Kerstin Kerner besingt ihren Traum vom Sommer

Die zweite Single der Sängerin

Kerstin Kerner aus Petersberg bei Halle hat als Musiklehrerin jahrelange Erfahrung als Sängerin und musikalisch Tätige. Insbesondere bringt sie Kindern die Freude an Musik und am Musizieren nahe. Gerade noch rechtzeitig zur Urlaubssaison veröffentlicht die Sängerin mit Ihrem neuen Song „Mein Traum vom Sommer“ einen flott-tanzbaren Schlagertitel.

Mit „Wieder Spüren“ hatte sie sich vor ziemlich genau einem Jahr zusammen mit ihrem Produzenten Gottfried Koch den langgehegten Wunsch nach einem eigenen Song und einer Karriere als Künstlerin erfüllt. Der Erfolg dieses Liedes übertraf alle Erwartungen, und so konnte sich Kerstin Kerner eine nun bereits gefestigte Fan-Base erschließen. Dann ging es mit dem Pop-Schlager „Komm und bleib bei mir“ weiter. Der Titel ging auf Nr.1 in diversen Hörercharts und ist auch aktuell noch gut platziert. Bei „Mein Traum vom Sommer“, textlich und musikalisch wieder von Gottfried Koch ersonnen und produziert, geht es um die perfekte Urlaubszeit wie wir sie wohl am schönsten in unserer Phantasie erleben. Aber warum sollen unsere Träume nicht auch einmal wahr werden können…

Als Veröffentlichungstermin ist der 14. Juni 24 vorgesehen. Dann wird „Mein Traum vom Sommer“ auf allen Portalen stream- und downloadbar sein. Eine besondere Perle im Feriengepäck aller Fans von Kerstin Kerner und aller Schlagerfreunde…

KERSTIN KERNER: „Mein Traum vom Sommer“

Label: CARMINA RECORDS LC 08112

ISRC: DEAR42459792

EAN: 4067248673461

Musik und Text: Gottfried Koch

Producer: Gottfried Koch

Verlag: CARMINA PUBLISHING

Copyright: © 2024 CARMINA RECORDS

CARMINA RECORDS a Division of A-STREET MEDIA

Gottfried Koch, Op’n Hesel 13. D-22397 Hamburg

040 65056424 mail@carmina-records.com

www.carmina-records.com

Mehr Infos zur Sängerin gibt es im Internet bei Kerstin

