KI-SS und Primonetik: Wenn Primzahlen verraten, warum Teams scheitern

Warum scheitern Teams trotz guter Absichten? KI-SS beantwortet diese Frage mit Primonetik – einem Framework, das Kommunikation objektiv messbar macht.

Wenn Teams aneinander vorbeireden: Wie KI-SS mit „Primonetik“ die Kommunikation mathematisch entschlüsselt Ein neues Framework macht unsichtbare Konflikte messbar – und löst sie, bevor es knallt. Statt auf subjektive Fragebögen setzt die KI-SS Unternehmensentwicklung UG auf die mathematische Analyse echter Gespräche.

Aachen, 27. März 2026 – Man stelle sich vor: Ein ganz gewöhnlicher Dienstagmorgen, 9:14 Uhr. Sechs tapfere Seelen hocken um einen Konferenztisch. Alle nicken, die Agenda wird brav abgehakt, und doch verlässt jeder den Raum mit dem dumpfen Gefühl, dass gerade etwas gründlich schiefgelaufen ist. Es ist das universelle Drama der modernen Arbeitswelt: Wir sprechen dieselbe Sprache und meinen doch völlig verschiedene Dinge. Genau hier setzt die KI-SS Unternehmensentwicklung UG mit einem revolutionären Ansatz an: Primonetik.

Sprache hat eine Struktur. Wir messen sie.

„Wir haben uns daran gewöhnt, Kommunikation als etwas rein Intuitives zu betrachten“, erklärt Hartmut Röbke, Gründer von KI-SS und Entwickler der Primonetik. „Aber Sprache folgt klaren, mathematischen Mustern. Wenn wir diese Muster messen, nehmen wir die Emotion aus dem Konflikt und geben Teams ein Werkzeug an die Hand, mit dem sie sich selbst reparieren können.“

Die Antwort auf die Frage, warum Teams trotz guter Absichten scheitern, fand Röbke nicht in endlosen Feedback-Schleifen oder esoterischen Teambuilding-Maßnahmen, sondern in der Mathematik. Primonetik ist ein Analyse-Framework, das sprachliche Kommunikationsmuster auf Basis von Primzahlstrukturen erfassbar macht.

Statt sich auf das trügerische Bauchgefühl oder weichgespülte Fragebögen zu verlassen, analysiert Primonetik echte Gespräche. Das Modell misst vier Kerndimensionen:

oResonanz: Die Übereinstimmung zwischen Sprecher-Intention und Hörer-Interpretation.

oKohärenz: Den logischen und emotionalen Zusammenhalt von Gesprächssequenzen.

oZeitkopplung: Die Synchronisation von Handlungs- und Entscheidungsrhythmen.

oModalverschiebung: Die dynamische Verschiebung kommunikativer Moden unter Druck.

Das Ergebnis ist der Resonanz-Kohärenz-Index (RKI) – ein objektiver Wert, der als präzises Navigationsinstrument dient. Er zeigt schonungslos auf, wo ein Team kommunikativ stark ist und wo die eigentlichen Entwicklungsfelder liegen.

Ein typisches Szenario: Wenn Rhythmen kollidieren

Wie das in der Praxis aussieht? Ein klassisches Beispiel: Der erfahrene Projektleiter fordert im Meeting „mehr Verbindlichkeit“. Die junge Entwicklerin versteht darunter „Mikromanagement“ und blockt ab. Die Stimmung kippt, das Projekt stockt. Wo klassische Mediation oft nur an der Oberfläche kratzt, setzt Primonetik tiefer an. Das System analysiert die Sprachmuster und deckt auf: Es mangelt nicht an gutem Willen, sondern an der „Zeitkopplung“ – die Rhythmen von Handlungs- und Entscheidungsbedarf sind asynchron. Mit dieser objektiven Erkenntnis lässt sich der Konflikt sachlich und ohne persönliche Schuldzuweisungen lösen.

