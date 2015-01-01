  • Kassensysteme für Friseure: Funktionen, gesetzliche Pflichten und Auswahlkriterien für Salons

    Von Terminverwaltung bis Bezahlung. Moderne Kassensysteme erleichtern den Salonalltag. Der Beitrag erklärt die wichtigsten Kriterien für Friseursalons.

    BildVolle Terminkalender, spontane Produktverkäufe und unterschiedliche Zahlungsarten gehören zum Alltag in Friseursalons. Während Kunden einen schnellen Service erwarten, müssen Saloninhaber gleichzeitig den Überblick über Umsätze, Gutscheine und Kundendaten behalten. Genau hier entscheidet die Wahl des richtigen Kassensystems darüber, ob Abläufe reibungslos funktionieren oder unnötig Zeit und Nerven kosten.

    Für viele Betriebe stellt sich daher die Frage: Welche Funktionen sind wirklich wichtig und worauf sollte bei der Auswahl eines Kassensystems geachtet werden? Wer ausschließlich auf den Preis schaut, riskiert später Mehraufwand im täglichen Betrieb. Entscheidend ist vielmehr, dass die Lösung zu den Arbeitsabläufen des Salons passt und sowohl Mitarbeiter als auch Kunden optimal unterstützt.

    Besondere Bedeutung haben die gesetzlichen Vorgaben rund um die Kassenführung. Elektronische Kassensysteme müssen die Anforderungen der Kassensicherungsverordnung erfüllen und mit einer Technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) arbeiten. Zudem müssen Belege ordnungsgemäß ausgegeben, Daten unveränderbar gespeichert und bei Prüfungen in der vorgeschriebenen Struktur bereitgestellt werden können. Wer diese Pflichten vernachlässigt, riskiert Beanstandungen bei Kassen-Nachschauen oder Betriebsprüfungen.

    Auch Gutscheine stellen viele Salons vor Herausforderungen. Wertgutscheine, Einzweck- und Mehrzweck-Gutscheine unterscheiden sich steuerlich voneinander und sollten im Kassensystem entsprechend getrennt erfasst werden. Eine saubere Abbildung verhindert Fehler bei Umsatzsteuer und dem Tagesabschluss.

    Darüber hinaus spielt der Datenschutz eine wichtige Rolle. Digitale Kundenkarteien mit Farbrezepturen, Terminverläufen oder Vorlieben bieten einen hohen Mehrwert, müssen jedoch DSGVO-konform geführt werden. Transparente Informationen zur Datennutzung und klare Prozesse sind dabei unverzichtbar.

    Bei der Auswahl eines Friseur-Kassensystems sollten Betreiber deshalb nicht nur auf die monatlichen Kosten achten. Entscheidend sind eine passende Einrichtung, Schulungen für das Team, die Integration von Kartenterminals sowie die Unterstützung bei Melde- und Dokumentationspflichten. Ein professionell eingerichtetes System spart langfristig Zeit, reduziert Fehler und sorgt für mehr Sicherheit im täglichen Geschäftsbetrieb.

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