Kann Plau mit Badewannenrallye und Entchen-Song die NDR Stadtwette gewinnen und Gutes tun?

Ein Tag voller Fantasie, Wasser und Zusammenhalt

Am Samstag, dem 19. Juli 2025, heißt es in Plau am See: Alle Badewannen los! Die charmante Kleinstadt, bekannt für ihre originelle Badewannenrallye, verwandelt sich an diesem Sommertag in ein lebendiges Zentrum für Kreativität, Lebensfreude und gelebte Gemeinschaft. Es entsteht weit mehr als ein Spektakel auf dem Wasser – ein Symbol dafür, was möglich ist, wenn Menschen zusammenrücken, einander vertrauen und den Mut haben, gemeinsam über sich hinauszuwachsen.

Ein Fest beginnt mit einem Willkommen: Damit das Badewannen-Abenteuer bereits bei der Anreise stressfrei beginnt, setzt die Stadt auf ein durchdachtes Park- und Leitsystem. Große Hinweisschilder, engagierte Einweiserinnen sowie ein motiviertes Team aus Bauhof, freiwilligen Helfer*innen und Verwaltung begleiten die Besucher:innen vom Ortseingang bis ans Wasser. Parkplätze gibt es unter anderem in der Quetziner Straße, am Sportplatz Wittstocker Weg oder im Bereich Wallstraße/Metow. Die Innenstadt ist für Autos gesperrt – aber kein Meter geht verloren: Laufwege und Beschilderung führen sicher ans Ziel. Wer mit Bus oder Bahn anreist, kommt nicht nur nachhaltig, sondern auch mitten ins Geschehen. In Plau beginnt das Willkommen lange vor dem Event.

Plau zeigt Flagge – in Schaum und Farbe: Plau am See – das sind 6.000 Seelen, Fachwerkfassaden, Kopfsteinpflaster und ganz viel Herz. Doch an diesem Samstag liegt Magie in der Luft. Sonnencreme trifft auf Fanfaren, zwischen Hafenbecken und Marktplatz erwacht ein bunter Ausnahmezustand. Die berühmte Badewannenrallye 2.0 zieht nicht nur Plauer:innen an, sondern Gäste aus der gesamten Region. Hier geht es nicht um Bestzeiten – sondern um Kreativität, Witz, Mut und das große gemeinsame Erleben.

Wenn Einhörner segeln und Wikinger planschen: Ab 9 Uhr pulsiert die Stadt. Die ersten Takte von „Wochenend und Angerstein“ erklingen aus den NDR-Lautsprechern, Kinder flitzen mit Matrosenmützen durch die Gassen, während Eltern Slush-Eis balancieren und Selfies schießen. Um 11 Uhr öffnet die Genussmeile – mit regionalen Köstlichkeiten, handgemachten Produkten und echtem Plauer Charme.

Punkt 13 Uhr liegt die Elde still. Ein Moment der Spannung – dann fällt der Startschuss. Eine Wanne in Einhorn-Optik schiebt sich glitzernd und dampfend aufs Wasser, gefolgt vom Wikingerboot mit Riesengummiente, einem fahrbaren Whirlpool samt Cocktailservice und einer Piratenwanne mit Nebelmaschine. Es wird gelacht, gejubelt, gefilmt. Denn hier gewinnt nicht Geschwindigkeit – sondern Herzblut, Idee und Freude. Die Jury bewertet nicht PS, sondern Poesie.

Geschichten, die das Wasser trägt: Jede Wanne erzählt ihre Geschichte. Der Berufsschweißer, der seit 15 Jahren seine alte Zinkwanne liebevoll aufrüstet. Die Schüler:innen aus Lübz, die ihren Werkunterricht in ein schwimmendes Bananenboot verwandeln. Nachbarn, die sich beim Basteln kennenlernen und am Ende gemeinsam ins Ziel paddeln. Die Rallye ist nicht nur ein Rennen – sie ist ein Fest der Gemeinschaft, greifbar und voller echter Begegnung.

Und dann kommt die Stadtaufgabe

Gegen 16 Uhr verlagert sich das Geschehen auf den Marktplatz. Die Bühne steht bereit für Musik – und für den großen Moment: die NDR MV Stadtaufgabe. Plau stellt sich der Herausforderung mit Humor und Hingabe: Mindestens 50 Menschen in schriller Badekleidung tanzen ein Ballett um eine bunt geschmückte Badewanne, begleitet vom legendären Quietsche-Entchen-Song aus der Sesamstraße.

