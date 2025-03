IXOPAY bringt Payment Account Reference-Lösung auf Markt und vertieft somit Kundeneinsicht im digitalen Handel

PAR bietet einzigen, nicht sensiblen Identifikator, der alle mit einem Zahlungskonto verknüpften Transaktionen miteinander verbindet

LEHI, UT / ACCESS Newswire / 5. März 2025 / IXOPAY, ein führender Anbieter für die Zahlungsorchestrierung in Unternehmen, gab heute die Markteinführung seiner Payment Account Reference- (PAR)-Lösung bekannt, die es Händlern und Zahlungsplattformen ermöglicht, Transaktionsdaten über mehrere Zahlungskanäle und -methoden hinweg zu verknüpfen. Dies gewährt Marketing- und Kundenteams einen noch nie dagewesenen Einblick in das Kaufverhalten über alle Zahlungsmethoden hinweg, was PAR zu einem leistungsstarken Tool für die Bereitstellung individueller Einkaufserlebnisse macht, die die Kunden erwarten.

Bis dato war es für viele Händler schwierig oder sogar unmöglich, die Einkäufe ihrer Kunden über eine ständig wachsende Anzahl von Zahlungsmethoden hinweg zu verknüpfen. Die PAR-Lösung von IXOPAY, die auf dem zuerst von EMVCo entwickelten System basiert, stellt diese Transparenz wieder her und hilft Händlern dabei, stärkere Beziehungen aufzubauen und individuellere Erlebnisse zu bieten – ohne dabei die Sicherheit zu beeinträchtigen.

Ebenso wie ein vertrauter Händler jeden Kunden wiedererkennt, verknüpft die PAR-Lösung von IXOPAY Transaktionen von ein und demselben Zahlungskonto über alle Kanäle und Zahlungsmethoden hinweg. Sie bietet einen einzigen, nicht sensiblen Identifikator, der Einkäufe im Geschäft, online, über digitale Wallets oder mit Netzwerk-Tokens miteinander verbindet. Dies gibt Händlern einen vollständigen Überblick über die Kaufaktivitäten eines Kunden, während gleichzeitig die Betrugsprävention vereinfacht und der Aufwand der Compliance verringert wird – und all das, ohne sensible PAN- (Primary Account Number)-Daten zu verarbeiten. Durch die Wiederherstellung dieser Verbindung bringt PAR das vertraute Einkaufserlebnis lokaler Geschäfte in den E-Commerce und ermöglicht es Händlern, Kunden individueller und nahtloser anzusprechen.

PAR macht aus fragmentierten Zahlungsdaten verwertbare Erkenntnisse und fördert so eine tiefere Kundenbindung, sagte Yasser Abou-Nasr, SVP of Product von IXOPAY. Es bietet Händlern einen umfassenden Überblick über Transaktionen über alle Kanäle hinweg, fördert Kundenbindungsprogramme, Betrugserkennung und Abstimmungen und minimiert gleichzeitig den PCI-Umfang. Auf Branchenebene verbessert PAR die Transparenz und Interoperabilität und ermöglicht es Käufern, PSPs und Netzwerken, Zahlungen effektiver zu integrieren und dabei Sicherheit und Compliance zu gewährleisten.

Vorteile von PAR von IXOPAY

– Einheitliche Kundeneinsicht – Erstellen Sie eine 360-Grad-Ansicht des Kundenverhaltens über alle Transaktionen hinweg, ohne zusätzliche Datenerfassung.

– Optimierung von Kundenbindung und Prämien – Verknüpfen Sie alle Transaktionen desselben Karteninhaberkontos, um individuelle Prämienprogramme zu automatisieren, ohne dass manuelle Anmeldungen oder Treuekarten erforderlich sind.

– Betrugs- und Risikomanagement – Verbessern Sie die Betrugserkennung, indem Sie wiederholte Transaktionen desselben Karteninhabers identifizieren, selbst bei unterschiedlichen Zahlungsformaten.

– Reduzierung des PCI-Umfangs – Ersetzen Sie PAN-Daten durch nicht sensible PAR-Werte und minimieren Sie so die Kosten für die Compliance und die Sicherheitsrisiken.

– Nahtlose Tokenisierungsintegration – Die universelle Tokenisierung von IXOPAY, kombiniert mit PAR, gewährleistet eine sichere, kanalübergreifende Verarbeitung und Transaktionsverfolgung, ohne dass sensible PAN-Daten verarbeitet werden müssen.

PAR wird ab 31. März 2025 zunächst über eine Visa-Integration in den USA und der EU verfügbar sein.

Um mehr zu erfahren, lesen Sie das neue Weißbuch von IXOPAY und kontaktieren Sie Ihren Account oder Client Success Manager oder schreiben Sie eine E-Mail an info@ixopay.com.

Besuchen Sie den Stand von IXOPAY bei der MRC Vegas 2025 (10. bis 13. März, Las Vegas) und erfahren Sie mehr über die PAR-Integrations- und Zahlungsorchestrierungslösungen. Sehen Sie sich auch den Vortrag von Brady Harris, CEO von IXOPAY, beim Fintech Meetup (10. bis 13. März, Las Vegas) an, um einen Einblick in die Optimierung des globalen Zahlungsverkehrs zu erhalten.

Über IXOPAY

IXOPAY ist ein führender Anbieter von Zahlungsorchestrierung in Unternehmen, der bei der Vereinfachung, Sicherung und Skalierung ihrer Zahlungssysteme unterstützt. Im Jahr 2024 wickelte IXOPAY Transaktionen im Wert von über 35 Milliarden $ für Kunden in über 30 Ländern ab. Angesichts einer vollständig integrierten Plattform, Tokenisierungsfunktionen und flexiblen Modulen zur Zahlungsoptimierung ermöglicht IXOPAY Unternehmen die effiziente Verwaltung von Zahlungen über mehrere Anbieter hinweg. Erfahren Sie mehr unter www.ixopay.com.

