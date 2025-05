SOMMERTREFFEN 12. JUNI 2025 MITTWEIDA – IWS System GmbH / www.krankaufen.de

Erleben Sie Innovation live: IWS System GmbH zeigt den Aluminium-Leichtlaufkran „THE LINE“ beim VEMAS Sommertreff 2025 in Mittweida – zum Anfassen, Ausprobieren und Staunen!

IWS System GmbH präsentiert Aluminium-Leichtlaufkran-System „THE LINE“ auf dem VEMAS Sommertreff 2025 in Mittweida

Am 12. Juni 2025 trifft sich die sächsische Wirtschaft zum renommierten VEMAS Sommertreff – in diesem Jahr in der Hochschulstadt Mittweida. Unter dem Motto „Industrie im Wandel – Moderne trifft Natur, Innovation trifft Industrie“ lädt die Veranstaltung Entscheidungsträger und Fachkräfte aus Industrie, Forschung und Politik zum fachlichen Austausch, Networking und zur Inspiration in einem außergewöhnlichen Ambiente ein.

Die IWS System GmbH, Hersteller innovativer Kranlösungen aus Sachsen, ist in diesem Jahr als ausstellendes Unternehmen mit einem besonderen Highlight vor Ort vertreten: dem hauseigenen Aluminium-Leichtlaufkran-System „THE LINE“. Interessierte Besucherinnen und Besucher erhalten die Möglichkeit, das System nicht nur aus nächster Nähe zu erleben, sondern auch selbst auszuprobieren und sich von der Leichtgängigkeit, Modularität und Qualität zu überzeugen.

Mit „THE LINE“ zeigt IWS eindrucksvoll, wie moderne Industriekomponenten in puncto Ergonomie, Effizienz und Nachhaltigkeit neue Maßstäbe setzen. Das System steht stellvertretend für den aktuellen Innovationsgeist im Maschinen- und Anlagenbau – made in Germany, made in Sachsen.

Der VEMAS Sommertreff bietet neben der Begleitausstellung mit innovativen Unternehmen auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, darunter ein hochkarätig besetztes Podiumsgespräch, geführte Besichtigungen an der Hochschule Mittweida, bei regionalen Firmen sowie kulturellen Einrichtungen. Für das leibliche Wohl und musikalische Begleitung ist ebenfalls gesorgt – ein ganzheitliches Event für Austausch und Begegnung in inspirierender Atmosphäre.

Tickets für den VEMAS Sommertreff sind bis zum 30. Mai 2025 über die offizielle Veranstaltungsseite www.sommertreff-sachsen.de erhältlich. Mitglieder des Innovationsverbunds VEMASinnovativ profitieren zudem von vergünstigten Teilnahmegebühren.

Weitere Informationen zum gezeigten Kran-System und zur IWS System GmbH finden Interessierte unter:

? www.krankaufen.de / www.iwssystem.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IWS System GmbH

Herr Stefan Friedrich

Reichenbacher Straße 2

08468 Heinsdorfergrund

Deutschland

fon ..: 016095683725

web ..: https://www.krankaufen.de

email : s.friedrich@iwssystem.com

Motivierte Mitarbeiter, ständige Weiterbildung und Qualifikation sind die Basis des Unternehmens, seines Erfolges und Ihrer Zufriedenheit.

Das IWS System-Leistungsportfolio umfasst das gesamte Spektrum unterstützender technischer Dienstleistungen. Das IWS System-Team stärkt die Bereiche in Ihrem Unternehmen, für die das Vorhalten eigener Kapazitäten nicht wirtschaftlich wäre. Die Zusammenarbeit mit IWS System steigert so die Effizienz Ihres Betriebes.

DIENSTLEISTUNGEN FÜR MASCHINEN- UND ANLAGENBAUER NACH PRODUKTSPEZIFISCHEN ANFORDERUNGEN

Bildung spezieller Montageteams

Schulung und Unterweisung

Montage Ihrer Produkte bei Ihrem Kunden – in Ihrem Auftrag

Inbetriebnahme und evtl. Übergabe an Ihren Kunden

UVV – Überprüfungen

Regelmäßige Überprüfungen geben Sicherheit und sorgen für Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften

Werkstattleistungen

Schweiß- und Schlosserarbeiten

Lohnfertigung

Ersatzteilfertigung

Teile- und Baugruppenmontage

Übernahme von Kundendienstaufgaben

TEIL- ODER GESAMTPRODUKTIONSVERLAGERUNG IHRER MASCHINEN ODER ANLAGEN, REGIONAL UND ÜBERREGIONAL

Demontage und Montage

Transport

Inspektion, Überprüfung, Wartung

GENERALINSTANDSETZUNG UND -ÜBERPRÜFUNG, PRODUKTIONSBEGLEITEND ODER BEI STILLSTAND VON

Hebezeugen und Krananlagen

Anschlagmittel

Handgeräten

Maschinen und Anlagen

ortsfesten Anlagen