Was folgt, ist ein Bild für die Götter: Schwimmflügel, Flamingo-Bademäntel, Bademützen, Schnorchelmasken und jede Menge Entchen im Takt. Es wird getanzt, gewatschelt und gelacht – so schräg wie schön. Ziel der Aktion: 1.000 Euro / Mecklenburg-Vorpommern für den guten Zweck. Doch noch viel wertvoller ist das, was in diesen Minuten entsteht: ein Gefühl von Zugehörigkeit. Aus einem bunten Haufen wird ein „Wir“.

Vom Wellenritt zur Welle der Emotionen: Am Abend liegt goldenes Licht über der Stadt. Die Musik wird lauter, die Schritte auf dem Kopfsteinpflaster weicher. DJ Pascal legt auf, Liveacts bringen die Menge zum Tanzen. Kinder schlafen in Hängematten, Eltern tanzen barfuß. Aus der Rallye ist ein Begegnungsfest geworden – das Plau von seiner schönsten Seite zeigt: offen, herzlich, lebendig.

Der Hashtag, der bleibt: #badewannenrally: Die Nacht vergeht, aber das Gefühl bleibt. In den sozialen Medien überschlagen sich die Beiträge unter dem Hashtag #badewannenrally. Fotos werden geteilt, Anekdoten erzählt, Dankbarkeit formuliert. Die Stadt hat nicht nur eine Rallye veranstaltet – sie hat ein Gefühl geschaffen. Ein kollektives Erlebnis, das man nicht kaufen, aber miteinander gestalten kann.

Plau hat bewiesen: Regionalheld*innen tragen Bademantel: Der 19. Juli 2025 geht nicht als gewöhnlicher Sommertag in Erinnerung. Sondern als jener Moment, an dem Plau gezeigt hat, wie lebendig Regionalität sein kann. Mit Schaum, mit Seele, mit Sinn. Plau feiert nicht sich selbst – Plau feiert das Miteinander. Und genau deshalb ist diese Stadt ein echter Regionalheld®.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MiU24® KG | Hybrid.Service.WholeSale.

Herr Jürgen La-Greca

Heinrichsplatz 10

38350 Helmstedt

Deutschland

fon ..: 053515322584

web ..: https://www.miu24.com

email : info@miu24.com

Regionalheld® – eine Marke der MiU24 KG – geht im November 2025 an den Start und setzt ein starkes Zeichen für die Verbindung von Wirtschaft, Menschlichkeit und regionalem Gemeinsinn.

Regionalheld® ist mehr als eine Auszeichnung – es ist eine Haltung. Eine Wertschätzung für all jene, die mit Herz, Verstand und Verantwortung ihre Region gestalten. Ob durch ehrliche Produkte, soziale Dienstleistungen, nachhaltiges Unternehmertum oder kulturelles Engagement: Gesucht werden die besten Heldinnen und Helden unserer Zeit – direkt aus der Mitte unserer Gesellschaft. Mit Regionalheld® bringt die MiU24 KG Menschen zusammen, die nicht auf den großen Auftritt setzen, sondern auf echte Wirkung vor Ort. Das Label würdigt regionale Leistungen, macht sie sichtbar und stärkt zugleich lokale Strukturen. Denn Heldentum zeigt sich heute nicht im Scheinwerferlicht, sondern im täglichen Einsatz für das Gemeinwohl.

Ab November 2025 können sich Einzelpersonen, Unternehmen, Initiativen oder auch ganze Projekte bewerben – oder von anderen vorgeschlagen werden. Eine unabhängige Auswahlkommission prüft die Einreichungen nach klaren Kriterien: Regionalität, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Mehrwert. Regionalheld® verbindet Menschen, Wirtschaft und Soziales – und gibt denen eine Bühne, die unsere Gesellschaft wirklich tragen. Ob Landwirtin, Pflegekraft, Dorfladen, Sozialprojekt, Handwerksbetrieb oder Familienunternehmen: Wer Haltung zeigt, wird hier sichtbar. Werde ein Regionalheld®. Eine Initiative der MiU24 KG – für eine Zukunft, die sich auf Werte stützt.

Pressekontakt:

MiU24® KG | Hybrid.Service.WholeSale.

Herr Jürgen La-Greca

Heinrichsplatz 10

38350 Helmstedt

fon ..: 053515322584

email : info@miu24.com

