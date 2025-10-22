-
3. BGM-Kongress Mainfranken: Vorträge, Ergebnisse und Fotos ab sofort kostenlos verfügbar
Mit der Dokumentation wird der Wissenstransfer fortgesetzt. Auch Unternehmen, die nicht am Kongress teilnahmen, erhalten dadurch wertvolle Impulse und praxiserprobte Ideen für ein erfolgreiches BGM.
Kitzingen, August 2026. Wie gelingt gesundes Arbeiten in der Praxis? Der 3. BGM-Kongress Mainfranken in Kitzingen lieferte konkrete Lösungen für Betriebliches Gesundheitsmanagement, Führung und Unternehmenskultur. Ab sofort stehen alle Fachvorträge, Workshop-Ergebnisse und Kongressfotos kostenlos als Download bereit.
Praxisnahe Lösungen für gesundes Arbeiten im Mittelpunkt
Rund um die Themen Gesundheit, Führung und Unternehmenskultur trafen sich Geschäftsführer, Personalverantwortliche, BGM- und BEM-Beauftragte sowie Führungskräfte aus Mainfranken bei der LEONI Bordnetz-Systeme GmbH in Kitzingen. Veranstaltet wurde der Kongress von der SCOPAR Unternehmensberatung gemeinsam mit dem BGM-Netzwerk Mainfranken.
Statt theoretischer Vorträge standen praxiserprobte Lösungen, ehrlicher Erfahrungsaustausch und das gegenseitige Lernen im Mittelpunkt. Zahlreiche Unternehmen berichteten offen über ihre Erfolge, Herausforderungen und Stolpersteine im Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) und diskutierten gemeinsam konkrete Lösungsansätze.
Die Referentinnen und Referenten zeigten anhand realer Praxisbeispiele, wie Unternehmen:
* Gesundheitsfördernde Netzwerke erfolgreich aufbauen
* Psychische Belastungen im Arbeitsalltag reduzieren
* Pflege und Beruf besser vereinbaren
* Die Unternehmenskultur aktiv gestalten
* Betriebliches Gesundheitsmanagement dauerhaft verankern
Ergänzt wurden die Fachvorträge durch interaktive Workshops, in denen die Teilnehmenden eigene Fragestellungen einbringen und gemeinsam bearbeiten konnten.
„Der größte Mehrwert entsteht, wenn Unternehmen nicht nur zuhören, sondern ihre eigenen Erfahrungen teilen und voneinander lernen. Genau dieser offene Austausch macht den BGM-Kongress Mainfranken aus“, erklärt Jürgen T. Knauf, Gründer des BGM-Netzwerks Mainfranken und Inhaber der SCOPAR Unternehmensberatung.
Neben den fachlichen Impulsen bot der Kongress zahlreiche Gelegenheiten zum Netzwerken. Ein besonderer Dank gilt der LEONI Bordnetz-Systeme GmbH, die den Kongress als Gastgeber mit hervorragender Organisation unterstützt hat.
Kostenloser Download: Wissenstransfer für die Praxis
Ab sofort stehen die Vortragsunterlagen der Referierenden, die Ergebnisse aus den Workshops sowie zahlreiche Fotos des Kongresses online zur Verfügung. Interessierte können die Unterlagen kostenfrei herunterladen unter:
https://www.scopar.de/bgm-kongress-2026
Der 3. BGM-Kongress Mainfranken hat erneut gezeigt: Nachhaltige Gesundheit im Unternehmen entsteht nicht durch Einzelmaßnahmen, sondern durch das Zusammenspiel von Führung, Unternehmenskultur, Organisation und dem aktiven Austausch guter Praxis.
Über den BGM-Kongress Mainfranken (Infokasten / Hintergrund):
* Veranstaltung: 3. BGM-Kongress Mainfranken (Ausgabe 2026)
* Schwerpunkte: Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM), Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM), Unternehmenskultur und moderne Führung.
* Initiatoren: Eine gemeinsame Veranstaltung der SCOPAR Unternehmensberatung und des BGM-Netzwerks Mainfranken.
* Gastgeber: LEONI Bordnetz-Systeme GmbH, Kitzingen.
* Zielgruppe: Geschäftsführer, HR-Verantwortliche, Personalräte sowie BGM-/BEM-Beauftragte aus der Region.
* Service: Alle Fachvorträge, die erarbeiteten Workshop-Ergebnisse und die Veranstaltungsfotos stehen unter _www.scopar.de/bgm-kongress-2026_ dauerhaft und kostenfrei zur Verfügung.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
SCOPAR Unternehmensberatung
Herr Jürgen T. Knauf
Am Bächlein 8
Kitzingen 97318
Deutschland
fon ..: 016094789375
web ..: https://www.scopar.de
email : knauf@scopar.de
Über SCOPAR – Die Unternehmensberatung mit Blick fürs Ganze:
SCOPAR unterstützt Unternehmen seit über 20 Jahren bei der strategischen Optimierung ihrer Prozesse und der Implementierung eines nachhaltigen Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Mit einem Fokus auf den Menschen und pragmatischen Lösungen begleitet SCOPAR Kunden von der Konzeption bis zur messbaren Umsetzung.
Pressekontakt:
SCOPAR – Scientific Consulting Partners
Herr Jürgen T. Knauf
Am Bächlein 8
97318 Kitzingen
fon ..: 016094789375
email : knauf@scopar.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
IsoEnergy und DISA Technologies gründen die DISA Uranium Corporation und schaffen damit eine technologiegestützte US-Uranplattform für Produktion, Verarbeitung und Sanierung Von Extremsituationen lernen: Wie Spitzensport und Abenteuer den Unternehmenserfolg beflügeln
3. BGM-Kongress Mainfranken: Vorträge, Ergebnisse und Fotos ab sofort kostenlos verfügbar
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Mit Anpassungsqualifizierungen dem Fachkräftemangel entgegenwirken
- Starke Partnerschaft für erfolgreiche Veränderungsprozesse
- Meilenstein für Digitalisierung im Gesundheitswesen: SPS Germany übernimmt Belegmanagement für AOK Hessen
- Industrie-PCs für Molkereien: Worauf es in der Lebensmittelproduktion wirklich ankommt
- ANINOVA-Stiftung fördert Stall für gerettete Puten auf dem Lebenshof Bertha & Friends in Borken (NRW)
- HEALWELL AI kündigt Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2026 für den 7. August 2026 an
- Fisklmate startet exklusive Partnerschaft mit Fiskl: KI-native Buchhaltung für den deutschen Mittelstand
- Hurenkind: unbeliebtes Familienmitglied im professionellen Buchsatz
- Vier Sommerabende – Vier musikalische Welten
- KFZ-Handel per KI-Chat: Autaxo öffnet sein Dealer-Management-System für KI-Assistenten
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.