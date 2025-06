IWS System GmbH auf strategischer USA-Reise – Aluminium-Leichtlaufkran „THE LINE“ stößt auf großes Interesse

IWS System GmbH kehrt von einer wegweisenden USA-Reise zurück – mit neuen Kontakten, starken Impulsen und klarer Ausrichtung für die internationale Expansion des Aluminium-Leichtlaufkrans „THE LINE“.

Reichenbach, 04. Juni 2025 – Die IWS System GmbH kehrt mit wertvollen Eindrücken, zahlreichen Geschäftskontakten und einer klaren Zukunftsvision von einer mehrwöchigen Reise durch die Vereinigten Staaten zurück. Ziel der Reise war es, die internationale Positionierung des modularen Aluminium-Leichtlaufkrans „THE LINE“ weiter auszubauen und den nordamerikanischen Markt intensiver zu erschließen.

Die Reise führte Geschäftsführer Heiko Petzoldt quer durch den Osten und Süden der USA. Erste Station: Washington D.C., inklusive eines symbolträchtigen Besuchs am Weißen Haus. „Der Moment war eindrucksvoll“, so Petzoldt. „Er erinnerte uns daran, dass Visionen Realität werden können, wenn man sie konsequent verfolgt.“

Weiter ging es in die traditionsreiche Stadt Bristol, an der Grenze zwischen Virginia und Tennessee. Hier fanden Gespräche mit Tri-City Extrusion (TCE) statt – einem potenziellen strategischen Partner für zukünftige Projekte. Das Interesse am Aluminium-Leichtlaufkran „THE LINE“ war groß: „Die Kombination aus Ergonomie, Flexibilität und schneller Lieferbarkeit überzeugt – auch im anspruchsvollen US-Markt“, so Petzoldt.

Höhepunkt der Reise war der Besuch der ALUMINUM USA 2025 in Nashville, Tennessee – der wichtigsten Plattform für Fachbesucher der Aluminiumindustrie in Nordamerika. IWS war zwar nicht als Aussteller vor Ort, nutzte aber die Gelegenheit, sich gezielt mit Branchenvertretern zu vernetzen und neue Impulse für die weitere Internationalisierung des Unternehmens zu sammeln. Die Reaktionen auf bereits realisierte Projekte – beispielsweise die Installation eines IWS-Kransystems bei PLACON in Lincoln – unterstrichen den Bedarf an durchdachten Leichtlauf-Lösungen.

Abgerundet wurde die Reise mit einem Besuch im Steven F. Udvar-Hazy Center des Smithsonian National Air and Space Museum. „Dieser Ort ist Sinnbild für Technikbegeisterung, Innovation und den Drang, Grenzen zu verschieben – Werte, mit denen wir uns bei IWS zu 100 % identifizieren“, erklärt Petzoldt.

Mit im Gepäck: ein Koffer voller Kontakte, Kooperationsansätze und konkreter Opportunitys. Die Kooperation mit dem US-Vertriebspartner crane4you aus Chicago wird in die nächste Phase überführt. Ziel ist es, „THE LINE“ flächendeckend im amerikanischen Markt zu etablieren. Der Vertrieb in Deutschland läuft wie gewohnt über die digitale Plattform www.krankaufen.de – dort lassen sich Portalkrane individuell konfigurieren und direkt anfragen.

„Wir sind mit vielen Ideen gestartet – und kommen mit echten Chancen zurück. Jetzt ist der Moment, diese in konkrete Projekte zu verwandeln“, fasst Petzoldt die Reise zusammen. „Wir danken allen, die uns begleitet haben – und freuen uns auf alles, was kommt.“

Weitere Informationen:

? +49 3765 3877720

? www.krankaufen.de

? www.iwssystem.com

IWS System GmbH – Qualität made in Germany. Jetzt auch in den USA.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IWS System GmbH

Herr Stefan Friedrich

Reichenbacher Straße 2

08468 HEINSDORFERGRUND

Deutschland

fon ..: 037653877725

web ..: https://www.krankaufen.de

email : s.friedrich@iwssystem.com

IWS System GmbH – Ihr Partner für Krananlagen & Industrie­service

Die IWS System GmbH mit Sitz in Heinsdorfergrund bei Reichenbach im Vogtland ist Spezialist für Aluminium-Leichtlaufkrane, Montagesysteme und innerbetrieblichen Materialfluss. Das modulare Kransystem „THE LINE“ steht für Effizienz, Flexibilität und einfache Integration in bestehende Arbeitsprozesse.

Neben dem Vertrieb über die Plattform www.krankaufen.de bietet IWS auch umfassende Dienstleistungen: Montagen, Demontagen, Wartungen, UVV-Prüfungen sowie Maschinenverlagerungen gehören zum festen Leistungsspektrum.

Ob Neuanlage oder Service – IWS liefert Lösungen, die funktionieren. Direkt. Technisch durchdacht. Auf Augenhöhe.

? Reichenbacher Straße 2, 08468 Heinsdorfergrund

? +49 3765 3877720

? info@iwssystem.com

? www.krankaufen.de

Pressekontakt:

IWS System GmbH

Herr Stefan Friedrich

Reichenbacher Straße 2

08468 HEINSDORFERGRUND

fon ..: 037653877725

email : s.friedrich@iwssystem.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gold ist unverzichtbar LLM Benchmarking für die Versicherungswirtschaft: Balanceakt zwischen Performance und Sicherheit