  • Kessie kommt mit ihrer 2. Single Auskopplung „Sommerlicht“

    Der Vorbote zum kommendem Album

    BildDas Album überzeugt mit lebendigen Beats, modernen Klängen und einer mitreißenden Leichtigkeit, die sofort ins Ohr gehen.

    Mit ihrem 5. Album zeigt Kessie eindrucksvoll, dass Schlager jung, modern und absolut tanzbar sein kann. Das Album verbindet zeitgemäßen Sound mit ehrlichen Emotionen und Unterstreicht Kessies musikalische Handschrift.

    Die Gebürtige Sulingerin ist im Schlagerbereich längst keine Unbekannte. Mit zahlreichen Radioeinsätzen sowie Platzierungen in verschiedenen Schlagercharts hat sie sich fest etabliert.

    Eine Reise durch moderne Schlager, die Lust auf mehr macht. Lasst den Schlager Leben!

    Kessie – Sommerlicht
    Komponistin: Kerstin Reimers
    Text: Kerstin Reimers
    Länge: 3:00 Minuten
    Label: RecordsDK
    Veröffentlichungsdatum: 14.04.2026
    Quelle: Büro Kessie / Kerstin Reimers

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