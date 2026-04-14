Kessie kommt mit ihrer 2. Single Auskopplung „Sommerlicht“

Der Vorbote zum kommendem Album

Das Album überzeugt mit lebendigen Beats, modernen Klängen und einer mitreißenden Leichtigkeit, die sofort ins Ohr gehen.

Mit ihrem 5. Album zeigt Kessie eindrucksvoll, dass Schlager jung, modern und absolut tanzbar sein kann. Das Album verbindet zeitgemäßen Sound mit ehrlichen Emotionen und Unterstreicht Kessies musikalische Handschrift.

Die Gebürtige Sulingerin ist im Schlagerbereich längst keine Unbekannte. Mit zahlreichen Radioeinsätzen sowie Platzierungen in verschiedenen Schlagercharts hat sie sich fest etabliert.

Eine Reise durch moderne Schlager, die Lust auf mehr macht. Lasst den Schlager Leben!

Kessie – Sommerlicht

Komponistin: Kerstin Reimers

Text: Kerstin Reimers

Länge: 3:00 Minuten

Label: RecordsDK

Veröffentlichungsdatum: 14.04.2026

Quelle: Büro Kessie / Kerstin Reimers

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