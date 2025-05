IWS System GmbH – Expansion in die USA: Aluminium-Leichtlaufkran „THE LINE“

Die IWS System GmbH expandiert in die USA: Geschäftsführer Heiko Petzoldt trifft Lieferanten vor Ort und präsentiert den Aluminium-Leichtlaufkran „THE LINE“ auf der ALUMINUM USA 2025.

Reichenbach, Mai 2025 – Die IWS System GmbH startet ihren Markteintritt in den US-amerikanischen Markt. Geschäftsführer Heiko Petzoldt wird im Rahmen einer geplanten Geschäftsreise durch mehrere Bundesstaaten potenzielle Partner und Lieferanten treffen, um die internationale Vertriebsstruktur für das firmeneigene Aluminium-Leichtlaufkran-System mit dem Markennamen „THE LINE“ aufzubauen und zu festigen. Ausgangspunkt ist Washington D.C., von dort aus werden über 2.000 Meilen durch das Land zurückgelegt.

Die Expansion erfolgt in enger Kooperation mit dem Vertriebspartner crane4you, einem Unternehmen mit Sitz in Chicago, das sich auf maßgeschneiderte Hebelösungen spezialisiert hat. Gemeinsam verfolgen beide Unternehmen das Ziel, „THE LINE“ flächendeckend in den USA zu etablieren – insbesondere in industriellen Fertigungsbetrieben, Montagebereichen und Logistikzentren, wo ergonomische Arbeitsplatzlösungen zunehmend gefragt sind.

Die Rückmeldungen aus den Vereinigten Staaten waren bereits im Vorfeld der Reise äußerst positiv. „Die Offenheit gegenüber technischen Innovationen und die hohe Wertschätzung für leistungsfähige Produktlösungen zeigen, dass wir mit unserem Ansatz auf breite Akzeptanz stoßen“, erklärt Heiko Petzoldt. „Es ist der richtige Zeitpunkt, unser Aluminium-Leichtlaufkransystem international auszurollen.“

Highlight der Reise ist die Teilnahme an der ALUMINUM USA 2025, die vom 28. bis 29. Mai in Nashville, Tennessee stattfindet. Die Messe gilt als führende Plattform der Aluminiumindustrie in Nordamerika und bringt Hersteller, Zulieferer und Entscheidungsträger aus sämtlichen Wertschöpfungsstufen zusammen. Hier wird IWS System GmbH nicht nur neue Kontakte knüpfen, sondern auch das Kran-System „THE LINE“ im direkten Austausch mit potenziellen Anwendern und Partnern vorstellen.

„THE LINE“ wurde über Jahre hinweg konsequent entwickelt und steht für maximale Flexibilität, Effizienz und Bedienkomfort im täglichen Betrieb. Das System basiert auf hochfesten Aluminiumprofilen und ist modular aufgebaut – ideal für moderne Produktionsumgebungen, in denen Geschwindigkeit und Ergonomie den Takt angeben. Der Vertrieb in Deutschland läuft bereits erfolgreich über die Plattform www.krankaufen.de, nun folgt der nächste große Schritt in die USA.

Die IWS System GmbH lädt interessierte Unternehmen, Investoren und Medienvertreter ein, die Entwicklung dieser Expansion zu begleiten.

IWS System GmbH

Herr Stefan Friedrich

Reichenbacher Straße 2

08468 Heinsdorfergrund

Deutschland

fon ..: 037653877725

https://www.krankaufen.de

email : s.friedrich@iwssystem.com

Motivierte Mitarbeiter, ständige Weiterbildung und Qualifikation sind die Basis des Unternehmens, seines Erfolges und Ihrer Zufriedenheit.

Das IWS System-Leistungsportfolio umfasst das gesamte Spektrum unterstützender technischer Dienstleistungen. Das IWS System-Team stärkt die Bereiche in Ihrem Unternehmen, für die das Vorhalten eigener Kapazitäten nicht wirtschaftlich wäre. Die Zusammenarbeit mit IWS System steigert so die Effizienz Ihres Betriebes.

DIENSTLEISTUNGEN FÜR MASCHINEN- UND ANLAGENBAUER NACH PRODUKTSPEZIFISCHEN ANFORDERUNGEN

Bildung spezieller Montageteams

Schulung und Unterweisung

Montage Ihrer Produkte bei Ihrem Kunden – in Ihrem Auftrag

Inbetriebnahme und evtl. Übergabe an Ihren Kunden

UVV – Überprüfungen

Regelmäßige Überprüfungen geben Sicherheit und sorgen für Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften

Werkstattleistungen

Schweiß- und Schlosserarbeiten

Lohnfertigung

Ersatzteilfertigung

Teile- und Baugruppenmontage

Übernahme von Kundendienstaufgaben

TEIL- ODER GESAMTPRODUKTIONSVERLAGERUNG IHRER MASCHINEN ODER ANLAGEN, REGIONAL UND ÜBERREGIONAL

Demontage und Montage

Transport

Inspektion, Überprüfung, Wartung

GENERALINSTANDSETZUNG UND -ÜBERPRÜFUNG, PRODUKTIONSBEGLEITEND ODER BEI STILLSTAND VON

Hebezeugen und Krananlagen

Anschlagmittel

Handgeräten

Maschinen und Anlagen

ortsfesten Anlagen

