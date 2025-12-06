Unzählige Vorteile von fest montierten Wandklappsitzen in Fluren und Wartezonen

Platzsparend Fluchtwege freihalten durch selbst einklappbare Wandsitze in schmalen Fluren und Wartezonen.

Vorteile von fest montierten Wandsitzen ohne und mit Sitzpolster

Klappbare Wandsitze schaffen mehr Platz in Fluchtwegen & Fluren

Fest an die Wände montierte Sitzmöbel verhindert Entwendungen

Fest montierte Sitzgelegenheiten bleiben unverrückbar ansehnlich

Wandklappsitze sorgen für Zeitersparnis der Reinigungsarbeiten

Klappsitze an Wänden montiert minimieren die Reinigungskosten

Farbenfrohe Wandklappsitze verbessern das Erscheinungsbild enorm

Nie wieder unordentliche Wartezonen, bei Einsatz von Wandsitzen

Klappbare Wandsitze machen den Weg frei, sobald er gebraucht wird

Klappbare Wandsitze stehen niemals im Weg, durch Wandmontage

Wandklappsitze eine empfehlenswerte pflegeleichte Alternative

Fest an die Wand befestigte Klappsitze verschönen die Wartezonen

Fest montierte Klappbare Wandsitze bieten für hohen Sitzkomfort

Wandklappsitze mit automatischer Sitz-Rückholung beim Verlassen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Möbelpapst GmbH

Frau Birgit Kipp

Liebigstrasse 14

48712 Gescher

Deutschland

fon ..: 02542-955080

fax ..: 02542-9550827

web ..: https://stuhlpapst.de/kategorie/wandsitze

email : service@stuhlpapst.de

Im Jahr 2025 beliefert die Möbelpapst GmbH bereits seit 19 Jahren gewerbliche Großkunden im B2B, spezialisiert auf Sitzmöbel bevorzugt Großraumbestuhlung, Saal- und Hallenbestuhlung. Das Thema „Fluchtwege freihalten“ hat in Fluren und Wartezonen eine große Bedeutung. Geht es doch letztlich um lebenserhaltende Maßnahmen. Gerade im Gesundheitswesen ein wichtiger Faktor. Mit Wandsitzen der Möbelpapst GmbH werden Sie auf die richtige und sichere Seite gebracht, dank großer Auswahl.

Pressekontakt:

Möbelpapst GmbH

Herr Peter Effner

Liebigstraße 14

48712 Gescher

fon ..: +492542955080

email : p.effner@stuhlpapst.de

