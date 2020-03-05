KFZ-Handel per KI-Chat: Autaxo öffnet sein Dealer-Management-System für KI-Assistenten

Autohändler können ihr Dealer-Management-System jetzt per KI-Assistent steuern: Autaxo öffnet sein DMS über einen MCP-Server – plus Lead-Postfach, Website-Builder und OEM-Daten.

Hattingen, Juli 2026 – Wer als freier Gebrauchtwagenhändler wissen will, welche Fahrzeuge am längsten stehen oder welcher Vorgang noch offen ist, klickt sich bislang durch Menüs und Filter. Mit dem Juli-Release öffnet Autaxo sein Dealer-Management-System für einen neuen Zugangsweg: Über einen sogenannten MCP-Server können Händler ihr System künftig auch per KI-Assistent ansprechen – in normaler Sprache, im Chat.

MCP steht für Model Context Protocol, einen offenen Standard, über den KI-Assistenten kontrolliert auf externe Software und Daten zugreifen können. Für den KFZ-Handel ist das ungewöhnlich: Dealer-Management-Systeme sind traditionell geschlossene Oberflächen, bedient über Masken und Listen. Autaxo gehört damit zu den ersten Anbietern im deutschsprachigen KFZ-Handel, die ihr System für diese Art der KI-Anbindung öffnen.

Praktisch bedeutet das: Ein Händler verbindet einen KI-Assistenten seiner Wahl – etwa Claude oder ChatGPT – mit seinem Autaxo-Zugang und kann anschließend Fragen zum eigenen Bestand stellen oder Vorgänge anstoßen, ohne die Software-Oberfläche zu öffnen. Der Zugriff erfolgt dabei über den Autaxo-Zugang des Händlers und bleibt an dessen Berechtigungen gebunden.

Der MCP-Server ist Teil eines umfangreichen Juli-Releases, das den Arbeitsalltag an mehreren Stellen zusammenführt. Neu ist unter anderem ein zentrales Lead-Postfach: Anfragen aus E-Mail, WhatsApp und Instagram laufen in einer Ansicht zusammen und lassen sich direkt mit Kunden und Fahrzeugen verknüpfen “ statt zwischen drei Apps zu wechseln. Eingehende Rechnungen landen per E-Mail automatisch im Belegimport. Hinzugekommen ist außerdem ein Website-Builder, mit dem Händler eine eigene Händler-Website samt Fahrzeugbestand und eigener Domain aufsetzen können, sowie die Möglichkeit, eigene Vertragsvorlagen per Word-Import mit Variablen zu hinterlegen. Ergänzt wird das Release durch Zwei-Faktor-Authentifizierung und die verbesserte Anbindung von AutoScout24 und mobile.de.

Das August-Release setzt beim Thema Datenqualität an – dort, wo im Gebrauchtwagenhandel viel Zeit verloren geht. Über die Fahrzeug-Identifizierungsnummer lässt sich neben der Standardabfrage optional eine tiefe Herstellerdaten-Abfrage starten, die die Ausstattungslinien eines Fahrzeugs zuverlässig dekodiert. Für Händler ist das mehr als Komfort: Vollständige Ausstattungsangaben sind auf Marktplätzen ein direkter Faktor für Auffindbarkeit und Vertrauen – und werden im Alltag oft aus Zeitgründen verkürzt gepflegt. Ebenfalls neu ist eine überarbeitete Fahrzeugübersicht, die Profit und Kosten pro Fahrzeug sichtbar macht und Ankauf und Verkauf klar voneinander trennt: Ankaufsbelege und Kaufverträge bleiben am Fahrzeug griffbereit, der Verkauf lässt sich direkt daraus anstoßen.

„Ein Dealer-Management-System muss nicht bedeuten, dass man sich durch Menüs klickt“, sagt Julian Alessio Goßen, Geschäftsführer von Autaxo. „Wenn ein Händler wissen will, welches Fahrzeug am längsten steht, soll er danach fragen können und nicht in Tabellen suchen müssen. Der MCP-Server ist für uns der Anfang: Software, die sich der Arbeitsweise des Händlers anpasst, nicht umgekehrt.“

Die Entwicklung folgt einem monatlichen Release-Rhythmus, den Autaxo öffentlich dokumentiert. Beide Releases sind als Videos auf dem YouTube-Kanal des Unternehmens einsehbar. Autaxo richtet sich an unabhängige Gebrauchtwagenhändler und verbindet Fahrzeugverwaltung, digitale Fahrzeugakte, Verträge, Rechnungen, Steuerlogik nach §25a UStG und die Vorbereitung der Buchhaltung für die Steuerkanzlei in einem System. Ergänzend optimiert Autaxo Studio Fahrzeugbilder per KI für Marktplätze wie mobile.de und AutoScout24.

