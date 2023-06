JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH steht für langjährige Erfahrung im Bereich Finanzportfoliov

Über das Finanzportfolioverwaltungsangebot der JRC Capital

Die JRC Capital besitzt langjährige Erfahrungen auf verschiedenen Gebieten der Vermögensverwaltung beziehungsweise Finanzportfolioverwaltung. Wir bieten unseren Kunden einen umfangreichen persönlichen Service an, der von einer Beratung bis zur Ausarbeitung und Umsetzung maßgeschneiderter Handels- und Anlagestrategien reicht. Als Experte für Finanzportfolioverwaltung sieht es die JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH als Aufgabe, das Vermögen ihrer Kunden selbst in risikoreichen Zeiten kontinuierlich sicher zu verwalten und greift dafür auf verschiedene Strategien zurück.

Inhalt:

o Über die JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH

o Was versteht man unter einer Finanzportfolioverwaltung?

o Wie funktioniert eine Finanzportfolioverwaltung?

o Welche Strategien bietet die JRC Capital an?

o Inwiefern profitiert die JRC Capital bei der Strategiefindung von ihren Erfahrungen?

o Warum lohnt es sich, einen Experten mit der Finanzportfolioverwaltung zu beauftragen?

o Wodurch hebt sich die JRC Capital von anderen Vermögensverwaltungsdienstleistern ab?

ÜBER DIE JRC CAPITAL MANAGEMENT CONSULTANCY & RESEARCH GMBH

Die JRC Capital wurde 1994 von Jannis Raftopoulos gegründet, der inzwischen eine über 40-jährige Erfahrung im Bereich Asset Management und wissenschaftlicher Forschung vorweisen kann. Durch diese Kombination ist es ihm gelungen, seinem Team eine Kombination aus Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten zu bieten, die sowohl die Praxis als auch die theoretische Analyse des Finanzmarkts mit einbeziehen. Die JRC Capital arbeitet nach der Philosophie, das Finanzportfolio ihrer Anleger zu jeder Marktphase profitabel zu handeln. Basis hierfür sind die selbst entwickelten Handelsalgorithmen, die durch die Forschungsabteilung implementiert wurden und in täglichem Austausch mit dem Handelsteam permanent weiterentwickelt werden. Diese enge Zusammenarbeit macht im Falle auftretender Strukturveränderungen ein sofortiges und praktisches Eingreifen möglich. So nutzt die JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH ihre langjährigen Erfahrungen zum Vorteil ihrer Kunden.

WAS VERSTEHT MAN UNTER EINER FINANZPORTFOLIOVERWALTUNG?

Die Finanzportfolioverwaltung oder auch Asset Management ist eine Dienstleistung, die sich mit der Verwaltung, Anlage und kontinuierlichen Überwachung des Vermögens eines Kunden befasst. Als Finanzportfolioverwalter trifft die JRC renditeorientierte Anlageentscheidungen für ihre Kunden. Die Herausforderung besteht darin, das anvertraute Vermögen so risikoarm wie möglich zu verwalten. Zu den Kunden, die von den JRC Capital Erfahrungen profitieren, gehören überwiegend institutionelle Anleger oder vermögende Privatkunden, die an einer langfristigen und nachhaltigen Wertsteigerung interessiert und bereit sind, ihr Kapital in eine passende Strategie zu investieren. Damit das gelingt, ist eine enge Zusammenarbeit mit dem Kunden nötig, dessen Vorlieben und Wünsche, persönliche Lebensplanung und individuelles Risikoprofil in der Strategie Berücksichtigung findet.

WIE FUNKTIONIERT EINE FINANZPORTFOLIOVERWALTUNG?

Ein universelles Rezept für eine gelungene Finanzportfolioverwaltung gibt es nicht, da jeder Kunde der JRC Capital individuelle Voraussetzungen, Ziele und Präferenzen mit sich bringt. Da ein Finanzportfolio allerdings nicht nur bares Geld, sondern meist verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe wie zum Beispiel Edelmetalle oder Immobilien beinhalten kann, ist es die Aufgabe des Finanzportfolioverwalters, das Risiko der Geldanlage entsprechend zu verteilen. Dadurch werden Risiko und Rendite ausbalanciert und das Gesamtrisiko so gering wie möglich gehalten. Als Experte für Finanzportfolioverwaltung ist es zudem Aufgabe der JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH, das Portfolio und die entsprechenden Entwicklungen laufend zu überwachen und sofort Anpassungen vorzunehmen, falls sich die marktwirtschaftlichen Bedingungen ändern sollten.

WELCHE STRATEGIEN BIETET DIE JRC CAPITAL AN?

Die JRC Capital kann eine breite Erfahrung mit unterschiedlichsten Produkten vorweisen, die von Publikumsfonds über Overlay Management bis hin zu maßgeschneiderten Strategien reicht. In Kooperation mit renommierten Banken kann die JRC z.B. Publikumsfonds auflegen, die unter sogenannten UCITS-Regularien laufen, die das Fondsgeschehen in Europa regulieren und in denen die speziellen Anforderungen an Fonds und ihre Verwaltungsgesellschaften festgelegt sind. Individuell zusammengestellte Investmentstrategien können angeboten werden, wenn der Kunde sich einen Kapitalzuwachs seines Finanzportfolios durch den Handel mit den wichtigsten und liquidesten Futures, basierend auf Währungspaaren, wünscht. Das Overlay Management beinhaltet dagegen die Sicherung von Auslandsfinanzportfolios gegenüber Schwankungen im Währungsbereich, sowie das Erreichen eines risikoberücksichtigen Mehrertrages. Die JRC Capital Erfahrungen haben in diesem Zusammenhang gezeigt, dass Anleger das Risiko von Währungsschwankungen gerne auf die leichte Schulter nehmen, da es ausgesprochen lukrativ sein kann, in ausländische Aktien anzulegen. Das Problem hierbei ist allerdings, dass eine Abwertung der ausländischen Währung auf den Euro umgerechnet zu einer Ertragsminderung oder sogar zu Verlusten führen kann. JRC hat für dieses Problem allerdings eine Lösung konzipiert, bei der die Trendbewegungen an den Devisenmärkten zur Steuerung der Währungsrisiken verwendet werden.