PrimePulse und die Primonetik App: Das Gesprächs-EKG für Teams und Coaches

Mit PrimePulse hat KI-SS das Framework in ein konkretes Format für Unternehmen übersetzt. Es fungiert als Frühwarnsystem für Kipppunkte in Teams. Unsichtbare Spannungen, Generationenkonflikte und Rollenkonfusionen werden messbar, bevor sie eskalieren.

Für die Coaching-Branche, die seit Jahrzehnten unter dem strukturellen Blindfleck der mangelnden Messbarkeit leidet, bietet KI-SS nun die Primonetik App an. Diese analysiert Coaching-Gespräche lokal und datenschutzkonform auf 45 Indikatoren. In unter drei Minuten liefert sie ein differenziertes Bild der Interaktion zwischen Coach und Klient (Dyaden-Analyse). „Primonetik misst in Minuten, was man als Coach sonst in Wochen erarbeitet – objektiv, messbar und mit Lücken, die man alleine nie gesehen hätte“, so Röbke weiter.

Künstliche Intelligenz – Smart & Simple

Der Name KI-SS ist Programm. Doch das Unternehmen vertritt eine klare Haltung: KI soll Menschen nicht ersetzen, sondern ihr Denken erweitern. Die Technologie wird für Struktur, Analyse und Klarheit genutzt – die eigentlichen Entscheidungen und die zwischenmenschliche Resonanz bleiben fest in menschlicher Hand.

Von der Theorie zur Praxis: Das Buch zur Methode

Wer tiefer in die Materie eintauchen möchte, findet im erzählenden Sachbuch „Clash der Generationen – Warum wir dieselben Worte sprechen und trotzdem aneinander vorbeireden“ (BoD, 2025) einen humorvollen und pointierten Einstieg. Das wissenschaftliche Grundlagenwerk „PRIMONETIK – Das Grundlagenbuch“ steht ebenfalls in den Startlöchern und verspricht, den Verstand seiner Leser auf unterhaltsame Weise ordentlich durchzuschütteln.

Jetzt Primonetik in der Praxis erleben

Unternehmen, Führungskräfte und Coaches, die ihre Kommunikation auf ein neues Level heben möchten, können Primonetik ab sofort testen. Auf der Website von KI-SS steht das kostenlose Primonetik Workbook zum Download bereit. Zudem sucht das Unternehmen aktuell noch Pilot-Partner für die neue Primonetik App.

Über KI-SS:

Die KI-SS Unternehmensentwicklung UG mit Sitz in Aachen entwickelt Systeme, die Menschen und Teams in komplexen Situationen klarer, handlungsfähiger und kooperativer machen – ganz ohne Buzzwords und Überforderung. Das interdisziplinäre Team um Hartmut Röbke, Nadine, Clarissa und Sabine verbindet naturwissenschaftliches Denken mit tiefem Verständnis für menschliche Resonanz.

Weitere Informationen, das Primonetik Workbook sowie die Möglichkeit zur Pilot-Teilnahme an der neuen App finden Sie unter www.ki-ss.org und www.primonetik.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KI-SS Unternehmensentwicklung UG (haftungsbeschränkt)

Herr Hartmut Röbke

Charlottenburger Allee 61

52068 Aachen

Deutschland

fon ..: 015566587865

web ..: https://www.ki-ss.org

email : info@ki-ss.org

Die KI-SS Unternehmensentwicklung UG mit Sitz in Aachen entwickelt Systeme, die Menschen und Teams in komplexen Situationen klarer, handlungsfähiger und kooperativer machen – ganz ohne Buzzwords und Überforderung. Das interdisziplinäre Team um Hartmut Röbke, Nadine, Clarissa und Sabine verbindet naturwissenschaftliches Denken mit tiefem Verständnis für menschliche Resonanz.

Pressekontakt:

KI-SS Unternehmensentwicklung UG (haftungsbeschränkt)

Herr Hartmut Röbke

Charlottenburger Allee 61

52068 Aachen

fon ..: 015566587865

email : info@ki-ss.org

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Pasinex schließt erste Tranche einer überzeichneten, nicht vermittelten Privatplatzierung ab