Kaiserlich Kultiviert Modern: Das Grand Elisabeth in Bad Ischl lockt zu den Kaisertagen mit eigenem Arrangemen

Zu den Kaisertagen Bad Ischl vom 11. bis 18. August präsentiert das 4-Sterne Superior Hotel Grand Elisabeth ein besonderes Arrangement mit Plätzen beim Kaiserbrunch, ein Highlight der Kaisertage.

Mit seinem stilvoll an Kaiserin Elisabeth angelehnten Konzept und seiner Lage direkt im Herzen Bad Ischls als einer der exklusivsten Treffpunkte während und idealer Ausgang um die eigene Welt der Kaisertage zu erkunden.

Die Kaisertage feiern noch heute den Geburtstag von Kaiser Franz Joseph I. und präsentieren sich 2026 als modernes und erlebnisorientiertes Kulturfestival mit einem angenehmen Augenzwinkern. Mit neuen Themenführungen rund um Kaiserin Elisabeth wie „Sisi Mythen aufgedeckt“, oder „Kaiserschmarrn“, zeitgenössische Kunst wie bei der Ausstellung „Der Kaiserfamilie auf der Spur – hairytales“ der Künstlerin Ina Loitzl, Outdoor-Highlights sowie die die Operetten „Boccaccio“, „Gräfin Mariza“ und „Der Göttergatte“ beim Lehár Festival machen die Kaiserstadt erneut zum sommerlichen Event- und Kultur-Hotspot des Salzkammerguts.

Kaiser und noch mehr Kaiser bietet die Festwoche bei Kaiserzug und Kaiserfest, Kaiserbummel bis Kaisermesse. Dabei wird tief in die für Österreich so glanzvolle k. u. k.-Zeit eingetaucht. Schon die Ankunft des Kaiserpaars im Kaiserzug (Samstag, 15. August) lässt sich bei all den historischen Gewändern, Kaiserjägern, Sänftenträger und Kaiserhymne nicht mehr genau die Jahreszahl bestimmten. Der bunte Kaiserbummel (Montag, 17. August) bietet ein vielfältiges Programm mit Straßenkünstlern, prächtigen Kostümen und Brauchtum. Die Kaisermesse mit Empfang im Kaiserpark wird am Dienstag, 18. August, dem Geburtstag des Kaisers zelebriert.

Am Sonntag, 16. August, lädt das Hotel Grand Elisabeth zu einem besonderen kulinarischen Ereignis. Ab 12:00 Uhr wartet das hoteleigene Restaurant „Grande Liberté“ mit dem kulinarischen Höhepunkt der Festwoche auf: dem Kaiserbrunch, idealerweise genau an dem Tag, an dem das Kaisertage-Programm etwas Luft holt. Beim Kaiserbrunch treffen regionale Spezialitäten auf internationale Brunch-Klassiker und natürlich die süßen Kreationen des ehemaligen k. u. k. Hoflieferanten und Hofzuckerbäckers Zauner. Die „Steirer Buam“ sorgen für stilechte Musik, und der „Kaiser“ begrüßt die Gäste höchstpersönlich und bietet eine kultige Fotogelegenheit.

Zur Festwoche offeriert das Hotel Grand Elisabeth ein eigenes Arrangement zu den Kaisertagen. Ab 349 Euro für zwei Personen pro Nacht im Doppelzimmer sind die Übernachtungen inklusive des Kaiserbrunch sowie freiem Zugang zum exklusiven Spa-Bereich buchbar; Logenblick auf das nostalgische Festtreiben inklusive. Denn Dank der prominenten Lage (nur wenige Gehminuten von der geschichtsträchtigen Kaiservilla entfernt) ist das Hotel der ideale Ausgangspunkt, um auf den Spuren von Kaiserin Elisabeth zu wandeln.

Mehr Infos zu den Kaisertagen unter https://badischl.salzkammergut.at/bad-ischl-bietet/kaiserliches-ischl/kaisertage.html

Auch abseits der Kaiserwoche ist das „Grande Liberté“ ein Highlight der Ischler Gastro-Szene und offeriert Klassiker wie erstklassigen Tafelspitz, knuspriges Backhendl oder moderne Kreationen wie geschmorten Karfiol oder veganes Beef Tatar. Den perfekten Ausklang findet ein ereignisreicher Tag in der Bar „Violet Hour“ bei einem erfrischenden „Veilchen-Spritz“, dem Signature-Drink des Hauses.

Ganz im Zeichen der Regeneration steht das „Organic Alps Spa by Dorissima“. Hier verwöhnt das Spa- Team seine Gäste mit Treatments auf Basis alpiner Naturstoffe wie Enzian, Arnika und Edelweiß. Ein unvergleichliches Entspannungserlebnis bietet das „Kaiserliche Schoko-Facial“, das unter Verwendung der edlen Collagen-Schokolade „Sisi’s Finest“ aus dem Hause Zauner durchgeführt wird. Ein beheizter Indoor-Pool, zwei Saunen und ein moderner Fitnessbereich runden das hochkarätige Wellness-Erlebnis ab.

Weitere Informationen und Buchungen unter:

www.grandelisabeth.at

Hotel Grand Elisabeth

Tänzlgasse 6

A-4820 Bad Ischl – Salzkammergut

Tel: +43654720600

www.grand-elisabeth.at

Das Grand Elisabeth:

Das neue Hotel „Grand Elisabeth“ schlug ein neues Kapitel der österreichischen Kaiserin in der weltberühmten österreichischen Kur- und Kaiserstadt Bad Ischl auf. Inspiriert vom historischen Flair der Stadt erstrahlt das 4* plus Hotel mit seinen 132 Zimmern inklusive 3 Suiten in einem klassischen Stil mit einem Touch Avantgarde. Denn ganz im Sinne des Stils der rebellischen, tätowierten Kaiserin steht das Hotel für Freiheit und dafür einfach mal die Zügel fallen zu lassen und das echte Leben zu genießen: „Follow your heart and not the crowds.“ Das Hotel Grand Elisabeth liegt zentral nur wenige Gehminuten von der Kaiservilla und allen Sehenswürdigkeiten entfernt. Gäste können das Kulturangebot mit Spaziergängen auf den Spuren der Kaiserin Elisabeth verbinden. Stadtführungen, Konzerte und Kutschfahrten zählen zum erweiterten Angebot. Im Restaurant Grande Liberté genießen Gäste regionale Klassiker mit moderner Note. Auf der Speisekarte stehen Tafelspitz, Backhendl, geschmorter Karfiol und veganes Beef Tatar. Im hauseigenen Shop sind Pralinen, Ischler Törtchen und Zaunerstollen der Traditionskonditorei Zauner erhältlich. In der Bar Violet Hour beginnt der Abend mit dem Signature-Drink des Hauses, dem VeilchenSpritz oder dem Kaiserin Cocktail.

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Copyright Grand Elisabeth

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