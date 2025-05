KI-Flatrate.de: Die digitale Bildungsrevolution

Lemgo, Mai 2025 – Mit dem Start von KI-Flatrate.de bringt das renommierte Weiterbildungsinstitut KI-Trainingszentrum.com eine wegweisende Lösung auf den Markt: eine gebündelte, ganzjährige KI-Weiterbildungsflatrate mit vier fundierten Ausbildungen, zwei Zusatzmodulen, über 30 aktuellen Live-Seminaren sowie der exklusiven Mitgliedschaft im KIExpertsClub – dem Netzwerk für KI-Professionals und alle, die es werden wollen. All das für nur 1.785,- Euro brutto pro Jahr.

In einer Welt, in der technologische Disruption und künstliche Intelligenz bereits heute unsere Arbeitswelt maßgeblich prägen, stellt sich nicht mehr die Frage, ob KI in Unternehmen und Organisationen Einzug hält, sondern wie schnell und kompetent Menschen und Teams diesen Wandel mitgestalten können. Die Antwort darauf liefert KI-Flatrate.de mit einem innovativen Bildungsmodell, das praxisnah, modular, flexibel und dabei kosteneffizient ist.

Bildung neu gedacht: Die Idee hinter der KI-Flatrate

Künstliche Intelligenz entwickelt sich mit enormer Geschwindigkeit. Die damit verbundenen beruflichen Anforderungen steigen gleichermaßen. Viele Menschen wollen sich weiterbilden, stoßen aber auf finanzielle, organisatorische oder didaktische Hürden. Die KI-Flatrate.de begegnet diesen Herausforderungen mit einem durchdachten All-in-One-Angebot:

Vier systematisch aufgebaute Online-Ausbildungen

Zwei weiterführende Module zum Krypto Manager (Basic & Advanced)

Rund 30 aktuelle Online-Seminare im Live-Format pro Jahr

Mitgliedschaft im KIExpertsClub

Flexible Teilnahmezeiten

Faire Preisstruktur (Einmalzahlung oder Monatsabo)

Das Ziel: hochwertige KI-Weiterbildung demokratisieren und Menschen jeder Branche ermöglichen, auf dem neuesten Stand zu bleiben – sei es als Angestellte, Selbstständige, Führungskräfte oder Bildungsinstitutionen.

Die vier tragenden Säulen der KI-Ausbildung

Die Flatrate umfasst vier fundierte Online-Ausbildungen, die sich inhaltlich ergänzen und zusammen ein ganzheitliches Kompetenzprofil im Bereich KI vermitteln:

1. AI/KI Prompt Engineer Ausbildung

Prompt Engineering ist die neue Sprache der KI. Wer mit Sprachmodellen wie GPT-4, Claude oder Gemini arbeiten möchte, muss wissen, wie man präzise, kreative und effektive Eingabeaufforderungen (Prompts) gestaltet. Diese Ausbildung vermittelt:

die Struktur und Logik effizienter Prompts

Methoden zur Kontrolle und Optimierung von KI-Output

branchenspezifische Einsatzmöglichkeiten

praktische Übungen mit gängigen Tools

Prompt-Strategien für Marketing, Bildung, Entwicklung, HR u. v. m.

Ein Muss für alle, die regelmäßig mit KI-Textsystemen arbeiten oder ihre Effizienz in der Content- oder Prozessarbeit steigern wollen.

2. AI/KI Coach Ausbildung

Coaching im KI-Kontext bedeutet nicht nur Begleitung von Veränderungen, sondern aktive Gestaltung von Lern- und Innovationsprozessen. In dieser Ausbildung lernen Teilnehmende:

wie sie Einzelpersonen oder Teams auf dem Weg zur KI-Kompetenz begleiten

didaktisch-methodische Grundlagen für das Coaching im digitalen Wandel

Motivation und Widerstände in Veränderungsprozessen

Praxisbeispiele für KI-Coaching in Organisationen

Die Ausbildung richtet sich an Coaches, Agile Professionals, Personalentwickler:innen und Führungskräfte, die KI nicht nur einführen, sondern nachhaltig integrieren wollen.

3. AI/KI Trainer Ausbildung

Diese Ausbildung versetzt Teilnehmende in die Lage, eigene KI-Schulungen zu konzipieren und durchzuführen – in Präsenz oder online. Inhalte sind:

Aufbau von Workshops und Online-Kursen

Vermittlung komplexer technischer Inhalte an unterschiedliche Zielgruppen

Erstellung didaktischer Materialien und Präsentationen

Interaktive Elemente und Lernpsychologie

Besonders relevant für Trainer:innen, Dozent:innen, interne Weiterbildner:innen und externe Bildungsdienstleister.

4. AI/KI Consultant Ausbildung

Die Ausbildung zum AI/KI Consultant bereitet auf die strategische Beratung von Unternehmen vor, die KI-Initiativen starten oder ausbauen wollen. Inhalte u. a.:

Identifikation von Potenzialen für KI-Anwendungen in Prozessen

Tools & Frameworks zur KI-Analyse und Implementierung

Kundenkommunikation, Angebotsentwicklung, Projektsteuerung

Datenschutz, Ethik und Governance in KI-Projekten

Berater:innen, Intrapreneure, Projektmanager:innen und Unternehmer:innen profitieren hier von einem umfangreichen strategischen Werkzeugkoffer.

Krypto Manager Basic & Advanced – Digitalkompetenz für Entscheider

Neben den KI-Ausbildungen enthält die Flatrate zwei besonders praxisnahe Module: die Krypto Manager Basic und Advanced Ausbildungen. Diese richten sich an alle, die neben KI auch Blockchain, Kryptowährungen, Digitalisierung und Datenmanagement verstehen und gestalten möchten.

