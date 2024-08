Kandima Maldives: Die koole #allesaußernormale Inseldestination ist ein Paradies für weibliche Solo-Reisende

Die Malediven als Destination für Single-Frauen? Mit seinen actiongeladenen Aktivitäten bricht das Kandima Maldives mit dem Klischee der Malediven nur eine Destination für Paare zu sein.

Bei Sportaktivitäten, Workshops, Kursen und vielem mehr kommen Single-Reisende schnell mit Gleichgesinnten ins Gespräch. Und das vielfältige Programm des „Active Lifestyle“-Resort lässt keine Langeweile aufkommen: Ein Potpourri an Kursen von Sportangeboten auch mit Adrenalin Kick wird in und über dem Wasser und an Land angeboten oder einfach Relaxen im Spa.

Im Kandima wird es auch allein nicht langweilig: Vom Schnorcheln oder Tauchen an den Korallenriffen bis zum SUP, Windsurfen oder Glas-Kajaks usw., es gibt endlose Sportoptionen, auch für Beginner. Nur 3 Tage dauert z. B. der Tauchkurs für ein PADI Tauchzertifikat. Sportlich startet der Tag mit einem 3 km Lauf entlang der Resort-Insel. Für die Freunde der Lüfte bietet ein Parasailing-Kurs einen gigantischen Blick auf das Paradies aus der Vogel-Perspektive. High-Speed Fans können mit dem Jet-Ski über das türkise Wasser rasen oder mit dem Seabob unter die Wasseroberfläche gleiten und das marine Leben genießen ohne aufwendiges Unterwasser-Training.

Für Solo-Reisende bietet Kandima aufregende, aber sichere Abenteuer. Beim Nacht-Fischen erleben, wie aufregend angeln unter dem Sternenhimmel sein kann. Bei der Schildkröten Schnorchel-Tour die sanften Tiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachten. Oder man hilft dem Schutz der Ozeane mit der Adoption von Korallen das Korallenriff aufzuforsten. Zum Ausklang eines actionreichen Tages lockt eine Sonnenuntergangs-Tour auf der Kandima Yacht.

Im esKape Spa taucht man in die World Class Wellness Welt mit all seinen Verwöhnprogrammen ein. Ergänzend stärken Sonnenaufgangs-Yoga-Sessions und Meditationen alle Kräfte und Sinne. Im KULA-Kunstatelier kann man alleine oder unter Anleitung seiner Kreativität freien Lauf lassen.

Kulinarische Vielfalt bieten 10 Restaurants und Bars von der asiatischen bis mediterranen Küche, von lokalen maledivischen Spezialitäten bis hin zu vegetarischen und veganen Speisen und mit Barbecue-Spezialitäten lockt das Smoked Restaurant. Ein Hotspot für Solo-Reisende zum Chillen und Tanzen sind auch die „adults only“ Forbidden Bar oder die Breeze Bar. Als eines der größten Insel Resorts auf den Malediven ist Kandima stolz darauf, 7 Tage die Woche ein volles Programm mit Live Bands, Djs und Themenparties zu offerieren.

Safety First: Im Kandima ist unsere Crew speziell darauf trainiert, das sich weibliche Solo-Reisende sich immer sicher und unterstützt fühlen. Die medizinische Station des Kandima und der Zahnarzt Service stehen 24/7 unter deutscher Leitung zur Verfügung. Für Tauch-Enthusiasten ist immer ein versierter Diving Safety Officer und eine Dekompressions-Kammer parat.

Sonderofferte: Noch bis Ende September können Weibliche Solo-Reisende mit einem Rabatt von bis zu 60 % auf alle Zimmer-Typen buchen. Plus 15 % Rabatt auf alle Ausflüge und Wassersportarten und 10 % auf alle Spa-Angebote. Bei Aufenthalten von mehr als 4 Nächten gibt es noch einen 50 % Bonus auf alle Inland Transfers.

Zu den weiteren Angeboten im Kandima einfach hier klicken: Kandima.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kandima Maldives

Frau Annette Zierer

Dhaalu Atoll 1

20066 Kudahuvadhoo

Deutschland

fon ..: 089/35612488

web ..: https://kandima.com/

email : annette.zierer@zierercom.com

Über Kandima Maldives

Dieses erschwingliche Lifestyle Resort punktet durch seine Unkonventionalität und interpretiert die Lebensstile seiner Gäste neu und überraschend. Das Team vom Kandima Maldives ist professionell, verwurzelt, verantwortungsbewusst und doch spielerisch kreativ. Hier geht es um echte Gastfreundschaft mit persönlicher Note und innovative Lösungen, die sich modernster Technik bedienen. Kandima Maldives ist Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resorts und richtet sich an Gäste jeden Alters: Familien, Paare, Freundesgruppen und Hochzeitsreisende. Egal ob man Entspannung, das reine Wasser- und Inselabenteuer, Wellness, Fitness oder einfach nur Familienzeit sucht, dieses Strandresort mit 10 Restaurants und Bars und 264 Studios und Wasser- sowie Strandvillen bietet für jeden etwas. Mit einem der längsten Außenpools der Malediven, Fußball-, Tennis- und Volleyballplätzen, Gym, Aquaholics Watersport und Tauchzentrum, dem Kula Art Studio und vielem mehr, ist das Aktivitätenangebot vielfältig.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Pressekontakt:

ziererCommunications GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

fon ..: +498935612483

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Flossen hoch für den Naturschutz: Nova Maldives feiert den Welttag des Walhais