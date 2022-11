Karatas Consulting lebt es vor

(Neuwied) – Cüneyt Karatas leistet mit seinem Expertenteam tatkräftige Unterstützung, um das betreute Unternehmen als Arbeitgeber zu positionieren

Karatas Consulting setzt für den Aufbau einer effizienten und planbaren Mitarbeitergewinnung im Unternehmen auf drei Schritte. Der erste Schritt stellt die Analysephase dar. Nachdem ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch vereinbart wurde, wird in diesem Gespräch die aktuelle Situation analysiert und geprüft, ob das Unternehmen für eine Zusammenarbeit geeignet ist. Folgend wird insbesondere analysiert, welche Aufgaben der Geschäftsführer tagtäglich übernimmt, um herauszufinden, welche davon an andere Mitarbeiter abgegeben werden können. In dem folgenden kostenlosen Strategiegespräch wird die ausgearbeitete Strategie vorgestellt und gezeigt, wie mithilfe dieser planbar Wunschmitarbeiter gewonnen werden können.

Im zweiten Schritt wird das Mitarbeiterteam des Unternehmens strukturiert, wobei insbesondere darauf geachtet wird, die Stärken des Teams weiter zu stärken, damit dieses den Geschäftsführer gezielt entlasten kann. Der dritte Schritt ist der Start der Mitarbeitergewinnung. Neben der strategischen Suche nach Mitarbeitern, die angesichts der konkret vorliegenden Probleme tatsächlich benötigt werden – beispielsweise benötigt ein Unternehmen, in dem der Geschäftsführer täglich hunderte E-Mails beantwortet oder selbst Rechnungen schreibt, neue Mitarbeiter in Team-Assistenz und Buchhaltung – geht es hier insbesondere um die Positionierung als attraktiver Arbeitgeber, um qualifizierte Fachkräfte zu erreichen, sowie den Aufbau eines nachhaltigen Recruitings. Cüneyt Karatas leistet mit seinem Expertenteam tatkräftige Unterstützung, um das betreute Unternehmen als Arbeitgeber zu positionieren, bei dem Menschen gerne arbeiten möchten.

Darüber hinaus hat Cüneyt Karatas sein Know-how aus der Tätigkeit bei Karatas Consulting in einem Mitarbeiter-Buch mit dem Titel „Mitarbeiter finden, einarbeiten & führen“ zusammengefasst. Gegen eine Versandpauschale ist das Buch kostenfrei im Onlineshop erhältlich.

Das Mitarbeiter-Buch ist vor allem für Geschäftsführer gedacht, die gerne Fachkräfte für ihr Unternehmen gewinnen möchten, aber die notwendigen Strategien modernen Recruitings insbesondere über soziale Netzwerke im Internet nicht kennen. Zudem geht es darum, wie man sich als Arbeitgeber derart vorteilhaft positioniert, dass sich selbst Kandidaten, die bereits einen Job haben, zu einem Wechsel entschließen. Tatsächlich stehen nämlich durchschnittlich 40 Prozent aller Arbeitnehmer einem Jobwechsel offen gegenüber, sofern die Bedingungen dafür beim neuen Arbeitgeber stimmen. Als wichtige Stellschrauben für Unternehmen, die Mitarbeiter gewinnen möchten, gelten eine große Reichweite im Netz gepaart mit einer authentischen und klugen Vermarktung sowie das Recruiting über soziale Medien. Das Mitarbeiter-Buch zeigt daher auf 182 Seiten, wie man eine nachhaltig starke Arbeitgebermarke mit konkreten Alleinstellungsmerkmalen aufbaut, um neue Mitarbeiter förmlich „anzuziehen“ und auch die vorhandenen Mitarbeiter stärker zu binden.

Mit dem eigens entwickelten „Karatas Konzept“ unterstützt Karatas Consulting Geschäftsführer dabei, sich aus dem Tagesgeschäft weitestgehend zurückzuziehen, um ihre Ressourcen für neue Ideen und die strategische Unternehmensentwicklung einsetzen zu können. Vor allem eine effiziente und planbare Mitarbeitergewinnung kann zeitliche Ressourcen in der Geschäftsführung freisetzen. Weitere Tipps rund um die Positionierung als starke Arbeitgebermarke, Social Recruiting und Onboarding sind im Mitarbeiter-Buch von Cüneyt Karatas zu finden.

