JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH: Ein Arbeitgeber mit hohem Zukunftspotenzial

Die JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH will ihr Team erweitern

Die JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH wurde 1994 von Jannis Raftopoulos gegründet und widmet sich dem Bereich Asset Management. Zu ihren Kunden gehören hauptsächlich institutionelle Investoren und vermögende Privatanleger, die Wert darauf legen, dass ihr Kapital stetig erweitert wird. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt die JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH auf eigens entwickelte, quantitative Handelsstrategien, die es den Anlegern möglich machen, zu jeder Marktphase Rendite zu erwirtschaften.

Inhalt:

o Über die quantitativen Handelssysteme der JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH

o Die JRC Capital im Bereich der Forschung unterstützen

o Wie man Teil der JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH werden kann

ÜBER DIE QUANTITATIVEN HANDELSSYSTEME DER JRC CAPITAL MANAGEMENT CONSULTANCY & RESEARCH GMBH

Die JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH investiert viel Engagement in die Entwicklung moderner, automatisierter Handelssysteme, die so ausgerichtet sind, dass sie in möglichst vielen, verschiedenen Marktszenarien Erträge erzielen können. Diese quantitativen Handelssysteme sind Softwarealgorithmen, die die umfangreichen Marktdaten in Echtzeit analysieren und dadurch Einstiegs- und Ausstiegssignale ermitteln, die zum Beispiel auf eine Trendfortsetzung oder Trendumkehr hinweisen können. Besonders effektiv sind die Handelssysteme bei hochliquiden Märkten, die ein hohes Aufkommen von Trendbewegungen aufweisen. Die Handelssysteme der JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH kommen vor allem beim Portfolio- und Risiko-Management zum Einsatz.

DIE JRC CAPITAL IM BEREICH DER FORSCHUNG UNTERSTÜTZEN

Die JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH nimmt schon seit Jahren regelmäßig an externen Forschungsprojekten teil, die dem Unternehmen einen Wissensvorsprung gegenüber anderen Wettbewerbsteilnehmern sichern. Darüber hinaus besitzt die JRC Capital auch eine eigene Forschungsabteilung, die immer wieder auf der Suche nach weiteren, qualifizierten Mitarbeitern ist, die das Team unterstützen können. In der internen Forschungsabteilung arbeitet ein ungerwöhnlich großer Teil der Belegschaft, die eine umfassende Expertise auf ihren jeweiligen Fachgebieten besitzen. Da sich das Team aus verschiedenen Experten wie zum Beispiel Analysten, Mathematikern und Wirtschaftswissenschaftlern zusammensetzt, gelingt es der JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH, innovative Lösungen für die komplexen Probleme des systematischen Handels zu entwickeln.

WIE MAN TEIL DER JRC CAPITAL MANAGEMENT CONSULTANCY & RESEARCH GMBH WERDEN KANN

Der JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH ist es wichtig, ein Team aus Mitarbeitern zusammenzustellen, die sich durch Erfahrung in ihren Fachgebieten und eine hohe Qualifikation auszeichnen. Dafür ist das Unternehmen immer wieder auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, die verschiedene Einstiegsmöglichkeiten haben. Wer über ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium und mindestens zwei Jahre praktische Berufserfahrung im täglichen Handel von Futures und/oder Devisen verfügt, hat die Möglichkeit, als Händler oder Analyst in den Betrieb einzusteigen. Die interne Forschungsabteilung ist dagegen immer wieder auf der Suche nach Softwareentwicklern/Programmieren/Wirtschaftsinformatikern/Mathematikern, die die JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH bei der Entwicklung algorithmischer quantitativer Handelsstrategien auf den hochliquiden Währungsmärkten unterstützen können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH

Herr Jannis Raftopoulos

Breisgauer Straße 22

14129 Berlin

Deutschland

fon ..: + 49 30 847 88 22 – 0

fax ..: + 49 30 847 88 22 – 66

web ..: https://jrconline.com/

email : contact@jrconline.com

Die JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH ist Ihr erfahrener Partner für Asset Management in Berlin. Wir bieten Ihnen eine umfassende Beratung sowie treffsichere Handels- und Anlagestrategien. Die JRC erzielt für Sie eine kontinuierliche, risikoadjustierte Rendite und macht mehr aus Ihrem Vermögen. Alle Infos zu unserem Service, unseren innovativen Forschungsprojekten und digitalen Finanzlösungen erhalten Sie hier: https://jrconline.com/unternehmen/jrc-capital-management/

