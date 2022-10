JGA Fotoshooting

Den Junggesellinnenabschied in Bildern festhalten

Die Hochzeit steht an. Gut geplant, wird sie zum schönsten Tag in Ihrem Leben. Und der Junggesellinnenabschied? Auch da ist eine gute Planung mit unglaublich viel Vorfreude verbunden. Ursprünglich stammt so ein Junggesellen- oder Junggesellinnenabschied aus dem alten Griechenland. Inzwischen wird so ein Abend vor der Hochzeit mit Aktivitäten und Aktionen genauso akribisch vorbereitet, wie der eigentliche Höhepunkt.

Spannend und etwas Besonderes soll der Junggesellinnenabschied sein. Ein JGA Fotoshooting hält den Tag oder den Abend im Bild fest und hilft so, die schönsten und lustigsten Erinnerungen einzufangen und für die Zukunft zu erhalten.

Haben Sie eigene Vorstellungen oder Wünsche, an welchen Orten die Fotos gemacht werden sollen? Welche Aktivitäten sollten besonders hervorgehoben werden?

Die besten Fotos zur Erinnerung entstehen, wenn die Bilder natürlich entstehen und nicht gestellt sind. Ganz „normale“ Bilder werden mit der Zeit langweilig.

Wenn die Erinnerungen verblassen: wie war das doch damals? Dann wirkt das JGA Fotoshooting noch nach und mit den alten Bildern in Verkleidung oder bei einer lustigen Aktion wachen die Emotionen wieder auf.

Der Profi-Fotograf fügt sich als Freund in Ihre Gruppe ein. Es geht bei diesen Events zumeist nicht ohne Alkohol, aber dann bitte mit Stil. Der Fotograf hält die Teilnehmerinnen beim JGA Fotoshooting mit Respekt und Einfühlsamkeit auf den Bildern fest. Er weiß, worauf er achten muss und wird entsprechend nur perfekte Bilder machen.

Wenn Sie in späteren Jahren den Kindern oder Enkeln einmal erzählen, wie es früher war, werden die Bilder hervorgekramt und das „Hallo“ und Gelächter ist groß und die Momente entfalten die gleiche zauberhafte Wirkung wie vor vielen Jahren.

Zu einem professionellen JGA Fotoshooting gehören auch Vorbereitungen für wirklich gelungene Fotos oder Fotostrecken.

Ein professioneller Fotograf steht Ihnen exklusiv zur Verfügung. Um alle Teilnehmer in eine lockere Stimmung zu versetzen, startet das JGA Fotoshooting mit einem kleinen Sektempfang. Damit ist die erste Befangenheit schon einmal abgelegt. Die schönsten und authentischsten Bilder entstehen immer dann, wenn nicht posiert wird, sondern sich alle locker und ungezwungen bewegen. Wer möchte, kann natürlich zu Beginn Einzelaufnahmen machen lassen. Die Freundinnen mit der Braut oder jede einmal einzeln oder es werden ganz nach Wunsch kleine Gruppen zusammen fotografiert.

Sehr reizvoll sind JGA Fotoshootings im Freien vor charakteristischen Gebäuden oder vor reizvollen Landschaften, am Fluss oder in blühenden Parkanlagen.

Dem Ideenreichtum sind keine Grenzen gesetzt, der Fotograf stellt sich komplett auf Ihre Vorstellungen und Wünsche ein.

Brauchen Sie noch einen Fahrplan für den Ablauf oder sind Sie noch auf der Suche nach originellen Ideen zur Gestaltung des Events? Der Profi-Fotograf steht mit Rat und Tat zur Seite.

Wie wäre es mit T-Shirts mit lustigem Auftrag zum Junggesellinnenabschied, oder mit einer Stadtrundfahrt in einem Partybus, coole Drinks oder bunte Luftballons? Das JGA Fotoshooting hält viele Ideen für ein unvergessliches Event bereit.

Klar gibt es zum Abschluss ein großartiges Fotobuch, um diesem letzten Tag in „Freiheit“ auch später noch Aufmerksamkeit und Bewunderung zu schenken.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JGA Fotoshooting

Frau Susi Engel

Hohe Str. 42

51149 Köln

Deutschland

fon ..: 02217878654

web ..: https://www.jga-fotoshooting.com/

email : info@jga-fotoshooting.com

