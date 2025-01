Kähler – Schah Sedi Rechtsanwälte in Rostock: Anwälte für Arbeitsrecht, Verkehrsrecht und Familienrecht

Spezialisierte Rechtsberatung und umfassende Expertise in Rostock für Kündigungsschutz, Ordnungswidrigkeiten und Scheidungen durch erfahrene Fachanwälte.

Die Kanzlei Kähler – Schah Sedi Rechtsanwälte in Rostock steht für umfassende und kompetente Rechtsberatung in den Bereichen Arbeitsrecht, Verkehrsrecht und Familienrecht. Mit jahrzehntelanger Erfahrung bieten die Rechts- und Fachanwälte maßgeschneiderte Unterstützung bei Kündigungsschutzverfahren, der Abwehr von Bußgeldbescheiden und der effizienten Begleitung von Scheidungsverfahren, einschließlich Online-Lösungen.

Kündigungsschutz im Arbeitsrecht: Kompetente Unterstützung

Die spezialisierten Rechts- und Fachanwälte der Kanzlei bieten umfassende Beratung und Vertretung im Bereich des Kündigungsschutzes. Ziel ist es, Arbeitnehmer vor unrechtmäßigen Entlassungen zu schützen und eine faire Lösung zu gewährleisten. Die Rechts- und Fachanwälte überprüfen die Rechtswirksamkeit von Kündigungen, beraten ihre Mandanten umfassend und begleiten sie in Verhandlungen sowie bei gerichtlichen Auseinandersetzungen. Die Kanzlei setzt auf individuelle und lösungsorientierte Strategien, um die bestmöglichen Ergebnisse für ihre Mandanten zu erzielen.

Verkehrsrecht: Unterstützung bei Ordnungswidrigkeiten und Unfällen

Im Verkehrsrecht bietet die Kanzlei professionelle Unterstützung bei der Anfechtung von Bußgeldbescheiden und der Regulierung von Verkehrsunfällen ohne Personenschäden. Die Anwälte von Kähler – Schah Sedi setzen sich für die Rechte ihrer Mandanten ein und übernehmen die vollständige Kommunikation mit Behörden und Versicherungen. Ziel ist es, rechtliche Konsequenzen zu minimieren und den Prozess so reibungslos wie möglich zu gestalten. Mit ihrer Erfahrung und Expertise bieten sie schnelle und effektive Lösungen für Verkehrsrechtliche Anliegen.

Familienrecht: Individuelle Begleitung bei Scheidungen

Im Familienrecht legt die Kanzlei besonderen Fokus auf Scheidungen. Die Rechts- und Fachanwälte begleiten ihre Mandanten einfühlsam und professionell durch den gesamten Trennungsprozess – von der Vermögensaufteilung über Sorgerechtsfragen bis hin zur rechtssicheren Abwicklung einvernehmlicher und strittiger Scheidungen. Auch die Möglichkeit zur Online-Scheidung wird angeboten, um den Prozess effizient und kostengünstig zu gestalten.

Hintergrund zur Kanzlei

Die Kanzlei Kähler – Schah Sedi Rechtsanwälte mit Sitz in der August Bebel Str. 13, 18055 Rostock, bietet umfassende rechtliche Beratung und Vertretung in den Bereichen Arbeitsrecht, Verkehrsrecht und Familienrecht. Die erfahrenen Rechts- und Fachanwälte der Kanzlei garantieren individuelle Betreuung und fundierte Lösungen für vielfältige rechtliche Anliegen. Zu den Schwerpunkten gehören Kündigungsschutzverfahren, Bußgeldverfahren im Verkehrsrecht sowie Scheidungen, einschließlich Online-Lösungen. Die Kanzlei ist telefonisch unter 0381 49739704 und per E-Mail an info@anwalt1a.de erreichbar. Mehr Informationen sind auf www.anwalt1a.de verfügbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kähler – Schah Sedi Rechtsanwälte

Herr André Schah Sedi

August Bebel Str. 13

18055 Rostock

Deutschland

fon ..: 0381 49739704

web ..: https://anwalt1a.de/

email : info@anwalt1a.de

Anwalt1a.de ist ein umfassender Anbieter juristischer Dienstleistungen mit Standorten in Rostock, Stralsund und Bergen auf Rügen. Die Kanzlei bietet spezialisierte Rechtsberatung in verschiedenen Bereichen wie Verkehrsrecht, Familienrecht, Arbeitsrecht und mehr. Das erfahrene Anwaltsteam bietet individuelle und kompetente Unterstützung, um sicherzustellen, dass die Mandanten die bestmögliche rechtliche Beratung erhalten.

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Alexander Graf

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

SAGA Metals nimmt Vorbereitungen für erste Bohrprogramme in Labrador (Kanada) auf Ihr Kfz Gutachter Bochum: Wöllenweber – Ihr unabhängiger Sachverständiger