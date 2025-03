Keine Zukunft ohne Polymetalle

Manchmal sind Projekte so beeindruckend, dass das Unternehmen seinen Namen ändert. Aus Power Nickel wurde Power Metallic Mines

Das NISK-Projekt von Power Metallic Mines (ISIN: CA73929R1055; WKN: A40S32) in Quebec hat das Zeug ein polymetallischer Supergigant zu werden. Der neue Firmenname spiegelt dies wider. Bisherige Kupfer-, Platin- und Palladiumanalysen sind äußerst beeindruckend. Daneben enthält NISK hochwertige Vorkommen an Nickel, Kobalt, Gold und Silber. Hunderte von Bohrmetern und Analysen haben dies gezeigt. Gelegen ist das Projekt nahe der Stadt Nemaska in Quebec, in einer der besten Bergbauregionen, die es gibt und es glänzt mit einer geringen Mineraltiefe. Das NISK-Projekt weist eine relativ flache Topographie mit wenigen niedrigen Hügeln auf. Die NISK-Lagerstätte liegt rund 300 Meter über dem Meeresspiegel mit einer dünnen Deckschicht, die vor allem aus Geschiebelehm besteht. Ein Flughafen, die Autobahn und ein Umspannwerk, das für kohlenstoffarmen und günstigen Strom aus Wasserkraft sorgt, sind in nächster Nähe. Damit steht das NISK-Projekt für eine umweltfreundliche Quelle für Batteriemetalle und kritische Mineralien und kann sich zu Kanadas erster kohlenstoffneutralen Nickelmine entwickeln. Insgesamt besteht das Projekt aus 90 Claims mit knapp 4.600 Hektar.

Begonnen hat die Reise am 1. Februar 2021, als Power Metallic Mines (damals noch Power Nickel) den Erwerb einer Option zum Erwerb von bis zu 80 Prozent des NISK-Projektes abschloss. Dieses umfasst eine große Landposition (20 Kilometer Streichlänge) mit vielen sehr hochgradigen Abschnitten. Power Metallic besitzt also nun 80 Prozent und ist Betreiber von NISK. Wie gut das Projekt ist und wie erfolgreich bisher Power Metallic Mines war, zeigt sich nicht nur in Bohrergebnissen, sondern auch darin, dass die Gesellschaft 2024 als eines der 50 besten Unternehmen des Jahres an der TSX Venture Exchange anerkannt wurde. Genau gesagt, wurde es als bestes Bergbauunternehmen und insgesamt als Viertplatzierter mit einer Kurssteigerung von 365 Prozent in 2024 eingestuft.

Besonders hervorzuheben beim NISK-Projekt ist die Entdeckungszone Nisk und die Lion Zone. Power Metallic Mines verdoppelt nun die Explorationsprogramme, um die historische hochgradige Nickel- Kupfer-PGM-Mineralisierung erweitern zu können. An die Lion Zone angrenzende potenzielle Mineralvorkommen werden erkundet, um weitere polymetallische Lagerstätten zu identifizieren. Als voll finanziertes Unternehmen könnte Power Metallic Mines mit dem NISK-Projekt ein großer Wurf gelingen. Weitere bedeutende Landpakete in British Columbia und in Chile hat Power Metallic Mines im Wege einer strategischen Umstrukturierung an Chilean Metals ausgegliedert. Damit erhielten Power Nickel-Aktionäre eine Beteiligung an zwei separaten Unternehmen und Power Metallic Mines kann sich ganz dem NISK-Projekt widmen.

Nickel, Kupfer, PGM-Metalle sowie Gold und Silber gehören zu den Metallen, die die fortschreitende Technologisierung der Welt dringend braucht. Die Weltbevölkerung wächst, ebenso der Strombedarf (Rechenzentren, künstliche Intelligenz) und auch die erneuerbaren Energien, damit auch die Nachfrage nach Stromspeichern. Dies alles erfordert große Mengen an Batterierohstoffen, an Kupfer und Nickel. Platin und Palladium werden in Hybridfahrzeugen verbaut, da diese einen Katalysator benötigen. Motoren mit Brennstoffzellen und mit Wasserstoff betrieben, verschlingen Platin. Vor allem Brennstoff-Lkws könnten Klimazielen helfen. Auch Industriebereiche wie die Wärmeversorgung oder der Stahlsektor könnten in der Zukunft von der Wasserstofftechnologie profitieren. Kupfer wird in Elektrofahrzeugen etwa viermal so viel gebraucht als in herkömmlichen Verbrennern. Und Kobalt ist ein wichtiger Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien, die sich in Stromspeichern und in immer mehr tragbaren Geräten finden. An dieser Entwicklung können risikobereite Anleger mit der Power Metallic Mines-Aktie (ISIN: CA73929R1055; WKN: A40S32) teilhaben. Das Chance-Risiko-Verhältnis sieht zumindest sehr gut aus.

