Jourdan verstärkt Board mit hochrangigem Bergbauexperten

21. Februar 2023 / IRW-Press / Toronto (Kanada) – Jourdan Resources Inc. (TSXV: JOR; OTCQB: JORF; FRA: 2JR1) (Jourdan oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Robert Bryce zum Mitglied des Board of Directors des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Robert Bryce ist ein Absolvent der University of Toronto (BASc. Mining Engineering) und der University of Western Ontario (MBA) mit mehr als 50 Jahren praktischer und unternehmerischer Erfahrung im Bergbau auf allen Ebenen. Von 1975 bis 1990 leitete er das Selbaie-Projekt von der fortgeschrittenen Exploration über die Machbarkeitsstudie bis hin zu einer 7.500 t.p.d. produzierenden Mine. Die Selbaie-Mine war ein Vierteljahrhundert lang der größte Basismetallproduzent in Quebec. Von 1990 bis 1994 war er VPMining bei Aur Resources, wo er die Entwicklung der 4.000 t.p.d. Louvicourt Cu-Zn-Au-Ag-Mine in der Nähe von Val dOr, Quebec, leitete. Herr Bryce gründete 1996 Xemac Resources (jetzt Vision Lithium) und leitete das Unternehmen bis 2007. Er war als Director mehrerer börsennotierter kleinerer Rohstoffunternehmen und als technischer Berater für andere tätig.

Wir fühlen uns geehrt, einen so erfahrenen und sachkundigen Mann wie Herrn Bryce in unser Board aufnehmen zu können. In Anbetracht des vom Unternehmen eingeschlagenen Weges ist es für Jourdan von entscheidender Bedeutung, Persönlichkeiten an Bord zu haben, die bereits andere Unternehmen auf ihrem Weg von der Exploration zur Produktion begleitet haben. Herr Bryce kann auf eine vorbildliche Geschichte zurückblicken, wenn es darum geht, Unternehmen durch die schwierigen Zeiten des Übergangs von der Exploration zur Machbarkeit und zur Produktion zu führen. Herr Bryce wohnt auch in Val DOr, eine kurze dreißigminütige Fahrt von unserer Liegenschaft und der North American Lithium Mine entfernt. Er wird unser Team in den kommenden Monaten leiten.

Die Ernennung von Herrn Bryce folgt auf den Rücktritt von Herrn Blake Hylands, einem langjährigen Direktor des Unternehmens. Das Management und das Board of Directors des Unternehmens danken Herrn Hylands für seine Bemühungen und umfangreichen Beiträge und wünschen ihm für seine zukünftigen Unternehmungen alles Gute.

Präsentation des Unternehmens

Jourdan hat auch seine Investorenpräsentation aktualisiert, die auf der Website verfügbar ist oder über diesen Link abgerufen werden kann. HIER KLICKEN – (jourdaninc.com/wp-content/uploads/2023/02/Jourdan-Feb-2023-1.pdf)

Über Jourdan Resources

Jourdan Resources Inc. ist ein junges kanadisches Bergbauexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol JOR und an der Börse Stuttgart unter dem Symbol 2JR1 notiert ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Erwerb, der Exploration, der Produktion und der Erschließung von Lithiumlagerstätten. Die Konzessionsgebiete des Unternehmens befinden sich in der kanadischen Provinz Quebec, vor allem in den spodumenhaltigen Pegmatiten des La Corne-Batholiths im Umfeld der Lithiummine Quebec von North American Lithium.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Rene Bharti, Chief Executive Officer und President

E-Mail: info@jourdaninc.com

Tel: (416) 861-5800

www.jourdaninc.com

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSDORGAN (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MITTEILUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

