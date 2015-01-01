  • Kassensysteme für die Gastronomie: Effizienz als Schlüssel zum Erfolg

    Effizienz trifft Service: Moderne Kassensysteme von REA Card beschleunigen Abläufe, vernetzen Bestellungen und entlasten Teams – für mehr Übersicht und zufriedene Gäste im Gastronomiealltag.

    BildIn der Gastronomie zählt jede Sekunde. Bestellungen müssen schnell aufgenommen, korrekt weitergeleitet und zuverlässig abgerechnet werden – besonders in Stoßzeiten. Moderne Kassensysteme wie die Lösungen von REA Card sind dabei weit mehr als reine Abrechnungslösungen: Sie bilden das digitale Herzstück eines reibungslosen Betriebs.
    Intuitive Bedienoberflächen ermöglichen schnelles Bonieren, während Funktionen wie Tischverwaltung, Rechnungsaufteilung oder Umbuchungen den Service flexibel gestalten. In Kombination mit mobilen Terminals können Bestellungen direkt am Tisch erfasst und ohne Umwege an Küche oder Bar übermittelt werden – ein klarer Vorteil für Effizienz und Servicequalität.
    Auch Take-away und Lieferdienste lassen sich mit den passenden Systemen optimal abbilden. Die REA S5 Kassensoftware sorgt dafür, dass Bestellungen aus verschiedenen Kanälen zentral zusammenlaufen und übersichtlich gesteuert werden können. Gleichzeitig erfüllen die Systeme alle wichtigen gesetzlichen Anforderungen wie GoBD-Konformität und TSE-Integration.
    Je nach Betrieb bieten sich unterschiedliche Lösungen an: Für Foodtrucks, Imbisse oder Cafés mit hohem To-go-Anteil empfiehlt sich beispielsweise eine mobile All-in-One-Kasse wie die REA K19. Klassische Restaurants profitieren von einer leistungsstarken Hauptkasse wie der REA K22, während Bars und Bistros mit der kompakten REA K17 schnelle Abläufe am Tresen sicherstellen können. Für größere Betriebe stehen zudem skalierbare Kassensysteme zur Verfügung, die auch komplexe Anforderungen zuverlässig abdecken.
    Auch softwareseitig existieren flexible Optionen – von der Einstiegslösung bis hin zu umfangreichen Varianten mit Zusatzfunktionen wie Lagerverwaltung oder Cloud-Anbindung.
    Fest steht: Mit den passenden Kassensystemen lassen sich Prozesse optimieren, Mitarbeiter entlasten und Gäste noch besser bedienen. Eine individuelle Beratung hilft dabei, die optimale Lösung für den eigenen Betrieb zu finden.
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    Frau Larissa Feldmann
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    REA Card zählt zu den führenden Anbietern innovativer Zahlungs- und Kassensysteme. Seit 1988 entwickelt und vertreibt das Unternehmen zuverlässige EC-Terminals, moderne Kassenlösungen und leistungsstarke Software für diverse Branchen – stets mit dem Anspruch an höchste Qualität, Sicherheit und persönlichen Service. Als familiengeführtes Unternehmen legt REA Card besonderen Wert auf langfristige Partnerschaften und individuelle Betreuung seiner Kunden.

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