlichen Vorgaben kompatibel bleibt und mögliche Schwachstellen behoben werden.

Software-Empfehlung: Asset.Desk von FCS Fair Computer Systems GmbH

Die Wahl der richtigen IT-Asset-Management-Software ist entscheidend für den effizienten Betrieb und die Verwaltung von IT-Ressourcen in jedem Unternehmen. Asset.Desk von der FCS Fair Computer Systems GmbH bietet eine umfassende Lösung, die sich für Unternehmen jeder Größe eignet – ob kleines Unternehmen oder großer Konzern. Die Software zeichnet sich durch ihre Kosteneffizienz, umfassende Funktionen und hohe Flexibilität aus. Hier erfahren Sie, warum Asset.Desk die ideale Wahl für Ihr IT-Asset-Management ist.

Umfangreiche Funktionen zur Verwaltung von IT-Assets

Asset.Desk bietet alle wesentlichen Funktionen, um IT-Ressourcen effektiv zu verwalten. Dazu gehören automatisiertes Asset-Tracking, detaillierte Inventarisierung und eine lückenlose Verfolgung des gesamten Lebenszyklus eines Assets – von der Beschaffung bis zur Entsorgung. Mit dieser Lösung haben Sie stets einen klaren Überblick über Ihre IT-Ressourcen und können genau nachverfolgen, wo sich Ihre Assets befinden, wie sie genutzt werden und wann sie ausgetauscht werden müssen.

Durch die zentrale Verwaltung sparen Sie Zeit und vermeiden unnötige Doppelanschaffungen, da Asset.Desk effizient ungenutzte oder veraltete IT-Ressourcen identifiziert und die optimale Nutzung der vorhandenen Assets ermöglicht.

Lizenzmanagement und Compliance

Ein großer Vorteil von Asset.Desk ist das integrierte Lizenzmanagement, das sicherstellt, dass alle Softwarelizenzen korrekt verwaltet und den jeweiligen Lizenzbedingungen entsprechend genutzt werden. Die Software überwacht automatisch die Nutzung von Lizenzen, was Ihnen hilft, teure Lizenzverletzungen zu vermeiden und sicherzustellen, dass Sie Ihre Softwarelizenzen optimal ausschöpfen.

Mit Asset.Desk behalten Sie stets den Überblick über Ihre Softwarelizenzen und können sicherstellen, dass Ihr Unternehmen alle rechtlichen und internen Compliance-Vorgaben erfüllt. Die Software bietet außerdem detaillierte Berichte, um Compliance-Audits mühelos zu bestehen und jederzeit nachweisen zu können, dass alle Lizenzvorgaben eingehalten werden.

Nahtlose Integration und Anbindung an HEINZELMANN Service.Desk

Asset.Desk lässt sich nicht nur nahtlos in Ihre bestehende IT-Infrastruktur integrieren, sondern kann auch mit HEINZELMANN Service.Desk verbunden werden. Diese Kombination bietet Ihnen eine ganzheitliche Lösung, um sowohl Ihre IT-Assets als auch den Service-Desk effizient zu verwalten. Durch die Verbindung dieser beiden Systeme können Sie Tickets und IT-Assets zentral verwalten, was den Support-Prozess erheblich beschleunigt und die Effizienz Ihres IT-Managements steigert.

Kosteneffizienz und flexible Einsatzmöglichkeiten

Die Software bietet eine umfassende IT-Asset-Management-Lösung, die sich flexibel an die Bedürfnisse von Unternehmen jeder Größe anpassen lässt. Egal, ob Sie ein kleines Unternehmen mit wenigen Assets oder ein Großkonzern mit umfangreicher IT-Infrastruktur sind – Asset.Desk bietet Ihnen alle notwendigen Funktionen, um Ihre IT-Ressourcen effizient zu verwalten, ohne dabei das Budget zu sprengen.

Asset.Desk bietet Ihnen ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis, das besonders in Hinblick auf die umfangreichen Funktionen und die nahtlose Integration überzeugt. Durch die Möglichkeit, die Software kostenlos zu testen, können Sie sicherstellen, dass sie perfekt zu den Anforderungen Ihres Unternehmens passt.

Ein weiterer Vorteil: Asset.Desk bietet eine kostenlose Testversion, sodass Sie die Software unverbindlich testen und herausfinden können, ob sie Ihren Anforderungen entspricht. Diese Flexibilität kombiniert mit den umfassenden Funktionen macht Asset.Desk zu einer kostengünstigen Lösung, die sich für Unternehmen jeder Größe eignet.

Fazit: Die optimale IT-Asset-Management-Software für Ihr Unternehmen

Eine gut durchdachte IT-Asset-Management-Software ist unerlässlich, um den Überblick über alle IT-Ressourcen zu behalten und deren Nutzung effizient zu steuern. Durch Funktionen wie automatisiertes Asset-Tracking, Lizenzmanagement und Lebenszyklusüberwachung können Unternehmen Kosten senken, die Compliance sicherstellen und Sicherheitsrisiken minimieren. Bei der Auswahl einer ITAM-Software sollten Sie auf Benutzerfreundlichkeit, Integrationsfähigkeit und Automatisierungsoptionen achten.

