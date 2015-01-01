  • Jetzt für 2027 bewerben: TFA Fernmeldebau Kron GmbH sucht Nachwuchstalente

    Das Essener Sicherheitstechnik-Unternehmen bietet Ausbildungsplätze in zwei zukunftssicheren Berufen

    Zukunftssichere Berufe, ein eingespieltes Team und echte Übernahmeperspektiven – die TFA Fernmeldebau Kron GmbH aus Essen öffnet ihre Türen für den Ausbildungsjahrgang 2027. Das mittelständische Unternehmen, das seit über 50 Jahren Lösungen in der Kommunikations- und Sicherheitstechnik realisiert, bietet Ausbildungsplätze als Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement sowie als Informationselektroniker/in an – an den Standorten Essen und Hilden.

    „Wir bilden aus, weil wir in Menschen investieren. Unser Ziel ist es, die Auszubildenden, die wir ausbilden, auch langfristig in unser Team zu integrieren. Wer bei uns anfängt, bekommt von Tag eins an echte Verantwortung und arbeitet an spannenden Projekten für renommierte Kunden in der Region“, erklärt Tim Rolef, Geschäftsführer der TFA Fernmeldebau Kron GmbH.

    Die Ausbildung zum Informationselektroniker dauert 3,5 Jahre und bietet ein breites, abwechslungsreiches Aufgabenspektrum. Auszubildende montieren und konfigurieren Sicherheits- und Kommunikationssysteme wie Einbruchmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen und ITK-Systeme direkt beim Kunden vor Ort. Sie installieren Netzwerke, nehmen Zutrittskontrollanlagen in Betrieb und übernehmen technische Inspektionen sowie Wartungsarbeiten. Die enge Kundenberatung und die Entwicklung individueller Sicherheitskonzepte machen den Beruf besonders vielseitig.

    Die kaufmännische Ausbildung zum Kaufmann/zur Kauffrau für Büromanagement mit dem Schwerpunkt kaufmännische Abläufe in kleinen und mittleren Unternehmen, Einkauf und Logistik dauert drei Jahre. Auszubildende lernen das gesamte Büromanagement kennen, betreuen bestehende Kunden, erschließen neue Geschäftskontakte und bearbeiten Logistikprozesse – unterstützt durch moderne Warenwirtschaftssysteme und branchenspezifische Anwendungen.

    Beide Ausbildungsberufe richten sich an kommunikationsstarke Teamplayer mit mindestens Realschulabschluss. Auch Quereinsteiger aus anderen Ausbildungsberufen sind ausdrücklich willkommen. Neben Sorgfältigkeit und Teamfähigkeit sind technisches Verständnis und Freude am Umgang mit Menschen wichtige Voraussetzungen – denn bei TFA Kron steht der Kundenkontakt von Beginn an im Mittelpunkt.

    Bewerbungen für den Ausbildungsbeginn 2027 können ab sofort per E-Mail an bewerbung@tfa-kron.de oder über das Bewerbungsformular auf der Homepage eingereicht werden.
    Mehr Wissenswertes zum Thema sowie zur Ausbildung bei TFA Kron gibt es auf https://www.tfa-kron.de/.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    TFA Fernmeldebau Kron GmbH
    Herr Tim Rolef
    Frielingsdorfweg 5
    45239 Essen
    Deutschland

    fon ..: 0201 / 84008 0
    fax ..: 0201 / 84008 88
    web ..: http://www.tfa-kron.de
    email : info@tfa-kron.de

    Die TFA Fernmeldebau Kron GmbH beschäftigt sich seit dem Jahr 1974 als mittelständisches Unternehmen mit dem Vertrieb, der Montage/Inbetriebnahme und dem Service von Systemen der Kommunikations- und Sicherheitstechnik. Das Spektrum umfasst die Installation und Inbetriebnahme von Telekommunikationssystemen und von Einbruch-, Brandmelde-, Videoüberwachungsanlagen, sowie Notrufsystemen.

    Pressekontakt:

    wavepoint GmbH & Co. KG
    Herr Sascha Tiebel
    Bonner Straße 12
    51379 Leverkusen

    fon ..: 0214 / 70 79 011
    web ..: http://www.wavepoint.de
    email : info@wavepoint.de


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