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Schluss mit ewigen Stolperfallen: Warum freistehende Stühle im Flur passé sind
Wer auf lose Stühle verzichtet und auf moderne Wandklappsysteme setzt, investiert in Sicherheit und senkt langfristig seine Reinigungskosten!
In modernen Gebäuden zählt jeder Zentimeter. Freistehende Stühle in Fluren blockieren jedoch Reinigungsabläufe, stören Saugroboter und bilden gefährliche Barrieren in Fluchtwegen. Sie sind schlicht nicht mehr zeitgemäß.
Effizienz durch intelligentes Design
Lose Bestuhlung verursacht versteckte Betriebskosten, da sie bei jeder Reinigung händisch bewegt oder umfahren werden muss. Wandklappsitze lösen dieses Problem: Fest montiert lassen sie den Boden frei und garantieren eine stets aufgeräumte, professionelle Optik.
Sicherheit ohne Kompromisse
Wandklappsitze sind die ideale Lösung, um Sitzkomfort und freien Durchgang zu vereinen. Da sie nach Gebrauch selbstständig einklappen, bleibt die volle Fluchtwegbreite erhalten – ein entscheidender Vorteil für den Brandschutz.
Sicherheit an erster Stelle
Es gibt keine bessere Lösung, um Fluchtwege dauerhaft freizuhalten und gleichzeitig Sitzmöglichkeiten zu bieten“, so die klare Ansage zur Marktlage. Wandklappsitze fahren nach der Nutzung selbstständig zur Wand hin ein, und geben die volle Durchgangsbreite frei. Ein entscheidender Vorteil für den Brandschutz und die allgemeine Sicherheit im Gebäude.
Jetzt umrüsten
Wer auf lose Stühle verzichtet und auf moderne Wandklappsysteme setzt, investiert in Sicherheit und senkt langfristig seine Reinigungskosten!
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Möbelpapst GmbH
Frau Rosa Mary Canas Lopez
Liebigstrasse 14
48712 Gescher
Deutschland
fon ..: 02542955080
web ..: https://stuhlpapst.de/kategorie/wandsitze
email : service@stuhlpapst.de
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