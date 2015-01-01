  • Kanaren, Karibik oder viermonatige Weltkreuzfahrt: P&O Cruises präsentiert Winterprogramm 2027/28

    München – P&O Cruises (www.pocruises.de) würzt im Kreuzfahrtprogramm der Saison 2027/28 die Reisen zu den Kanaren erstmals mit einer Prise Nordafrika.

    BildSo steuert die Azura der britischen Reederei (3.100 Passagiere) auf unterschiedlichen ein- und zweiwöchigen Turns ab/bis Teneriffa nicht nur die einzelnen Inseln des „Ewigen Frühlings“ an, sondern auch Häfen in Marokko. Mit Agadir und Casablanca stehen dabei zwei höchst interessante Städte auf dem Routenplan. Agadir präsentiert sich als moderne Küstenstadt mit schönen Stränden und den Überresten einer Festung aus dem 16. Jahrhundert. Das herausragende Wahrzeichen von Casablanca ist die direkt am Meer liegende und hoch aufragende Hassan-II.-Moschee, die größte Moschee Afrikas.

    Die seit ihrer Indienststellung im Jahr 2022 in der Karibik kreuzende Arvia erhält im Winter 2027/28 Unterstützung durch ihre Schwester Iona. Beide Schiffe werden 14-tägige Kreuzfahrten von Barbados, Antigua und St. Kitts aus unternehmen und dabei Inseln wie Tortola, St. Maarten, Martinique, Saint Lucia und Grenada anlaufen. Mit Flügen ab/bis Großbritannien bietet P&O Cruises diese Reisen auch als Komplettpaket an. Die beiden neuesten Mitglieder der P&O-Flotte (jeweils 5.200 Gäste) sind in ihrem Layout nahezu identisch. Sie verfügen u.a. über vier Swimmingpools, Multiplex-Kino sowie den Limelight Club für Abendessen und Shows. Mit 30 Bars und Restaurants ist auch die gastronomische Vielfalt außergewöhnlich.

    Als „Weltreise-Schiff“ gilt mittlerweile die Arcadia, die auch im Januar 2028 von Southampton aus erneut zur Fahrt um den Globus startet. Auf seiner rund viermonatigen Reise (124 Nächte) steuert der 2.094 Gästen Platz bietende Adults-only-Cruiser zunächst die Kanaren an, ehe es in die Karibik, durch den Panamakanal, entlang der US-Westküste und Richtung Hawaii geht. Über Australien, verschiedene asiatische Destinationen, die Malediven und Mauritius führt die Route nach Südafrika und schließlich über die Kapverden und Teneriffa wieder zurück nach Großbritannien.

    Für die Kreuzfahrten der Wintersaison 2027/28 gewährt die Reederei noch bis zum 17. Dezember 2025 Frühbucherkonditionen. Weitere Informationen in den Reisebüros oder auf www.pocruises.de.

    Über P&O Cruises

    P&O Cruises steht seit über 180 Jahren für britische Kreuzfahrttradition. Die Reederei verfügt über sieben Schiffe mit einer Kapazität von bis zu 5.200 Passagieren und ist auf allen Weltmeeren zu Hause. Das Unternehmen, das zur Carnival-Gruppe gehört, bietet traditionelles Hochseeerlebnis mit englischem Flair.

    Im Dezember 2022 stieß mit der Arvia ein weiterer Neubau zur Flotte, der wie das Schwesterschiff Iona (Inbetriebnahme 2020) mit Flüssiggas (LNG) betrieben wird.

    Während auf fünf Schiffen der Flotte auch Familien willkommen sind, richten sich die Kreuzfahrtangebote an Bord der Arcadia und der Aurora exklusiv an erwachsene Gäste.

