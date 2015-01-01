  • SoftPOS: Die flexible Zukunft des Bezahlens für Handel und Dienstleistung

    SoftPOS vereinfacht Zahlungsprozesse: Mobile Kartenzahlung, schnell, sicher und überall einsetzbar.

    BildBargeldloses und kontaktloses Bezahlen ist heute fester Bestandteil des Alltags. Kunden erwarten schnelle, sichere und unkomplizierte Zahlungsprozesse – unabhängig davon, ob sie im Geschäft, in der Gastronomie oder mobil unterwegs sind. Genau hier setzt SoftPOS an: eine innovative Technologie, die Smartphones, Tablets oder Android-basierte Kassensysteme in vollwertige Kartenterminals verwandelt.
    SoftPOS ermöglicht es Händlern und Dienstleistern, Zahlungen direkt über eine App abzuwickeln. Die Funktionsweise ist dabei denkbar einfach: Betrag eingeben, Kunde hält Karte oder Smartphone an das Gerät, die Daten werden verschlüsselt übertragen und die Zahlung in Sekunden autorisiert. Bei Bedarf erfolgt die PIN-Eingabe sicher direkt auf dem Display.
    Die Vorteile sind eindeutig: Unternehmen sparen Kosten für die Anschaffung klassischer Terminals, reduzieren Geräteaufwand und gewinnen gleichzeitig maximale Flexibilität. Zahlungen können überall angenommen werden – am Verkaufstresen, am Tisch, beim Kunden vor Ort oder auf Events. Das beschleunigt Abläufe, reduziert Wartezeiten und verbessert das Kundenerlebnis.
    Auch für Kunden bietet SoftPOS klare Pluspunkte: kontaktloses Bezahlen ist schnell, bequem und sicher. Moderne Verschlüsselungstechnologien und hohe Sicherheitsstandards gewährleisten dabei den Schutz sensibler Zahlungsdaten.
    Besonders geeignet ist SoftPOS für Branchen mit hohem Mobilitätsbedarf, darunter Einzelhandel, Gastronomie, Handwerksbetriebe oder Lieferdienste. Ebenso profitieren temporäre Verkaufsflächen wie Märkte, Messen oder Pop-up-Stores von der flexiblen Lösung.
    Mit Blick auf die Zukunft gewinnt SoftPOS weiter an Bedeutung. Gerade für kleine Unternehmen und Start-ups bietet die Technologie eine attraktive Möglichkeit, Zahlungsprozesse effizient und kostensparend zu gestalten.
    Insgesamt ist SoftPOS eine moderne, flexible Alternative zum klassischen Kartenterminal und ermöglicht Unternehmen, Zahlungen einfacher, mobiler und wirtschaftlicher abzuwickeln – ohne Kompromisse bei Sicherheit und Komfort. Dennoch lässt sich keine pauschale Empfehlung aussprechen, da je nach Einsatzszenario und individuellen Anforderungen auch ein klassisches mobiles Kartenterminal oder Kassensystem die sinnvollere Lösung sein kann.

    Hier geht´s zum Artikel: SoftPOS einfach erklärt: Vorteile, Funktionen und Einsatzbereiche – REA Card

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