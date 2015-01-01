Keine Zeit – die größte Lüge! Aufbruch zu mir: Lektüre, die Frauen Mut macht. Weg von FOMO – Hin zu SLOW

Für alle die spüren, dass Veränderung und Sinnsuche genau dort beginnen, wo wir endlich langsamer werden. Lesestoff, der brennende Fragen stellt und zu eigenen, individuellen Antworten führt.

Willst du weiter im Alltag feststecken, oder anfangen, dich selbst wieder zu spüren? Reiseschriftstellerin Petra Lupp nimmt dich mit nach Südostasien zu Selbstfürsorge und Neuorientierung. Loslassen alter Rollen und Erwartungen. Die Kraft von Freiheit und Eigenverantwortung. Innere Heilung und mentale Gesundheit. Während Erschöpfungszustände, Mental Load und reines Funktionieren für Frauen im mittleren Alter zum dramatischen Normalzustand gehören, widmet sich die Autorin reflektierend und lösungsorientiert ihrer eigenen, bewegten Lebensgeschichte.

„Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt!“ Mit diesem Zitat von Ernst Ferstl machte sie sich Anfang des Jahres 2025 rar und drückte die Stopptaste.

Das Plus an Ehrlichkeit und Authentizität: Statt fiktiver Geschichte in Romanform mit erfundenen Protagonisten schreibt sie in gewohnt flotter wie emotionaler Art mitten aus ihrem unkonventionellen Leben. Praxis statt Theorie. Echte Emotionen, bleibende Begegnungen und ehrliche Erkenntnisse einer 55jährigen Frau, Unternehmerin und Mutter, die nach zwei gesundheitlichen Schicksalsschlägen immer wieder aufstand, um das Leben zu meistern. Bis ein erneuter Knockout sie gnadenlos von 100 auf 0 katapultiert. Den Rollator am Krankenhausbett, die Schnabeltasse auf dem Nachtisch. Sie habe immerhin Glück gehabt – mal wieder. Doch wie lange und wie oft noch wird sie von der Schippe springen können?

Aufbruch zu mir – Ein Sabbatical in Südostasien und der Mut zur Veränderung

Eine Lektüre, die auf sympathische wie tiefgründige Weise zum Nachdenken über das eigene Leben anregt. Ein Buch, das brennende Fragen stellt und bei Lesenden zu eigenen, individuellen Antworten führt. Für alle die spüren, dass Veränderung und Sinnsuche manchmal genau dort beginnen, wo wir endlich langsamer werden.

Motivierender Lesestoff über

* Selbstfürsorge jenseits von Modetrends und Egoismus

* Loslassen alter Rollen und Erwartungen

* Die Kraft von Freiheit und Eigenverantwortung

* Innere Heilung und mentale Gesundheit

* Die Wahrnehmung eigener Emotionen

* Chillout vor Burnout

* Neue Energie durch gelebte Träume

* Achtsames Reisen und bewusstes Leben

* Umsteigen statt Aussteigen

* Den Mut, endlich den eigenen Weg zu gehen

Aufbruch zu mir

Ein Sabbatical in Südostasien und der Mut zur Veränderung

Petra Lupp, Reiseschriftstellerin und Achtsamkeitsmentorin

274 Seiten

ISBN Taschenbuch 978-3982878706

ISBN E-Book 978-3982878713

https://www.amazon.de/Aufbruch-mir-Sabbatical-S%C3%BCdostasien-Ver%C3%A4nderung/dp/3982878705/ref=tmm_pap_swatch_0

Ab sofort als Taschenbuch und E-Book auf Amazon, inklusive ausführlicher Leseprobe.

Von Frau zu Frau. Mitten aus dem Leben. Zum Mitreisen, Schmökern, Nachahmen und inspirieren lassen. Für Fans von erzählender Sachliteratur, in der auf unterschiedlichen Ebenen Reiseberichte, Autobiografie, Selbstfürsorge und persönliche Weiterentwicklung verknüpft sind. Denn jeder Tag birgt die Chance, alles anders zu machen.

Ganz nach dem Lebensmotto der Autorin:

Lebe deine Freiheit, egal was andere denken oder sagen.

