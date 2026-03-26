  • Wertpapiergeschäfte eines geschäftsführenden Direktors

    Johannesburg, 27. März 2026: Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW) gibt gemäß den Absätzen 6.77 bis 6.90 der JSE Limited Listings Requirements Folgendes bekannt:

    Name Richard Stewart
    Position Vorstandsmitglied und verantwortliche Person
    Unternehmen Sibanye Stillwater Limited
    Art der Beteiligung Direkt und wirtschaftlich
    Art der Transaktion Kauf von Aktien am Markt
    Transaktionsdatum 26. März 2026
    Anzahl der Aktien 41.229
    Wertpapiergattung Stammaktien
    Marktpreis 47,00 R
    Gesamtwert 1.937.763 R

    Gemäß Absatz 6.83 der Börsenvorschriften wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren eingeholt.

    Ende.

    Über Sibanye-Stillwater

    Sibanye-Stillwater ist ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist zudem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

    Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Platinmetallen (PGMs: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen fördert zudem Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäft auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau seiner Aktivitäten im Recycling und im Sekundärbergbau weltweit verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

    Ansprechpartner für Investor Relations:
    E-Mail: ir@sibanyestillwater.com
    James Wellsted
    Executive Vice President: Investor Relations und Corporate Affairs
    Tel.: +27 (0) 83 453 4014
    Website: www.sibanyestillwater.com

    In Europa
    Swiss Resource Capital AG
    Marc Ollinger
    info@resource-capital.ch
    www.resource-capital.ch

    LinkedIn: www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater
    Facebook: www.facebook.com/SibanyeStillwater
    YouTube: www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos
    X: twitter.com/SIBSTILL

    Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

    Sibanye Stillwater Limited
    Gegründet in der Republik Südafrika
    Registrierungsnummer 2014/243852/06
    Aktienkennzeichen: SSW (JSE) und SBSW (NYSE)
    ISIN – ZAE000259701
    Emittentencode: SSW
    (Sibanye-Stillwater, das Unternehmen und/oder die Gruppe)

    Eingetragene Anschrift:
    Constantia Office Park
    Bridgeview House Gebäude 11 Erdgeschoss
    Ecke 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road
    Weltevreden Park 1709

    Postanschrift:
    Private Bag X5 Westonaria 1780

    Tel. +27 11 278 9600 Fax +27 11 278 9863

    Website: www.sibanyestillwater.com

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Sibanye Stillwater
    Jochen Staiger
    1 Hospital Street
    1780 Westonaria, Libanon
    Südafrika

    email : info@resource-capital.ch

    Pressekontakt:

    Sibanye Stillwater
    Jochen Staiger
    1 Hospital Street
    1780 Westonaria, Libanon

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