Asset.Desk von FCS Fair Computer Systems GmbH bietet eine umfassende Lösung, die sich ideal für Unternehmen jeder Größe eignet. Mit Funktionen zur Verwaltung von IT-Ressourcen, zur Einhaltung von Lizenzvorgaben und zur Integration in bestehende Systeme, einschließlich der Anbindung an HEINZELMANN Service.Desk, bietet diese Software alles, was Sie für ein effizientes IT-Asset-Management benötigen. Zudem überzeugt sie durch Kosteneffizienz und Flexibilität, und Sie können die Software kostenlos testen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht.

Häufig gestellte Fragen

Was ist IT-Asset-Management-Software?

Eine IT-Asset-Management-Software (ITAM) dient dazu, alle IT-Ressourcen eines Unternehmens zentral zu verwalten. Sie erfasst und überwacht Hardware, Software und Cloud-Dienste, um Kosten zu senken und die Nutzung zu optimieren.

Warum ist ITAM wichtig?

ITAM hilft Unternehmen, den Überblick über ihre IT-Ressourcen zu behalten, Lizenzprobleme zu vermeiden und Kosten zu kontrollieren. Ohne ITAM können ineffiziente Prozesse und Sicherheitsrisiken entstehen.

Welche Funktionen sollte eine ITAM-Software bieten?

Eine ITAM-Software sollte Asset-Tracking, Lizenzmanagement, Lebenszyklusverwaltung und Sicherheitsfunktionen bieten sowie sich in bestehende Systeme integrieren lassen.

Wie hilft ITAM bei der Kostenkontrolle?

ITAM ermöglicht es, unnötige Anschaffungen zu vermeiden, indem ungenutzte oder veraltete Assets identifiziert werden. Dies hilft, Kosten zu reduzieren und die IT-Ressourcen effizienter zu nutzen.

Welche Vorteile bietet die Integration einer ITAM-Software?

Durch die Integration in bestehende Systeme wie ERP oder CRM können IT-Daten zentral verwaltet werden. Das verbessert den Überblick und vereinfacht Arbeitsabläufe.

Welche IT-Asset-Management-Software ist die beste?

Die Wahl der besten IT-Asset-Management-Software hängt von den Anforderungen Ihres Unternehmens ab. Asset.Desk von FCS Fair Computer Systems GmbH bietet eine umfassende Lösung für Unternehmen jeder Größe. Mit Funktionen wie automatisiertem Asset-Tracking, Lizenzmanagement und nahtloser Integration, z. B. mit HEINZELMANN Service.Desk, ist Asset.Desk eine flexible und kosteneffiziente Option. Zudem können Sie die Software kostenlos testen, um sicherzustellen, dass sie Ihren Bedürfnissen entspricht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FCS Fair Computer Systems GmbH

Frau Stefanie Schiwek

Ostendstraße 132

Nürnberg 90482

Deutschland

fon ..: 09118108810

web ..: https://www.fair-computer.de/

email : info@fair-computer.de

FCS Fair Computer Systems GmbH – Ihr Partner für innovative IT-Lösungen

Die FCS Fair Computer Systems GmbH, mit Hauptsitz in Nürnberg, Deutschland, ist ein führender Anbieter von betrieblicher Software. Seit unserer Gründung im Jahr 1999 haben wir uns als Top-Innovator 2021 etabliert und sind bekannt für unsere maßgeschneiderten IT Management Lösungen. Mit über 600 zufriedenen Kunden in ganz Europa sind wir Ihr vertrauenswürdiger Partner für IT- und Asset Management.

Unsere Dienstleistungen:

– IT-, Asset- und Servicemanagement: Wir bieten fortschrittliche Standardsoftwarelösungen für IT-Inventarisierung, IT-Asset Management, Enterprise Asset Management, Lizenzmanagement, Softwareverteilung, Endpoint Security und Helpdesk. Unsere Lösungen unterstützen mittelständische Unternehmen verschiedener Branchen dabei, ihre IT-Landschaft effizient zu verwalten und zu sichern.

– FCS Drive – Automobilindustrie Lösungen: Spezialisiert auf die Automobilwirtschaft entwickeln wir fortschrittliche webbasierte Anwendungen, Data Warehouses, Web Services und mobile Apps. Unsere Kunden sind internationale Automobilhersteller und große Autohandelsgruppen. Wir unterstützen Sales und After Sales Prozesse durch maßgeschneiderte Tools wie Fahrzeugkonfiguratoren, Service Assistenten, Reporting Tools und mehr.

Unsere Technologische Expertise:

FCS ist stolz darauf, als Microsoft Gold Partner im Bereich Application Development anerkannt zu sein. Unsere Expertise im Lizenzmanagement wurde zudem von KPMG zertifiziert, was unsere Fähigkeit unterstreicht, hohe Standards in der Softwareentwicklung und Beratung zu erfüllen.

Standorte und Unternehmenskultur:

Neben unserem Hauptsitz in Nürnberg betreiben wir eine Niederlassung in Eltville, die seit 2010 besteht. Unsere Unternehmenskultur fördert Innovation und Fachkompetenz, wertgeschätzt von unseren Kunden und Geschäftspartnern weltweit.

Pressekontakt:

FCS Fair Computer Systems GmbH

Frau Stefanie Schiwek

Ostendstraße 132

Nürnberg 90482

fon ..: 09118108810

email : s.schiwek@fair-computer.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Helmich IT-Security Fachmesse 2024