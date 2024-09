Helmich IT-Security Fachmesse 2024

Zentraler Treffpunkt für IT-Sicherheitsexperten und Entscheidungsträger

Die Helmich IT-Security GmbH veranstaltet am 26. September 2024 im RuhrCongress Bochum eine Fachmesse für IT-Sicherheitsexperten. Neben fachorientierten Vorträgen präsentieren zahlreiche renommierte Hersteller Produkte und Dienstleistungen aus dem Umfeld der IT-Sicherheit. Im Fokus stehen Themen zur aktuellen Bedrohungslage und entsprechende Lösungsansätze. Abgerundet wird die Veranstaltung durch Keynotes und begleitende Events wie dem IT-Security Escape Room.

Die Helmich IT-Security Fachmesse ist seit über einem Jahrzehnt ein zentraler Treffpunkt für IT-Sicherheitsexperten und Entscheidungsträger. Sie vermittelt tiefgreifende Einblicke in aktuelle und kommende Trends, bietet praxisorientierte Vorträge sowie die Möglichkeit, sich mit führenden Vordenkern der Branche zu vernetzen. Das Programm der Fachmesse 2024 umfasst unter anderem Keynotes von Rechtsanwalt Guido-Friedrich Weiler, der den Teilnehmern Einblicke rund um rechtliche Fallstricke in der IT-Sicherheit vermittelt, sowie von Dietmar Helmich, CEO der Helmich IT-Security GmbH, der auf Basis eines Rückblickes auf die Erfahrungen der vergangenen 25 Jahre eine Projektion der Herausforderungen und Chancen der kommenden 25 Jahre entwickelt.

Zu den Herstellern, die ihre aktuellen Dienstleistungen und Lösungen präsentieren, gehören Antago, Barracuda, Bitdefender, DriveLock, Fortinet, Kaspersky, Netwrix, Progress, Rapid7, Sophos und Veridium. Die Vorträge decken ein breites Themenspektrum ab, darunter Zero Trust Network Access (ZTNA), das den Zugriff auf IT-Systeme kontinuierlich überwacht und absichert, um ein Höchstmaß an Kontrolle zu gewährleisten. Mit Extended Detection & Response (XDR) lassen sich alle sicherheitsrelevanten Ereignisse im Unternehmen im Blick behalten. Zu den weiteren Themen zählen Privileged Access Management (PAM), Phishing-Abwehr, Network Detection & Response (NDR), Supply-Chain-Angriffe, Data Loss Prevention (DLP) und Compliance-Aspekte.

Ein besonderes Highlight der Messe ist der IT-Security Escape Room, der in Zusammenarbeit mit ALSO präsentiert wird. Hier können die Teilnehmer ihr Wissen über Cybersicherheit spielerisch erweitern und sich in die Rolle eines White-Hat-Hackers versetzen. Ziel ist es, die Bedeutung präventiver Sicherheitsmaßnahmen auf spannende Weise zu vermitteln.

Weitere Informationen und das vollständige Programm finden sich unter https://www.helmich.de/helmich-it-security-fachmesse-2024/

Die Helmich IT-Security GmbH ist ein Full-Service-Unternehmen im Bereich Computersicherheit, das seit 1999 seine Kunden gegen Cyber-Angriffe verteidigt. Das Unternehmen stützt sich auf hochwertige IT-Sicherheitsprodukte, um Lösungen und Dienstleistungen anzubieten, die speziell auf die Bedürfnisse von Mittelstand, Behörden und Konzerne abgestimmt sind. Die Spezialisierung auf High-End-Technologien schützt efektiv vor den Gefahren der Cyber-Kriminalität.

