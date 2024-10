KFZ-Versicherung 2025 deutlicher Preisanstieg bis zu 70% teuer als 2024

KFZ Versicherung, Wohnmobil-Versicherung deutlich teurer, was Sie tun können, um dennoch zu sparen!

Für 2025 erwartet die Kfz-Versicherungsbranche einen deutlichen Preisanstieg, in einigen Fällen sogar bis zu 70 % im Vergleich zu den Vorjahren. Als Hauptgründe nennen die Versicherer die gestiegenen Unfallzahlen sowie die stark gestiegenen Kosten für Unfallinstandsetzungen. Gerade Reparaturen sind durch gestiegene Materialkosten und höhere Lohnkosten teurer geworden. Außerdem haben sich Ersatzteile, insbesondere durch Lieferengpässe und Inflation, drastisch verteuert. Diese Faktoren führen dazu, dass fast alle Kfz-Versicherer ihre Beiträge nach oben anpassen müssen. Branchenweit geht man von einer durchschnittlichen Beitragserhöhung von rund 20 % aus.

Welche Möglichkeiten gibt es für Sie bei der KFZ-Versicherung zu sparen?

* Tarife vergleichen: Nutzen Sie Vergleichsportale, um die aktuellen Kfz-Versicherungstarife von verschiedenen Anbietern zu vergleichen. Achte dabei nicht nur auf den Preis, sondern auch auf die enthaltenen Leistungen.

* Achten Sie hier darauf, dass Sie sich keine Billigtarife antun!

* Tarife mit Werkstattbildung können günstig sein, häufig vergisst der Versicherte aber im Schadensfall, dass eben diese Bindung vorliegt.

* Basistarife enthalte oft Leistungslücken oder Besonderheiten, mit denen der Versicherte nicht rechnet!

* Tarife, die in der Teilkasko keine Leistungen für Zusammenstoß mit Tieren oder Tiereisschäden enthalten, können auch kontraproduktiv sein

* Geldliches Fahren durch einen nicht registrierten Fahrer kann teuer werden, versteckter SB in der Haftpflicht

* Überlegen Sie sich, ob Sie der Mensch sind, der mit dem Versicherer im Schadensfall oder anderen Vertragsproblemen gerne nur per E-Mail kommuniziert

* Versicherungsumfang prüfen: Überlege, ob du bestimmte Zusatzleistungen wirklich benötigst. Beispielsweise kann eine Reduzierung der Deckungssumme oder der Verzicht auf Zusatzbausteine wie den Auslandsschutz den Beitrag senken.

* Selbstbeteiligung anpassen: Eine höhere Selbstbeteiligung kann die Prämien senken. Überlege, ob du im Schadensfall bereit bist, mehr Kosten selbst zu übernehmen, um langfristig zu sparen.

* Sonderkündigungsrecht nutzen: Wenn deine Versicherung die Beiträge für 2025 stark anhebt, hast du ein Sonderkündigungsrecht. Du kannst dann innerhalb eines Monats nach Erhalt der Beitragserhöhung kündigen.

* Schadenfreiheitsklasse optimieren: Prüfe, ob du die Schadenfreiheitsklasse anpassen kannst, zum Beispiel durch eine Übertragung von schadenfreien Jahren von Familienangehörigen.

Wer fragt, der spart!

Oft lohnt es sich, den direkten Kontakt mit der aktuellen Versicherung zu suchen. Ein Anruf beim derzeitigen Kfz-Versicherer kann häufig Wunder bewirken, denn viele Versicherer bieten ihren Bestandskunden auf Nachfrage bessere Konditionen an, um diese nicht an die Konkurrenz zu verlieren. Auch wenn dies nicht immer der Fall ist, kann ein Gespräch mit dem Versicherungsberater oft zu einer Preisreduktion führen.

Mehrfahrzeugnachlässe – Flottenregelungen nutzen!

Gerade für Selbständige gibt es sogenannte Flottenversicherungen, bei denen durchaus Preisnachlässe möglich sind.

Wer ist in diesem Jahr besonders von den Preiserhöhungen betroffen?

Da ein großer Versicherer die Rahmenverträge für Campingfahrzeuge / Pickup mit Wohnkabine gekündigt hat, ist hier gerade viel Bewegung am Markt!

Warum Sie über unser Portal Ihre KFZ-Versicherung vergleichen sollten!

Neben einer großen Tarifvielfalt bieten wir in der Regel sogenannte Serviceversicherer an, das bedeutet für Sie, dass Sie nicht kompliziert mit dem Versicherer per E-Mail kommunizieren müssen, sondern auch mit dem Telefon zum Erfolg kommen können. Wenn es um den Bereich der Lieferwagen und LKW-Versicherungen geht, sind wir seit über 10 Jahren mit unserem Portal LKW-Versicherung24.com ein starker Ansprechpartner.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

VSC Assekuranz-Makler UG (haftungsbeschränkt)

Herr Mathias Dimsat

Unter den Birken 14

38707 Clausthal-Zellerfeld

Deutschland

fon ..: 05329-6909000

web ..: https://www.vsc-assekuranz-makler.de/

email : info@vsc-assekuranz.de

VSC Assekuranz-Makler® Versicherungsmakler privat & Gewerbe; Ihr Partner im Bereich der privaten und gewerblichen Versicherungen & Vorsorge – Versicherungsmakler mit Vor-Ort-Service in Clausthal-Zellerfeld | Goslar oder im Internet > bundesweite Kundenbetreuung nach Absprache seit 1999.

Pressekontakt:

VSC Assekuranz-Makler UG (haftungsbeschränkt)

Herr Mathias Dimsat

Unter den Birken 14

38707 Clausthal-Zellerfeld

fon ..: 05329-6909000

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Rauchalarm barrierefrei wahrnehmbar gemacht Adcore punktet mit gesunden Finanzen