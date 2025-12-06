  • Unzählige Vorteile von fest montierten Wandklappsitzen in Fluren und Wartezonen

    Platzsparend Fluchtwege freihalten durch selbst einklappbare Wandsitze in schmalen Fluren und Wartezonen.

    BildVorteile von fest montierten Wandsitzen ohne und mit Sitzpolster

    Klappbare Wandsitze schaffen mehr Platz in Fluchtwegen & Fluren

    Fest an die Wände montierte Sitzmöbel verhindert Entwendungen

    Fest montierte Sitzgelegenheiten bleiben unverrückbar ansehnlich

    Möbelpapst GmbH www.stuhlpapst.de

    Wandklappsitze sorgen für Zeitersparnis der Reinigungsarbeiten

    Klappsitze an Wänden montiert minimieren die Reinigungskosten

    Farbenfrohe Wandklappsitze verbessern das Erscheinungsbild enorm

    Nie wieder unordentliche Wartezonen, bei Einsatz von Wandsitzen

    Klappbare Wandsitze machen den Weg frei, sobald er gebraucht wird

    Klappbare Wandsitze stehen niemals im Weg, durch Wandmontage

    Wandklappsitze eine empfehlenswerte pflegeleichte Alternative

    Fest an die Wand befestigte Klappsitze verschönen die Wartezonen

    Fest montierte Klappbare Wandsitze bieten für hohen Sitzkomfort

    Wandklappsitze mit automatischer Sitz-Rückholung beim Verlassen

    Möbelpapst GmbH www.stuhlpapst.de

    Vorteile von fest montierten Wandsitzen ohne und mit Sitzpolster

    Klappbare Wandsitze schaffen mehr Platz in Fluchtwegen & Fluren

    Fest an die Wände montierte Sitzmöbel verhindert Entwendungen

    Fest montierte Sitzgelegenheiten bleiben unverrückbar ansehnlich

    Wandklappsitze sorgen für Zeitersparnis der Reinigungsarbeiten

    Klappsitze an Wänden montiert minimieren die Reinigungskosten

    Farbenfrohe Wandklappsitze verbessern das Erscheinungsbild enorm

    Nie wieder unordentliche Wartezonen, bei Einsatz von Wandsitzen

    Klappbare Wandsitze machen den Weg frei, sobald er gebraucht wird

    Klappbare Wandsitze stehen niemals im Weg, durch Wandmontage

    Wandklappsitze eine empfehlenswerte pflegeleichte Alternative

    Fest an die Wand befestigte Klappsitze verschönen die Wartezonen

    Fest montierte Klappbare Wandsitze bieten für hohen Sitzkomfort

    Wandklappsitze mit automatischer Sitz-Rückholung beim Verlassen

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Möbelpapst GmbH
    Frau Birgit Kipp
    Liebigstrasse 14
    48712 Gescher
    Deutschland

    fon ..: 02542-955080
    fax ..: 02542-9550827
    web ..: https://stuhlpapst.de/kategorie/wandsitze
    email : service@stuhlpapst.de

    Im Jahr 2025 beliefert die Möbelpapst GmbH bereits seit 19 Jahren gewerbliche Großkunden im B2B, spezialisiert auf Sitzmöbel bevorzugt Großraumbestuhlung, Saal- und Hallenbestuhlung. Das Thema „Fluchtwege freihalten“ hat in Fluren und Wartezonen eine große Bedeutung. Geht es doch letztlich um lebenserhaltende Maßnahmen. Gerade im Gesundheitswesen ein wichtiger Faktor. Mit Wandsitzen der Möbelpapst GmbH werden Sie auf die richtige und sichere Seite gebracht, dank großer Auswahl.

    Pressekontakt:

    Möbelpapst GmbH
    Herr Peter Effner
    Liebigstraße 14
    48712 Gescher

    fon ..: +492542955080
    email : p.effner@stuhlpapst.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Massendeportationen aus dem Iran: Unzählige Menschen in Afghanistan ohne Hilfe
      Hilfsorganisation "Help" warnt: Unzählige Rückkehrer:innen aus dem Iran drohen in Afghanistan aufgrund von Hilfskürzungen schutzlos zu bleiben....

    2. RankensteinSEO SEO Contest 2024 – die Sieger und Platzierten des SEO Wettbewerbs stehen fest!
      Exact Match Domains (EMD) mit Vorteilen hinsichtlich des Markenaufbaus - die Sieger und Platzierten des SEO Wettbewerbs stehen fest!...

    3. Geschenkideen zum Fest. Auf StilDate das Besondere finden!
      Weihnachtsgeschenke - gern mit persönlicher Note? Auf StilDate findest Du kreative Dienstleister, die das möglich machen! Außerdem Design-Unikate und limitierte Editionen aus Manufakturen....

    4. ParkandFly.de Parkplatz-Test 2025: Die Testsieger stehen fest!
      Die Kunden von ParkandFly.de haben gewählt: Die Gewinner des jährlichen Tests für Parkplätze am Flughafen stehen fest....

    5. Winter-Film-Fest im Nikolaiviertel lädt Familie Pfeiffer ein.
      Für alle, die "Pfeiffer" mit Nachnamen heißen, gibt es die Feuerzangenbowle zum Film gratis dazu...

    6. Neubewertung: Analysten setzen Euro Sun-Kursziel auf 2 CAD fest!
      Über 500% Kurspotenzial sehen Experten bei Euro Sun Mining!...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.