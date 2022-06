just me & beauty launcht neues E-Magazin

Magazinherausgeberin Claudia Rakow präsentiert interaktive E-Book-Edition

Das Hamburger Online-Portal just me & beauty – Das Beauty Magazin gibt es jetzt auch als monatliche E-Book-Edition mit Print-Feeling. Zum Sommergeburtstag im Juni erwartet die Leser informative genderless Unterhaltung rund um Schönheitsthemen aus aller Welt und ein exklusives Verlosungs-Happening.

Hamburg, im Juni 2022: Deutschlands erstes, größtes und reichweitenstärkstes Profi-Blogazine just me & beauty – Das Beauty Magazin für Fachprofis und Beauty Addicts begeht Mitte Juni seinen sechsten Geburtstag. Zeit, um einmal zurückzublicken auf sechs ereignisreiche Redaktionsjahre. Managing Editor Claudia Rakow freut sich über stetig wachsenden digitalen User-Traffic, den jüngst vollzogenen Launch ihres interaktiven E-Books und feiert das aktuelle Junijubiläum mit einer besonderen Leserverlosung.

Frische Beauty-Lektüre im kostenfreien E-Book

In Zeiten, in denen Start-ups über Crowdfunding-Kampagnen finanziert werden, Daily News, E-Publikationen und digitale Medienformate zunehmend über Bezahlabonnements vermarktet werden, ist es nicht selbstverständlich, den Konsumenten aufwändig produzierten Unique Content gratis und werbefrei anzubieten. Doch genau das macht die Hamburger Magazinherausgeberin und Managing Editor Claudia Rakow mit ihrem neuesten Beauty-Projekt. Das redaktionell editierte just me & beauty E-Magazin erscheint via Pop-up-Integration monatlich werbefrei und im kostenlosen Abruf beim Lesen der inzwischen mehr als 600 archivierten Artikelbeiträge. „Weg von der typischen Blog-Optik und in thematischer Ergänzung zum Special Interest-Onlineportal, möchten wir unserer anspruchsvollen Leserzielgruppe hochwertiges visuelles Infotainment im Flipbook-Style mit Print-Feeling offerieren“, so die langjährig etablierte Beautyjournalistin. Pressefrische Shortnews, Marken-Stories, Interviews und Features im lesefreundlichen XL-Format richten sich zugleich verstärkt an die kosmetikaffinen Endverbraucher.

just me & beauty feiert sechsten Geburtstag

Zum just me & beauty-Geburtstag 2022 geht die ganz persönliche Lovestory der „Power of Words“ nun in die sechste Runde. Das besondere Markenzeichen der kreativen Hamburger Wortschmiede: Kosmetische Fachexpertise „aus erster Hand“ und journalistisch investigativer Unique Content verbinden sich zu ganz eigener Stilistik mit hohem Wiedererkennungswert, untermalt von suggestivem Beauty Wording. „Der fortwährende inspirative Workflow ist ein ständiger Entwicklungs- und Lernprozess, immer hautnah am Puls der Zeit“, kommentiert Claudia Rakow. Hinter jeder einzelnen Magazinpublikation steht ein hocheffizientes crossmediales Netzwerk aus erfahrenen Branchen- und Medienexperten.

Digitale Mid-June Magazinverlosung

In Kollaboration mit der 2005 gegründeten, familiengeführten Schweizer Natural Premium-Brand FEUERSTEIN Essentials aus St. Moritz und der Münchner PR-Agentur UHRICH PUBLIC RELATIONS startet pünktlich zum Magazingeburtstag ein attraktives, zeitlich begrenztes Verlosungs-Special. Die just me & beauty Leser-Community darf sich zur sommerlichen Mid-June-Gewinnparty über exklusive Home & Body-Geschenksets aus Engadiner Alpenkraft freuen.

