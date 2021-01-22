Freie Fluchtwege in Fluren und Wartezonen Dank fest montierten Wandklappsitzen

Für für gewerbliche Kunden, Städte und Gemeinden, öffentliche Einrichtungen bis hin zu Kliniken und Pflegeeinrichtungen.

Dass bieten die klappbaren Wandsitze der Möbelpapst GmbH und dazu eine große Modell- und Gestaltungs- und Farbenvielfalt. Die Auswahl reicht von pflegeleicht ungepolstert bis hin zu einer Vollpolsterung, auch zweifarbig möglich, wenn Sitzfläche und Rückenlehne eines klappbaren Wandsitzes in unterschiedlichen Farben gepolstert werden. Selbstverständlich auch zur Verbesserung jeweiligen Erscheinungsbildes.

Die Vorteile von fest an die Wände geschraubten Wandsitzen liegen glasklar auf der Hand:

– sehr kurze Lieferzeiten

– verhindern Vandalismus

– stehen niemals im Weg herum

– bleiben unverrückbar und ordentlich

– spart Reinigungsaufwand und Geld

– stets aufgeräumtes Erscheinungsbild

– sorgen für Platz und halten Fluchtwege frei

– bieten die beste Alternative zu losen Wartesitzmöbeln

Die Möbelpapst GmbH mit Sitz im westlichen Münsterland hat es sich zur Aufgabe gemacht, europaweit das größte Sortiment an Wandsitzen klappbar für Flure und Wartezonen anzubieten und sieht sich dem Ende noch nicht nahe. Stets ist das Team weiterhin auf der Suche.

Der Webshop der Möbelpapst GmbH ist ausgerichtet auf Sitzmöbel für gewerbliche Kunden, Städte und Gemeinden, öffentliche Einrichtungen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen u.v.w.m. Ein großes Thema hierbei ist die Großraumbestuhlung, Saalbestuhlung und Hallenbestuhlung.

Wo sind fest an der Wand montierte Wandklappsitze sinnvoll und von Vorteil?

– in Bahnhöfen und Flughäfen

– in Fluren von öffentlichen Gebäuden

– in Fluren von Krankenhäusern und Kliniken

– in Fluren von Pflegeeinrichtungen wie Pflege- und Altenheime

– in Fluren von Behörden, von Rathaus über Arbeitsamt, bis zu Vollzugsanstalten

– in sämtlichen schmalen Fluren, zwei oder einseitig

– überall dort wo Platz gespart werden muss

und in sehr vielen weiteren Anwendungsbereichen mehr.

Architekten bevorzugt Innenarchitekten dürften begeistert sein, über das ausgesprochen ansprechende Wandklappsitz-Sortiment der Möbelpapst GmbH.

Um die Preise so gering wie möglich zu halten, werden sämtliche Wandsitze der Möbelpapst GmbH zur Selbstmontage geliefert – inklusive Montageanleitung und wahlweise ohne oder mit Montagesets. Gerne beauftragen Kunden auch ein Fachunternehmen vor Ort für die Montage, beispielsweise eine ortsansässige Tischlerei.

Gerne stellt die Möbelpapst GmbH einen Kontakt zu einem Servicedienstleister her.

Weitere Informationen zum gesamten Wandklappsitz-Sortiment unter: https://stuhlpapst.de/kategorie/wandsitze

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Möbelpapst GmbH

Herr Peter Effner

Liebigstraße 14

48712 Gescher

Deutschland

fon ..: 02542 – 95 50 80

web ..: https://stuhlpapst.de/

email : service@stuhlpapst.de

Im Jahr 2025 beliefert die Möbelpapst GmbH bereits seit 19 Jahren gewerbliche Großkunden im B2B, spezialisiert auf Sitzmöbel bevorzugt Großraumbestuhlung, Saal- und Hallenbestuhlung. Das Thema „Fluchtwege freihalten“ hat in Fluren und Wartezonen eine große Bedeutung. Geht es doch letztlich um lebenserhaltende Maßnahmen. Gerade im Gesundheitswesen ein wichtiger Faktor. Mit Wandsitzen der Möbelpapst GmbH werden Sie auf die richtige und sichere Seite gebracht, dank großer Vielfalt und bester Qualität.