_Aufbruch zu mir_ ist nach dem Debüt „Die Magie des ANDERSSEINS – Wie ich in Sumatra meine Freiheit fand“ das zweite Buch im Genre zeitgenössischer Lifestyle-Literatur.

Beide Bücher sind unabhängig voneinander lesbar und zugleich Teil einer miteinander verbundenen Reiseerzählung. Der dritte Band erscheint im Winter 2026, basierend auf ihrer Plan B Tour durch Panama.

Worte und Geschichten begleiten Petra Lupp seit vielen Jahren. Mit Gründung ihrer eigenen PR- und Marketingagentur im Jahr 2001 veröffentlichte sie über zwei Jahrzehnte Reisereportagen in Magazinen und entwickelte sich parallel zur Autorin mehrerer Reise- und Sachbücher.

Mit „Europa mit dem Wohnmobil“ begann 2015 ihre Autorinnenreise im Buchmarkt. Im März 2026 erreichte sie mit ihren Büchern den Meilenstein von 100.000 verkauften Exemplaren

Petra Lupp, Jahrgang 1969, lebt zeitweise in Spanien, reist durch die Welt und ist seit über einem Jahrzehnt als Reisejournalistin und ortsunabhängige PR-Managerin mit dem Wohnmobil in Europa unterwegs.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Petra Lupp

Petra Lupp

Pfarrer-Brantzen-Straße 132

55122 Mainz

Deutschland

fon ..: +491787221711

web ..: https://petralupp.com/

email : info@petra-lupp.com

Vita Autorin + Reiseschriftstellerin Petra Lupp:

Petra Lupp schreibt über Reisen, Begegnungen und bewusste Neuanfänge. In ihren Geschichten geht es um die Kunst, in einer lauten Welt wieder bei sich selbst anzukommen.

Als Reiseschriftstellerin und Qigong-Trainerin baut sie Brücken zwischen Selbstfürsorge für Frauen, bewusstem Reisen, Leben im Ausland, innerer Einkehr, Selbstfindung und Veränderung.

Ihr persönliches Markenzeichen #wortewertewandel veranschaulicht echte Momente, ehrliche Gefühle, authentische Begegnungen und erlebte Reisen. Sie schreibt über Umsteigen statt Aussteigen, Erfolge und Niederlagen, Klarheit, Achtsamkeit und Transformation. Erlebnisse und Erkenntnisse, die inspirieren und mitnehmen.

Petra Lupp, Jahrgang 1969, lebt zeitweise in Spanien, reist durch die Welt und ist mit dem Wohnmobil in Europa unterwegs. Seit 2024 widmet sie sich verstärkt der erzählenden Sachliteratur mit Reiseberichten, Autobiografie und persönlicher Weiterentwicklung.

Ihr Lebensmotto: „Lebe deine Freiheit, egal was andere denken oder sagen.“

In „Aufbruch zu mir – Ein Sabbatical in Südostasien und der Mut zur Veränderung“ verbindet Petra Lupp persönliche Erfahrungen mit Impulsen aus ihrem unkonventionellen Leben.

Bereits mit ihrem Debüt „Die Magie des ANDERSSEINS – Wie ich in Sumatra meine Freiheit fand“ begann sie, Reiseberichte mit autobiografischen Elementen und persönlicher Weiterentwicklung zu verweben.

Beide Bücher sind unabhängig voneinander lesbar und zugleich Teil einer miteinander verbundenen Reiseerzählung. Der dritte Band erscheint im Winter 2026, basierend auf ihrer Plan B Tour durch Panama.

Worte und Geschichten begleiten Petra Lupp seit vielen Jahren. Mit Gründung ihrer eigenen PR- und Marketingagentur im Jahr 2001 veröffentlichte sie über zwei Jahrzehnte Reisereportagen in Magazinen und entwickelte sich parallel zur Autorin mehrerer Reise- und Sachbücher.

Mit „Europa mit dem Wohnmobil“ begann 2015 ihre Autorinnenreise im Buchmarkt. Im März 2026 erreichte sie mit ihren Büchern den Meilenstein von 100.000 verkauften Exemplaren.

Pressekontakt:

Petra Lupp

Frau Petra Lupp

Pfarrer-Brantzen-Straße 132

55122 Mainz

fon ..: +491787221711

email : info@petra-lupp.com

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