INWIEFERN PROFITIERT DIE JRC CAPITAL BEI DER STRATEGIEFINDUNG VON IHREN ERFAHRUNGEN?

JRC Capital kann mittlerweile beinahe 30 Jahre Erfahrung auf den Finanzmärkten vorweisen und hat durch die gewonnenen Erkenntnisse eine breit gefächerte Produktpalette auf die Beine gestellt. Dem Unternehmen ist es somit möglich, seinen Kunden sowohl ausfallsichere Zertifikate anzubieten als auch Publikumsfonds unter UCITS-Regularien, oder auch ganz individuelle Lösungen.

Die Basis allen Handels bildet hier die eigens entwickelt JRC FX-Core-Strategie, in die nicht nur die jahrelangen Erfahrungen der JRC Capital, sondern auch die Ergebnisse der Forschungsprojekte einfließen, an denen sich das Unternehmen beteiligt. Ziel dieser Anlagestrategie ist das absolute Kapitalwachstum, das wiederum im systematischen Handel mit den wichtigsten Währungspaaren erreicht werden soll. In diesem Zusammenhang macht sich die JRC die Aufwärts- und Abwärtstrends des Markts zunutze, und bietet den Kunden dadurch ein Rendite-Risiko-Profil, das eine sinnvolle Ergänzung zu konventionellen Anlageformen wie Aktien oder Anleihen darstellt.

WARUM LOHNT ES SICH LOHNT DIE JRC CAPITAL MIT DER FINANZPORTFOLIOVERWALTUNG ZU BEAUFTRAGEN?

Einen professionellen Finanzportfolioverwalter wie die JRC Capital an der Seite zu haben, bringt verschiedene Vorteile mit sich. Zum einen ist nicht jeder Anleger mit dem Wissen und der Erfahrung ausgestattet, die ein Experte mit sich bringt. Dementsprechend ist das Risiko, Verluste zu erwirtschaften, wesentlich höher, wenn man im Alleingang handelt. Darüber hinaus bietet die erfolgreiche Vermögensverwaltung durch die JRC Freiheit und Sicherheit für ihre Anleger, die so weiterhin ihren Geschäften nachgehen können, ohne sich um die Verwaltungsangelegenheiten kümmern zu müssen. Durch die individuelle Ausgestaltung der Strategien können sich die Anleger darüber hinaus sicher sein, dass stets ihre Wünsche berücksichtigt werden und die Maßnahmen zu ihren persönlichen Lebensplanung passen.

WODURCH HEBT SICH DIE JRC CAPITAL MANAGEMENT CONSULTANCY & RESEARCH GMBH VON ANDEREN VERMÖGENSVERWALTUNGSDIENSTLEISTERN AB?

Ein entscheidendes Kriterium, dass die JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH als Finanzportfolioverwalter von ihrer Konkurrenz abhebt, ist die Beteiligung des Unternehmens an verschiedenen, internationalen und öffentlich finanzierten Forschungsprojekten zum Thema Finanzapplikationen. Durch diese Projekte erhält das Team von JRC Input und Informationen von außen und kann das firmeninterne Know-How kontinuierlich weiterentwickeln. Die daraus gewonnen Erkenntnisse verschafft der JRC darüber hinaus auch einen Marktvorteil gegenüber anderen Mitbewerbern, den das Unternehmen an seine Kunden weitergibt. Des Weiteren beschäftigt die JRC Capital auch ein firmeninternes Forschungsteam, dass sich der quantitativen Modellierung hochfrequenter Finanzmarktdaten widmet, die wichtig für die Entwicklung innovativer Handelsalgorithmen sind, die zu jeder Marktphase profitabel handeln können. In diese Forschungsprojekte fließen sowohl die neusten Erkenntnisse des Risikomanagements und der Chartanalyse als auch die Erfahrungen der JRC Capital zur empirischen Evaluierung dynamischer Modelle und des Behavioral Finance ein.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH

Herr Jannis Raftopoulos

Breisgauer Straße 22

14129 Berlin

Deutschland

fon ..: + 49 30 847 88 22 – 0

fax ..: + 49 30 847 88 22 – 66

web ..: https://jrconline.com/

email : contact@jrconline.com

Die JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH ist Ihr erfahrener Partner für Asset Management in Berlin. Wir bieten Ihnen eine umfassende Beratung sowie treffsichere Handels- und Anlagestrategien. Die JRC erzielt für Sie eine kontinuierliche, risikoadjustierte Rendite und macht mehr aus Ihrem Vermögen. Alle Infos zu unserem Service, unseren innovativen Forschungsprojekten und digitalen Finanzlösungen erhalten Sie hier: https://jrconline.com/unternehmen/jrc-capital-management/

Pressekontakt:

JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH

Herr Jannis Raftopoulos

Breisgauer Straße 22

14129 Berlin

fon ..: + 49 30 847 88 22 – 0

web ..: https://jrconline.com/

email : pr@jrc-capital-info.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH: Ein Arbeitgeber mit hohem Zukunftspotenzial