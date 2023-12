Das neue Lied von Kerstin Kerner – Komm und bleib bei mir

Die zweite Produktion der Sängerin

Kerstin Kerner aus Petersberg bei Halle hat als Musiklehrerin jahrelange Erfahrung als Sängerin und musikalisch Tätige. Insbesondere bringt sie Kindern die Freude an Musik und am Musizieren nahe. Mit „Wieder Spüren“ hat sie sich zusammen mit ihrem Produzenten Gottfried Koch den langgehegten Wunsch nach einem eigenen Song und einer Karriere als Sängerin erfüllt. Der Erfolg dieses Liedes übertraf alle Erwartungen. So konnte sich der Titel in mehreren Radio-Charts auf ersten Plätzen etablieren und Kerstin Kerner eine bereits gefestigte Fan-Base erschließen.

Jetzt geht es mit dem Pop-Schlager „Komm und bleib bei mir“ weiter und die Sängerin zeigt darin die rhythmisch-tanzbaren Facetten ihres Repertoires. Hier geht es um die romantische Situation in der Hoffnung zur Gewissheit wird – textlich und musikalisch wieder von Gottfried Koch ersonnen und produziert. Als Veröffentlichungstermin ist der 6. Dezember ’23 vorgesehen. Dann wird „Komm und bleib bei mir“ auf allen Portalen stream- und downloadbar sein. Ein besonderes Schmankerl im Nikolaus-Stiefel aller Fans von Kerstin Kerner und aller Schlagerfreunde…

KERSTIN KERNER – Komm und bleib bei mir

Label: CARMINA RECORDS LC 08112

ISRC: DE1JN2355983

EAN: 4067248803578

Musik: Gottfried Koch, Text: Gottfried Koch

Producer: Gottfried Koch

Verlag: CARMINA PUBLISHING

Copyright: © 2023 CARMINA RECORDS

Quelle: Carmina Records

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Lifespin startet Therapeutisches Drug Monitoring von Anti-Infektiva Eine essenzielle Verbindung – Die Darm-Hirn-Achse