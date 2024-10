JUWEL Betonbauteile GmbH führt innovative Beton-Pferdeboxen ein: Ein Zuhause für Ihre Pferde

Neue Beton-Pferdeboxen bieten unvergleichlichen Schutz und Komfort für Pferdehalter

JUWEL Betonbauteile GmbH, ein führender Hersteller von Fertiggaragen, erweitert sein Produktportfolio um innovative Beton-Pferdeboxen. Diese neuen Pferdeunterstände bieten einen hervorragenden Schutz vor extremen Wetterbedingungen, erhöhen das Wohlbefinden der Pferde und garantieren maximale Sicherheit.

Beton-Pferdeboxen vereinen die Robustheit und Langlebigkeit von Beton mit den speziellen Bedürfnissen von Pferdeunterständen. Im Vergleich zu Holz und Metall erfordern sie minimalen Wartungsaufwand und bieten zusätzlichen Schutz vor Bränden und Schädlingen. Beton ist zudem ein hygienischer Baustoff, der eine einfache Reinigung und Desinfektion ermöglicht, was zur Gesundheit der Pferde beiträgt.

JUWEL’s langjährige Erfahrung im Bau von Fertiggaragen hat die Entwicklung dieser hochwertigen Pferdeboxen inspiriert. „Unsere Beton-Pferdeboxen sind das Ergebnis einer sorgfältigen Planung und der Weiterentwicklung unserer bewährten Garagen“, erklärt Manfred Kruse, Geschäftsführer der JUWEL Betonbauteile GmbH. „Sie bieten eine stabile, sichere und langlebige Unterkunft für Pferde, die den hohen Anforderungen von Pferdehaltern gerecht wird.“

Durch den Klimawandel sind extreme Wetterbedingungen wie hohe Temperaturen, heftige Regenfälle und Hagelstürme häufiger geworden. Die Beton-Pferdeboxen von JUWEL Fertiggaragen bieten dank ihrer hohen Wärmespeicherkapazität ein konstantes und angenehmes Klima für die Pferde, selbst bei extremen Temperaturen. Beton gewährleistet die Sicherheit der Tiere und die Beständigkeit der Struktur auch bei schwierigen Wetterbedingungen.

Die Beton-Pferdeboxen bieten auch entscheidende Vorteile in Bezug auf Brandschutz. Während Holz leicht entflammbar ist, bietet Beton hervorragenden Schutz vor Bränden, was die Sicherheit der Tiere und der gesamten Stallanlage erhöht. Darüber hinaus verhindert Beton das Eindringen und Nisten von Schädlingen wie Nagetieren und Insekten, die oft in Holzstrukturen Probleme verursachen.

Beton wird aus natürlichen Ressourcen hergestellt und kann am Ende seiner Lebensdauer recycelt werden. Die Langlebigkeit der Betonboxen bedeutet zudem, dass weniger häufige Renovierungen oder Neubauten erforderlich sind, was den Ressourcenverbrauch und die Umweltbelastung reduziert.

Im Vergleich zu Holz und Metall bieten Beton-Pferdeboxen zahlreiche Vorteile. Holz erfordert regelmäßige Pflege und Schutz vor Feuchtigkeit, Insekten und Pilzen, während Metall anfällig für Rost und Korrosion ist. Beton hingegen ist pflegeleicht, stabil und bietet eine bessere Isolierung gegen extreme Temperaturen, was den Komfort der Pferde erhöht.

JUWEL Betonbauteile GmbH legt großen Wert auf die Qualität ihrer Produkte. Jede Beton-Pferdebox wird unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt, um sicherzustellen, dass sie den höchsten Standards entspricht. „Wir garantieren, dass unsere Beton-Pferdeboxen langlebig, stabil und sicher sind, um den Bedürfnissen der Pferde und den Anforderungen ihrer Halter gerecht zu werden“, sagt Manfred Kruse.

JUWEL Fertiggaragen bietet zudem umfassende Beratung und Service für Kunden an. Das erfahrene Team steht Ihnen bei der Planung und Gestaltung der Pferdeboxen zur Seite und beantwortet alle Fragen zu Belüftung, Temperaturregulierung und Schutz vor extremen Wetterbedingungen.

Über JUWEL Betonbauteile GmbH:

JUWEL Betonbauteile GmbH ist ein führender Hersteller von hochwertigen Fertiggaragen und Betonlösungen. Mit langjähriger Erfahrung und einem Fokus auf Innovation und Qualität bietet JUWEL maßgeschneiderte Lösungen für Kunden in Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden. Unser Ziel ist es, langlebige, sichere und nachhaltige Produkte zu liefern, die den höchsten Standards entsprechen.

