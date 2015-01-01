Wenn die Wissenschaft ihre Brücken vergisst

Mit „Primonetik “ Eine Einführung“ legt Hartmut Röbke ein Werk vor, das Sprache mathematisch analysierbar macht “ und zeigt, wie die Wissenschaft gerade ihre wichtigsten Brückenbegriffe verliert.

_Aachen, April 2026 “ Mit „Primonetik “ Eine Einführung“ legt der NLP-Trainer und Forscher Hartmut Röbke ein Werk vor, das Sprache mathematisch analysierbar macht und gleichzeitig eine These aufstellt: Die Wissenschaft verliert gerade ihre wichtigsten Brückenbegriffe._

In den vergangenen Jahren hat sich in vielen Disziplinen eine Bewegung zurück in die Silos vollzogen. Begriffe wie Kohärenz, Resonanz oder Emergenz, die in den 1990er- und 2000er-Jahren interdisziplinäre Brücken zwischen Physik, Neurowissenschaft, Linguistik und Soziologie geschlagen haben, geraten unter Rechtfertigungsdruck. An ihre Stelle treten sogenannte harte Fakten “ enger operationalisiert, besser replizierbar, aber oft auch erklärungsärmer.

„Phänomene, die eigentlich Kopplungs- und Systemphänomene sind, werden heute in Einzelmechanismen zerlegt“, sagt Hartmut Röbke, Gründer der Aachener KI-SS Unternehmensentwicklung UG. „Das ist eine verständliche Reaktion auf die Replikationskrise der letzten fünfzehn Jahre. Aber es ist auch ein Verlust. Wir verstehen Muster nicht besser, wenn wir ihre Beschreibungssprache abschaffen.“

Röbkes Antwort ist ein eigener methodischer Ansatz, den er Primonetik nennt. Primonetik untersucht gesprochene und geschriebene Sprache auf ihre taktische Struktur “ konkret: auf die Positionen bestimmter Elemente an Primzahl-Stellen im Satzverlauf. Daraus entsteht ein messbarer Index, der Resonanz-Kohärenz-Index (RKI), der sprachliche Kohärenz und Dissonanz quantifizierbar macht, ohne sie auf bloße Wortwahl zu reduzieren.

„Primonetik versteht sich ausdrücklich nicht als Ersatz klinischer oder diagnostischer Verfahren“, betont Röbke. „Sie ist ein strukturelles Analyseraster. Aber sie zeigt, dass Kohärenz und Resonanz keine weichen Begriffe sein müssen. Man kann sie rechnen.“

Das neue Buch „Primonetik “ Eine Einführung“ (Books on Demand, April 2026, ISBN 978-3-8192-2288-7) führt Leserinnen und Leser an die Grundlagen des Verfahrens heran “ mathematisch nachvollziehbar, sprachlich klar und bewusst ohne esoterische Aufladung. Ein zweiter Band mit ausgearbeiteten Berechnungen und Praxisanwendungen ist in Vorbereitung.

Begleitend zur Buchveröffentlichung hat KI-SS eine Online-Akademie eröffnet, auf der Interessierte vertiefende Materialien, Übungsaufgaben und Fallbeispiele finden. Eine Web-Anwendung namens PrimePulse, mit der sich Gesprächsmitschnitte automatisiert nach dem RKI-Verfahren auswerten lassen, befindet sich derzeit im Pilotbetrieb.

_“Wenn wir Sprache mathematisch lesen lernen, bekommen wir ein Werkzeug zurück, das die Wissenschaft gerade verlegt hat: die Fähigkeit, über Muster zu sprechen, ohne sofort in Mystik oder Reduktionismus zu verfallen.“_

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Die KI-SS Unternehmensentwicklung UG mit Sitz in Aachen entwickelt Systeme, die Menschen und Teams in komplexen Situationen klarer, handlungsfähiger und kooperativer machen – ganz ohne Buzzwords und Überforderung. Das interdisziplinäre Team um Hartmut Röbke, Nadine, Clarissa und Sabine verbindet naturwissenschaftliches Denken mit tiefem Verständnis für menschliche Resonanz.

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