Jetzt exklusiv: Hallstein Wasser bei Julius Meinl am Graben in Wien

Das einfach von der Natur perfektionierte Wasser jetzt exklusiv bei Julius Meinl am Graben in Wien.

Wien/München – 2024 – Das österreichische Hallstein Wasser aus der Dachsteinregion ist ab sofort exklusiv bei „Julius Meinl am Graben“, einer 1862 gegründeten Wiener Institution für exklusive Feinkost, erhältlich.

Im Herzen Wiens bietet „Julius Meinl am Graben“ eine sorgfältig kuratierte Auswahl an regionalen und internationalen Delikatessen. Der visionäre Geschäftsmann Julius Meinl legte den Grundstein für dieses renommierte Unternehmen, das bis heute für Qualität, Tradition und exklusiven Genuss steht. Ursprünglich als kleiner Kaffee- und Kolonialwarenladen gegründet, entwickelte sich „Meinl“ kontinuierlich weiter und bewahrte dabei stets seine Wurzeln und Werte. Heute ist „Julius Meinl am Graben“ ein Symbol für kulinarische Exzellenz. Jedes Produkt wird sorgfältig ausgewählt, um den höchsten Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden; so auch Hallstein Wasser. Udo Kaubek von „Julius Meinl am Graben“ sagt zur Kooperation: „Die Aufnahme von Hallstein Wasser ist ein weiterer Schritt, um unseren Kunden nur das Beste zu bieten. Die außergewöhnliche Reinheit dieses Wassers harmoniert hervorragend mit unseren hochwertigen Feinkostprodukten.“

Hallstein Wasser – ungefiltert, unbehandelt und kompromisslos – wird in 100 % recycelten Glasflaschen angeboten, um den Kunden höchste Qualität und Nachhaltigkeit zu bieten. Mit seinem hohen pH-Wert, dem hohen Anteil an gelöstem Sauerstoff, den ausgewogenen Mineralien und weiteren einzigartigen Eigenschaften, gilt das Hallstein Wasser als das wohl gesündeste Wasser der Welt. Es ist auch eines der raren Wasser, die 100 % frei von Mikroplastikteilchen und PFAS sind. Seine natürliche Reinheit unterstützt das Immunsystem und trägt dazu bei, das Risiko von Entzündungen und anderen Gesundheitsproblemen zu verringern.

Aufgrund seiner Reinheit beeinträchtigt Hallstein nicht den Geschmack von Speisen und Getränken und stärkt das Immunsystem. Daher schätzen nicht nur Gesundheitsfans und Weinliebhaber Hallstein, sondern auch renommierte Hotels und Restaurants wie unter anderem die Gourmetrestaurant Steirereck, DO & CO Restaurant & Onyx Bar, AM HOF 8, Restaurant Saag, Bistro Südsee, Hubert Wallner am Wörthersee, das Senns Restaurant und die Steinterrasse in Salzburg, das Chizzo und Sonnbühel in Kitzbühel und das legendäre Café Demel in Wien, die Hotels Rosewood Vienna, Gasthof Post am Arlberg, Hotel Greil in Söll, das 5-Sterne Spa Hotel Jagdhof im Stubaital und der Kitzbühel Country Club.

Ab sofort ist das Hallstein Artesian Water exklusiv bei „Meinl am Graben“ in Wien erhältlich, um den Kunden ein unvergleichliches Wassererlebnis zu bieten.

Über Hallstein Artesian Water:

Im Frühjahr 1999 beschloss der austro-amerikanische Unternehmer Karlheinz Muhr mit seiner Frau Elisabeth und den drei Kindern Alexander, Phillip und Stephanie, keine zuckerhaltigen Getränke mehr zu trinken. Mit dem Beschluss begann die Suche nach dem „idealen Wasser“ und welche Parameter so ein reines Wasser haben müsste. Nachdem die Familie Muhr über mehrere Jahre mit einem Team von Wissenschaftlern und Wasserexperten ihre acht Parameter erarbeitet hat, testeten und tranken sie jedes im Handel erhältliche Wasser und stellten fest, dass fast jedes Wasser auf irgendeine Weise behandelt worden war. Daher starteten sie mit Hilfe von Hydrogeologen eine globale Suche, um das Terrain zu identifizieren, in dem ein natürlich reines Wasser entstehen kann, das ihren acht Faktoren für „Perfektion“ entspricht. Sechs Jahre später wurde ihre ideale Quelle in ihrer Heimat, in den österreichischen Alpen, entdeckt: Völlig unbehandelt sprudelt dort in der Dachsteinregion bei Hallstatt das natürliche Mineralwasser von Hallstein artesisch aus der Quelle und wird nachhaltig in recycelten Glasflaschen oder Gallonen aus Tritan abgefüllt.

