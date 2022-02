Juva Life gibt die Einreichung des Patents auf JUVA-041 bekannt – ein kleines Molekül, das aus der Cannabispflanze isoliert wurde

– Potentes entzündungshemmendes nicht-cannabinoides Molekül

VANCOUVER, British Columbia, 2. Februar 2022 — Juva Life Inc. (CSE: JUVA) (OTCQB: JUVAF) (FWB: 4VV) (Juva Life, Juva oder das Unternehmen), ein Life-Science-Unternehmen mit pharmazeutischen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und verbraucherorientierten Aktivitäten in der Cannabisproduktion und -distribution, gab heute die Einreichung der Patentanmeldung beim US-amerikanischen Patent- und Markenamt (United States Patent and Trademark Office, USPTO) für JUVA-041 bekannt, ein kleines Molekül, das aus der Cannabispflanze isoliert und von Juvas eigenem Forscherteam identifiziert wurde.

Die Nachricht folgt auf die Identifizierung der nicht-cannabinoiden Verbindung JUVA-019 durch das Unternehmen, für die das Unternehmen eine Patentanmeldung eingereicht und präklinische Forschungsprojekte durchgeführt hat, die zeigen, dass die Verbindung als eigenständige Verbindung bei der Hemmung von Entzündungen durch Modulation bestimmter Biomarker im Körper wirksam ist. Über die Forschungsabteilung haben die Wissenschaftler von Juva kontinuierlich eine intern erstellte Datenbank von Verbindungen in der Cannabispflanze hinsichtlich ihres therapeutischen Nutzens evaluiert, was zur Identifizierung der beiden proprietären Verbindungen führte: JUVA-019 und JUVA-041, die das Unternehmen als Arzneimittelkandidaten für die weitere präklinische Untersuchung ausgewählt hat. Die aktuellen Bemühungen konzentrieren sich auf die Weiterentwicklung beider Verbindungen durch phänotypische Modelle chronischer Alterskrankheiten.

Die Einreichung der Patentanmeldung für JUVA-041 ist ein wichtiger Meilenstein für Juva, da wir jetzt zwei Arzneimittelkandidaten haben, die unserer Meinung nach sehr vielversprechend hinsichtlich des ungedeckten Bedarfs an sicheren und wirksamen, kleinmolekularen entzündungshemmenden Medikamenten sind, und es wird das geistige Eigentum des Unternehmens geschützt, sagte Doug Chloupek, CEO und Gründer von Juva. Diese Moleküle sind keine Cannabinoide und als solche unterliegen sie nicht den regulatorischen Auflagen, die mit der THC-Klasse verbunden sind.

Die Einreichung einer Patentanmeldung auf JUVA-041 sowie die Patentanmeldung des Unternehmens auf JUVA-019 bedeuten für diese beiden Verbindungen, zwei nicht-cannabinoide Moleküle, die klinisch beobachtet wurden und ein signifikantes Potenzial zur Hemmung von Entzündungen aufweisen, den nächsten Schritt auf dem Weg der pharmazeutischen Entwicklung.

Die Geschäftsstrategie des Unternehmens besteht darin, sein spezifisches Wissen über die Chemie und die entzündungshemmende Wirkweise von nicht-cannabinoiden Verbindungen in Cannabis zu nutzen, um sichere und effektive Therapeutika zu entwickeln. Das Unternehmen beabsichtigt, Produkte durch präklinische In-vivo-Validierungsstudien zu entwickeln und mit führenden Pharma- und Konsumunternehmen zusammenzuarbeiten, die entzündungshemmende Bioaktivstoffe für ihre Produktpipelines suchen. Bereits am 6. Oktober 2021 reichte das Unternehmen beim USPTO ein vorläufiges Patent auf das Nutzungsverfahren der natürlichen Verbindungen und Stoffschutzansprüche auf nicht natürlich vorkommende semisynthetische und synthetische Analoga ein.

Über Juva Life Inc. (CSE: JUVA) (OTCQB: JUVAF) (FWB: 4VV)

Juva Life bedient sich modernster wissenschaftlicher Methoden, um sowohl im Cannabiskonsumsegment als auch in der Medizin, die keine Cannabinoide verwendet, sichere und wirksame Wellness- und Pharmaprodukte zu kreieren, weiterzuentwickeln und zu vermarkten. Das Unternehmen setzt seine Roadmap 2018 erfolgreich um und beginnt zunächst mit der Standardisierung von Anbau, Extraktion und Formulierung, um den Verbrauchern reproduzierbare Vorteile zu bieten. Juva baut auf diesen chemischen Fähigkeiten der Naturproduktverarbeitung auf und schließt jetzt die pharmakologische Forschung ein. Das Unternehmen wird die Einnahmen aus seinem Einzelhandelsgeschäft dafür verwenden, die Vermarktung und klinische Entwicklung von Juva-019 und Juva-041 sowie von anderen potenziell wertvollen Bioaktivstoffen ohne Cannabinoidbezug, die für wichtige Konsum- und Pharmaprodukte benötigt werden, zu forcieren. Juva arbeitet daran, den Cannabismarkt auf das Niveau des modernen Investment-Grade-Geschäftsmodells dieser Branche zu bringen. Weitere Informationen finden Sie unter: juvalife.com/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit es sich nicht um historische Fakten handelt, zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Informationen können finanzielle und sonstige Prognosen sowie Aussagen über zukünftige Pläne, Ziele oder wirtschaftliche Leistungen oder die den vorgenannten zugrunde liegenden Annahmen enthalten. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch Begriffe wie kann, würde, könnte, wird, wahrscheinlich, außer, antizipieren, glauben, beabsichtigen, planen, prognostizieren, projizieren, schätzen, Aussichten oder deren Verneinung bzw. andere ähnliche Ausdrücke bezüglich Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, identifiziert werden. Beispiele für solche Aussagen sind unter anderem Aussagen zu den Zielen und Geschäftsplänen des Unternehmens; der Entwicklung von Produkten, der Vermarktungsstrategie und zukünftigen Kooperationen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken in Bezug auf die zukünftigen Geschäftspläne des Unternehmens; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, sein Schlüsselpersonal zu halten; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die Finanzierung zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu sichern, sowie alle anderen Risiken, die im Lagebericht des Unternehmens (Management Discussion and Analysis) für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr unter der Überschrift Risiken und Unsicherheiten beschrieben sind. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Darüber hinaus gelten alle zukunftsgerichteten Informationen nur zu dem Zeitpunkt, zu dem solche Aussagen getroffen werden. Von Zeit zu Zeit ergeben sich neue Faktoren, und es ist der Unternehmensleitung möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen und die Auswirkungen eines jeden dieser Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß im Voraus zu beurteilen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um Informationen oder Ereignisse, die nach dem Datum, an dem sie erstellt wurden, eintreten, oder dem Eintreten unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen., es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, einschließlich der Wertpapiergesetze.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

