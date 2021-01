Jagd mit Freunden – Persönliche Jagdgeschichten von Udo Lau

Udo Lau teilt die Freude an der Jagd mit seinen Freunden und öffnet so dem Leser eine völlig neue Sichtweise auf das Thema.

Dieses neue Buch erzählt Geschichten aus einem Leben, das intensiv mit der Jagd und der Freundschaft verknüpft ist. Die Verbindung dieser beiden Elemente spannt sich über einen Bogen von vierzig Jahren Erinnerungen, Erlebnissen, Tagebüchern, Fotos und dem Wunsch, den Leser mitzunehmen in eine besondere Welt jagdlicher Vielfalt und emotionaler Beziehungen. Aus einer umfangreichen Sammlung vieler Jagdalben ist ein ausgewähltes Mosaik unterschiedlicher Erzählungen entstanden, das vier Jahrzehnte ganz persönlicher Jagderfahrungen authentisch wiedergibt. Jede Geschichte in dem Buch wurde unmittelbar geschrieben, nachdem sie erlebt wurde. Zusammen mit den Zeichnungen, Skizzen, Gedichten und den Ergänzungen der Jagdfreunde entstand daraus ein chronologisches Kaleidoskop, das alle Facetten jagdlicher Spannung und liebevoller Betrachtungen berührt.

Die Personen, Orte, Abenteuer und Anekdoten in dem Buch „Jagd mit Freunden“ von Udo Lau sind die Bausteine eines sich ständig verändernden Beziehungsgeflechts, in der das Töten von Tieren und Freundschaft die dominierenden Säulen sind. Die Leser nehmen an einer Jagd, die vor der Haustür begann und die vom heimatlichen Mikrokosmos der niedersächsischen Landschaften geprägt wurde teil. Sie folgen dem Autor auf einer Jagd, die das alpine Hochgebirge berührte, aber auch auf einer Jagd mit dem Wagnis, auf anderen Kontinenten seine Grenzen zu erfahren. Die gemeinsame Klammer für alle Kapitel und der rote Faden ihres Inhalts sind die Liebe zur Natur, die einfache Hüttenromantik und die Nähe des Freundes.

„Jagd mit Freunden" von Udo Lau ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-17878-6 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