Krypto Manager Basic

Krypto Manager Advanced

Live, aktuell und interaktiv: Die 30 Seminare pro Jahr

Ein weiteres Kernstück der KI-Flatrate sind die etwa 30 Live-Seminare pro Jahr, die zeitlich über das gesamte Jahr verteilt stattfinden und immer topaktuelle Themen behandeln. Unter anderem:

„KI & Datenschutz 2025 – was Unternehmen wissen müssen“

„Prompt Engineering Masterclass – Fortgeschrittene Techniken“

„KI in der Kundenkommunikation – Chatbots & AI-CRM“

„Midjourney, DALL·E & Co – visuelle KI kreativ nutzen“

„HR & KI – Recruiting neu gedacht“

„KI für Start-ups – Tools, Strategie und Skalierung“

„Automatisierung mit KI & No-Code/Low-Code-Tools“

Die Seminare finden als Live-Online-Sessions statt, werden von erfahrenen KI-Dozent:innen moderiert und beinhalten Fragerunden, Praxisdemos und oft auch Breakout-Gruppen zur Interaktion.

Der KIExpertsClub – Austausch, Masterminds & Synergie

Alle Teilnehmer:innen der KI-Flatrate erhalten zusätzlich Zugang zum KIExpertsClub, einem exklusiven Netzwerk für KI-Interessierte, Anwender:innen und Profis. Vorteile:

monatliche Netzwerktreffen (virtuell)

Peer-to-Peer-Lernen & Mastermind-Runden

Zugang zu einer geteilten Wissensdatenbank mit Tools, Templates und Fallstudien

Sonderrabatte für weiterführende Zertifikatsprogramme

Community-Support, Ideenaustausch und Kooperationsmöglichkeiten

Der Club versteht sich als Plattform für gemeinsames Lernen, Wachsen und Umsetzen – jenseits von starren Kursstrukturen.

Flexibles Modell – attraktiver Preis

Die gesamte KI-Flatrate inklusive:

4 Ausbildungen

2 Krypto Manager Module

ca. 30 Live-Seminare

Mitgliedschaft im KIExpertsClub

ist für nur 1.785,- Euro brutto pro Jahr buchbar. Zur Verfügung stehen zwei Zahlungsoptionen:

Einmalzahlung im Voraus

Monatsabo mit komfortabler Teilzahlung

Damit bietet die KI-Flatrate ein überragendes Preis-Leistungs-Verhältnis: Einzelbuchungen vergleichbarer Ausbildungen würden schnell ein Vielfaches kosten.

So funktioniert die Teilnahme

Alle Bestandteile der Flatrate finden online in Live-Sessions statt – via Zoom oder browserbasiert. Für die Teilnahme sind keine besonderen technischen Voraussetzungen nötig – ein PC oder Tablet mit Internetverbindung genügt. Sämtliche Termine werden frühzeitig bekanntgegeben, Aufzeichnungen sind bei vielen Formaten inklusive. Der Einstieg ist laufend möglich.

Zielgruppen & Nutzen

Die KI-Flatrate richtet sich an:

Berufstätige in allen Branchen (Marketing, HR, Entwicklung, Bildung, Beratung…)

Führungskräfte, Innovationsmanager, Strateg:innen

Selbstständige, Solopreneure, Coaches & Berater:innen

Teams in Unternehmen, die sich gemeinsam weiterbilden wollen

Bildungsträger & Trainer:innen, die KI vermitteln möchten

Berufseinsteiger und Querwechsler mit Digitalambitionen

Nutzen auf einen Blick:

praxisorientiertes Wissen, sofort einsetzbar

starke Community und Unterstützung

Zertifikate und Abschlussnachweise

kein Verwaltungsaufwand: 1 Anmeldung – 1 Zugang – alles enthalten

hohe Flexibilität & zeitliche Unabhängigkeit

Ein Bildungsversprechen für die Zukunft

Das KI-Trainingszentrum.com, das hinter dem Angebot steht, ist seit Jahren auf digitale Weiterbildung spezialisiert und gehört zu den Vorreitern im deutschsprachigen Raum. Ziel ist es, die Barrieren zur KI-Kompetenz zu senken und möglichst vielen Menschen den Zugang zu praxisnaher, hochwertiger Bildung zu ermöglichen.

Gründer und Leiter des Trainingszentrums, Ernst Tappe, sagt:

_“Mit der KI-Flatrate wollen wir zeigen, dass umfassende Weiterbildung nicht teuer, kompliziert oder elitär sein muss. Wir bieten echte Inhalte, echte Expert:innen und echte Gemeinschaft – alles zu einem fairen Preis. Wer KI verstehen und gestalten will, ist bei uns richtig.“_

Buchung und Kontakt

Die Buchung erfolgt bequem über die Website:

https://www.KI-Flatrate.de

Oder per E-Mail an:

info@KI-Trainingszentrum.com

Weitere Informationen zu Terminen, Inhalten, Zugang und technischen Details gibt es ebenfalls auf der Website oder über den Support des KI-Trainingszentrums.

Fazit: Eine Bildungsoffensive für alle, die mit KI mehr erreichen wollen

Die KI-Flatrate.de ist mehr als ein Weiterbildungsangebot – sie ist ein Bildungskonzept für das KI-Zeitalter. Mit einem durchdachten Mix aus Fachwissen, Praxis, Interaktion und Netzwerk schafft sie einen Zugang, der motiviert, befähigt und verbindet. Für Menschen, die nicht nur zuschauen, sondern mitgestalten wollen.

