  • 3. BGM-Kongress Mainfranken: Vorträge, Ergebnisse und Fotos ab sofort kostenlos verfügbar

    Mit der Dokumentation wird der Wissenstransfer fortgesetzt. Auch Unternehmen, die nicht am Kongress teilnahmen, erhalten dadurch wertvolle Impulse und praxiserprobte Ideen für ein erfolgreiches BGM.

    BildKitzingen, August 2026. Wie gelingt gesundes Arbeiten in der Praxis? Der 3. BGM-Kongress Mainfranken in Kitzingen lieferte konkrete Lösungen für Betriebliches Gesundheitsmanagement, Führung und Unternehmenskultur. Ab sofort stehen alle Fachvorträge, Workshop-Ergebnisse und Kongressfotos kostenlos als Download bereit.

    Praxisnahe Lösungen für gesundes Arbeiten im Mittelpunkt

    Rund um die Themen Gesundheit, Führung und Unternehmenskultur trafen sich Geschäftsführer, Personalverantwortliche, BGM- und BEM-Beauftragte sowie Führungskräfte aus Mainfranken bei der LEONI Bordnetz-Systeme GmbH in Kitzingen. Veranstaltet wurde der Kongress von der SCOPAR Unternehmensberatung gemeinsam mit dem BGM-Netzwerk Mainfranken.

    Statt theoretischer Vorträge standen praxiserprobte Lösungen, ehrlicher Erfahrungsaustausch und das gegenseitige Lernen im Mittelpunkt. Zahlreiche Unternehmen berichteten offen über ihre Erfolge, Herausforderungen und Stolpersteine im Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) und diskutierten gemeinsam konkrete Lösungsansätze.

    Die Referentinnen und Referenten zeigten anhand realer Praxisbeispiele, wie Unternehmen:

    * Gesundheitsfördernde Netzwerke erfolgreich aufbauen
    * Psychische Belastungen im Arbeitsalltag reduzieren
    * Pflege und Beruf besser vereinbaren
    * Die Unternehmenskultur aktiv gestalten
    * Betriebliches Gesundheitsmanagement dauerhaft verankern

    Ergänzt wurden die Fachvorträge durch interaktive Workshops, in denen die Teilnehmenden eigene Fragestellungen einbringen und gemeinsam bearbeiten konnten.

    „Der größte Mehrwert entsteht, wenn Unternehmen nicht nur zuhören, sondern ihre eigenen Erfahrungen teilen und voneinander lernen. Genau dieser offene Austausch macht den BGM-Kongress Mainfranken aus“, erklärt Jürgen T. Knauf, Gründer des BGM-Netzwerks Mainfranken und Inhaber der SCOPAR Unternehmensberatung.

    Neben den fachlichen Impulsen bot der Kongress zahlreiche Gelegenheiten zum Netzwerken. Ein besonderer Dank gilt der LEONI Bordnetz-Systeme GmbH, die den Kongress als Gastgeber mit hervorragender Organisation unterstützt hat.

    Kostenloser Download: Wissenstransfer für die Praxis

    Ab sofort stehen die Vortragsunterlagen der Referierenden, die Ergebnisse aus den Workshops sowie zahlreiche Fotos des Kongresses online zur Verfügung. Interessierte können die Unterlagen kostenfrei herunterladen unter:

    https://www.scopar.de/bgm-kongress-2026

    Der 3. BGM-Kongress Mainfranken hat erneut gezeigt: Nachhaltige Gesundheit im Unternehmen entsteht nicht durch Einzelmaßnahmen, sondern durch das Zusammenspiel von Führung, Unternehmenskultur, Organisation und dem aktiven Austausch guter Praxis.

    Über den BGM-Kongress Mainfranken (Infokasten / Hintergrund):

    * Veranstaltung: 3. BGM-Kongress Mainfranken (Ausgabe 2026)
    * Schwerpunkte: Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM), Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM), Unternehmenskultur und moderne Führung.
    * Initiatoren: Eine gemeinsame Veranstaltung der SCOPAR Unternehmensberatung und des BGM-Netzwerks Mainfranken.
    * Gastgeber: LEONI Bordnetz-Systeme GmbH, Kitzingen.
    * Zielgruppe: Geschäftsführer, HR-Verantwortliche, Personalräte sowie BGM-/BEM-Beauftragte aus der Region.
    * Service: Alle Fachvorträge, die erarbeiteten Workshop-Ergebnisse und die Veranstaltungsfotos stehen unter _www.scopar.de/bgm-kongress-2026_ dauerhaft und kostenfrei zur Verfügung.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    SCOPAR Unternehmensberatung
    Herr Jürgen T. Knauf
    Am Bächlein 8
    Kitzingen 97318
    Deutschland

    fon ..: 016094789375
    web ..: https://www.scopar.de
    email : knauf@scopar.de

    Über SCOPAR – Die Unternehmensberatung mit Blick fürs Ganze:

    SCOPAR unterstützt Unternehmen seit über 20 Jahren bei der strategischen Optimierung ihrer Prozesse und der Implementierung eines nachhaltigen Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Mit einem Fokus auf den Menschen und pragmatischen Lösungen begleitet SCOPAR Kunden von der Konzeption bis zur messbaren Umsetzung.

    Pressekontakt:

    SCOPAR – Scientific Consulting Partners
    Herr Jürgen T. Knauf
    Am Bächlein 8
    97318 Kitzingen

    fon ..: 016094789375
    email : knauf@scopar.de


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