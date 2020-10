Jörg Haffner vom Aufsichtsrat zum weiteren Vorstand der AMEXPool AG bestellt

Zum 22. Juli 2020 wurde Jörg Haffner, Geschäftsführer der Qualitypool GmbH, vom Aufsichtsrat zum weiteren Vorstand des Bugginger Maklerpools und Deckungskonzeptmaklers AMEXPool AG bestellt.

Die Qualitypool GmbH, eine 100%ige Tochter der an der Frankfurter Börse im SDAX gelisteten Hypoport SE, hatte am 13. März 2020 49,997 Prozent der Anteile an der AMEXPool AG übernommen. 50,003 Prozent sind weiterhin über die Beermann Holding GmbH im Besitz der Familie Beermann. Zusätzlich zur Übernahme von 49,997 Prozent der Unternehmensanteile wurde eine Option vereinbart, in den nächsten Jahren die restlichen Anteile zu erwerben. „Der technologische Wettbewerb in der Versicherungswirtschaft wird immer stärker. Da hilft es uns, mit der Hypoport-Gruppe einen starken strategischen Partner an unserer Seite zu wissen“, so Boris Beermann, Vorstand der AMEXPool AG.

Bereits 1979 hat Manfred Beermann mit der AMEX Versicherungsmakler GmbH ein auf das Baugewerbe spezialisiertes Maklerunternehmen gegründet. Im Laufe der 1990er Jahre verändert sich der Schwerpunkt in Richtung Deckungskonzept-Geschäft. 2006 verschmilzt dann die bisherige AMEX Versicherungsmakler GmbH auf die AMEXPool AG. Vorstand des Maklerpools und Deckungskonzeptmaklers mit mehr als 4.400 angebundenen Vermittlern ist der Sohn des Firmengründers, Boris Beermann.

Der Geschäftsführer der Qualitypool GmbH, Jörg Haffner, wurde nun zum 22. Juli 2020 vom Aufsichtsrat der AMEXPool AG zum weiteren Vorstand neben Boris Beermann bestellt. „Ich freue mich, dass wir mit diesem Schritt die Zusammenarbeit zwischen AMEXPool und Qualitypool intensivieren“, stellt Haffner fest. „Unsere strategischen Pläne für die gemeinsame Zukunft beinhalten, das hohe Vertriebspotenzial mit zusammengenommen rund 13.900 Vertriebspartnern voll auszuschöpfen. Darüber hinaus bündeln wir das vorhandene Wissen im Deckungskonzept-Geschäft bzw. den fachlichen Schwerpunkten der gewerblichen Komposit- und Kfz-Versicherungen.“

Bereits zuvor hatten sich mit der Übernahme der Anteile durch die Qualitypool GmbH Änderungen in der Führungsebene ergeben. So ist der Firmengründer Manfred Beermann zum 18. März 2020 als Aufsichtsratsvorsitzender ausgeschieden. Ebenso aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist Christel Beermann als stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende. Neuer Aufsichtsratsvorsitzender ist seither Martin Behrens und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Christian Würdemann. Rainer Zeller ist weiterhin Mitglied des Aufsichtsrats der AMEXPool AG.

Über die AMEXPool AG:

Die AMEXPool AG ist als Maklerpool/Deckungskonzeptmakler Spezialist für nahezu alle Bereiche der gewerblichen und privaten Kompositsparten, das Kfz-Geschäft, für Personenversicherungen, Baufinanzierungen und Bausparen. Dabei arbeitet die AMEXPool AG mit 185 Versicherungsgesellschaften zusammen. Mit derzeit 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Unternehmen aus dem badischen Buggingen bundesweit mit großem Erfolg tätig. Aktuell hat die AMEXPool AG 284.397 Versicherungsverträge in der Verwaltung und kooperiert mit mehr als 4.400 Versicherungsmaklern, die von einer Branchenerfahrung seit 1979, erstklassigen Serviceleistungen und einer umfangreichen Online-Plattform profitieren. Die Eigenkapitalquote lag im Geschäftsjahr 2019 bei über 50 Prozent. Bei den Umsatzerlösen konnten in den vergangenen Jahren fast immer Wachstumsraten im ein- bis zweistelligen Bereich erwirtschaftet werden. Weitere Informationen zur AMEXPool AG unter: www.amex-online.de

Über die Qualitypool GmbH:

Die Qualitypool GmbH ist mit mehr als 9.500 aktiven Maklern einer der führenden Maklerpools Deutschlands. Qualitypool bietet Finanzdienstleistern und Finanzvertrieben professionelle Unterstützung bei der Vermittlung von Baufinanzierungen, Konsumentenkrediten, Bausparlösungen und Versicherungen. Der Vertriebsunterstützer ermöglicht Maklern im Rahmen eines speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Leistungspakets die neutrale Beratung ihrer Kunden. Angebundene Makler erhalten direkten Zugriff auf die führende webbasierte Finanzierungsplattform EUROPACE sowie die Versicherungsplattform SMART INSUR. Qualitypool ist eine 100%ige Tochter des an der Frankfurter Börse im SDAX gelisteten technologiebasierten Finanzdienstleisters Hypoport AG.