Autaxo ist in drei Tarifen ab 49 Euro pro Monat zuzüglich Umsatzsteuer verfügbar und monatlich kündbar. Händler können die Software unbegrenzt und ohne Zeitlimit kostenlos testen. Weitere Informationen stehen auf der Autaxo-Website.

Über Autaxo: Autaxo ist ein cloudbasiertes Dealer-Management-System für den freien Gebrauchtwagenhandel in Deutschland. Die Software unterstützt Händler dabei, Fahrzeugankauf, digitale Fahrzeugakte, Kunden- und Fahrzeugdaten, Verträge, Rechnungen, Steuerfälle, Nachweise und DATEV-Übergaben in einem durchgängigen Workflow zu strukturieren. Im Mittelpunkt steht die fahrzeugzentrierte Abbildung des gesamten Vorgangs: vom Ankauf über §25a UStG, Regelbesteuerung, EU- und Exportfälle bis zur Rechnung, Dokumentation und buchhalterischen Vorbereitung. Ergänzend optimiert Autaxo Studio Fahrzeugbilder per KI für Marktplätze wie mobile.de und AutoScout24. Autaxo wird von der Autaxo GmbH mit Sitz in Hattingen entwickelt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Autaxo GmbH

Herr Julian Goßen

Kiefernstr 25

45525 Hattingen

Deutschland

fon ..: 015565128070

web ..: https://autaxo.de

email : kontakt@autaxo.de

Autaxo ist ein cloudbasiertes Dealer-Management-System für den freien Gebrauchtwagenhandel in Deutschland. Die Software unterstützt Händler dabei, Fahrzeugankauf, digitale Fahrzeugakte, Kunden- und Fahrzeugdaten, Verträge, Rechnungen, Steuerfälle, Nachweise und DATEV-Übergaben in einem durchgängigen Workflow zu strukturieren.

Im Mittelpunkt steht die fahrzeugzentrierte Abbildung des gesamten Vorgangs: vom Ankauf über §25a UStG, Regelbesteuerung, EU- und Exportfälle bis zur Rechnung, Dokumentation und buchhalterischen Vorbereitung. Dadurch reduziert Autaxo Medienbrüche zwischen Excel, Papierordnern, E-Mail, Rechnungsprogrammen und Steuerkanzlei-Übergaben.

Autaxo richtet sich insbesondere an freie Gebrauchtwagenhändler, die ihre operativen Abläufe digitalisieren und steuerlich relevante Dokumente, Belege und Nachweise nachvollziehbar am Fahrzeugvorgang führen möchten. Ergänzend unterstützt der KI-Assistent Carlo bei typischen Prozessfragen und Arbeitsschritten im Händleralltag. Außerdem unterstützt Autaxo beim Erstellen und Optimieren von Inseraten auf Marktplätzen mit beispielsweise individuellen 3D Showrooms und KI Hintergründen für Fahrzeugbilder. Autaxo unterstützt Ihre Kunden auch dabei, eine eigene Website zu erstellen sowie den Fahrzeugbestand mit Ihrer Website zu synchronisieren.

Autaxo wird von der Autaxo GmbH (vormals firmierend als GOBERU Solutions UG (haftungsbeschränkt)) mit Sitz in Hattingen entwickelt. Das Unternehmen verbindet steuerliche Praxis im Kfz-Handel mit moderner SaaS-Entwicklung und verfolgt das Ziel, komplexe Händlerprozesse einfacher, nachvollziehbarer und kanzleifreundlicher zu machen.

Pressekontakt:

Autaxo GmbH

Herr Julian Alessio Goßen

Kiefernstraße 25, c/o Ju

45525 Hattingen

fon ..: 015565128070

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