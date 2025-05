Traditionsgeschäft in Hannover-Nordwest: Schlüsseldienst mit Herz sucht engagierte Nachfolge

Ein etablierter Schlüsseldienst mit umfassendem Serviceangebot in Seelze bei Hannover sucht Nachfolge mit Freude am Handwerk und Herz für die Kundschaft.

Hannover/Seelze, Mai 2025 – In einer Zeit, in der inhabergeführte Fachgeschäfte immer seltener werden, steht im Nordwesten Hannovers ein echtes Stück Handwerkstradition vor einem neuen Kapitel: Ein seit Jahrzehnten etabliertes Schlüsseldienst-Geschäft mit vielfältigem Serviceangebot sucht eine zuverlässige und handwerksbegeisterte Nachfolge.

Das Ladenlokal ist für viele Anwohnerinnen und Anwohner mehr als nur ein Dienstleister – es ist ein fester Bestandteil des Stadtteillebens. Mit einer treuen Stammkundschaft, gutem Ruf und einer optimalen Lage profitiert das Geschäft von einer gesunden Mischung aus Laufkundschaft und Weiterempfehlungen. Das Angebot geht dabei weit über das klassische Öffnen und Nachmachen von Schlüsseln hinaus: Schuhreparaturen, Gravuren, Namensschilder sowie kleinere Lederwarenreparaturen runden das Portfolio ab – ein Nahversorger im besten Sinne.

Der handwerkliche Anspruch wird hier noch gelebt. Wer diesen Betrieb übernimmt, bekommt nicht nur ein funktionierendes Unternehmen mit überdurchschnittlicher Kundenbindung, sondern auch eine wertvolle Rolle im lokalen Versorgungsnetz. Gerade in urbanen Wohnquartieren wie Hannover-Nordwest ist die Nachfrage nach persönlichen, verlässlichen Dienstleistungen hoch – ein Markt mit Potenzial, auch für neue Ideen.

Das ca. 60 Quadratmeter große Ladengeschäft ist voll ausgestattet, liebevoll gepflegt und kann mitsamt Inventar, Maschinenpark und aktueller Verkaufsware übernommen werden. Der bestehende Mietvertrag kann unkompliziert fortgeführt werden, sodass der Betrieb ohne Unterbrechung weiterlaufen kann.

Der bisherige Inhaber, der das Geschäft mit Herzblut geführt hat, möchte aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand treten. Sein Wunsch: eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger, die oder der mit Freude am Handwerk, einem offenen Ohr für die Kundschaft und einem Gespür für Qualität in seine Fußstapfen tritt.

Interessierte erhalten weitere Informationen und die Kontaktdaten für ein vertrauliches Erstgespräch auf Anfrage:

MK Immobilien

Midia Korbane

Mail info@korbane-immobilien.de

Mobil 0151 21278890

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MK Immobilien GmbH

Frau Midia Korbane

Hannoversche Straße 5

30926 Seelze

Deutschland

fon ..: 05137 8734000

web ..: http://www.korbane-immobilien.de

email : info@korbane-immobilien.de

Über MK Midia Korbane Immobilien GmbH

Die MK Midia Korbane Immobilien GmbH ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Seelze. Gründerin Midia Korbane verfügt über eine kaufmännische Ausbildung und 18 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche, darunter umfassende Expertise im Bauträgergeschäft. Mit über 420 erfolgreich vermittelten Immobilien steht das Unternehmen für kompetente, bankenfähige und marktgerechte Immobilienvermittlung. Der Fokus liegt auf fundierten Bewertungen, professioneller Aufbereitung von Verkaufsunterlagen und einer zielgerichteten Vermarktung – sowohl für Bestandsimmobilien als auch für Neubauprojekte. Als Wahl-Seelzerin bringt Midia Korbane ihre regionale Marktkenntnis gezielt ein und bietet Eigentümern, Käufern und Bauträgern eine seriöse und strategische Begleitung im gesamten Vermittlungsprozess. Ihr regionaler Schwerpunkt liegt in Hannovers Nordwesten und umfasst Seelze, Garbsen, Langenhagen, Wunstorf und Steinhude.



Pressekontakt:

Gesekus.Communication

Frau Marion Döbber

Hintergasse 24

99998 Mühlhausen

fon ..: 0176 62958312

email : info@gesekus.com

